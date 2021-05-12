英超进入一周双赛的模式，同时也是冲击冠军和决定欧战资格的关键期。英超第36轮有一场两场强强对话，率先开战的是曼联主场迎战莱斯特城，这是排名第二和第三之间的较量。切尔西将在主场面对阿森纳，这场伦敦德比也是被各方关注的，虽然阿森纳目前排名靠后，但是德比战的火药味还是很浓烈的。

其他豪门球队都是对阵中下游球队，曼城客战纽卡，热刺主场迎战狼队，利物浦客场对阵西布朗，弱旅想爆冷豪门有难度。切尔西近期是魔鬼赛程，所幸的是球队先是2比0拿下皇马晋级欧冠决赛，上轮联赛客场2比1逆转取胜曼城，位居第三的蓝军寄望在本轮稳定前三的排名，所以本场会全力出击，主帅上轮比赛让三大核心休息的确是在为本轮德比战做准备。

阿森纳本赛季排名靠后，随后的赛程也是寄望能缩小和前列的分差。切尔西近6轮联赛的战绩是4胜1平1负，球队35轮联赛打进55球，场均进球1.57粒，目前积64分位居英超第3位，比第二的曼联少6分，红魔少赛一轮。蓝军比第四的莱斯特多1分，所以想稳居前三还是需要赢球的。

切尔西目前35轮联赛丢32球，场均丢球0.91粒，图赫尔接手球队后防线极其的稳固，尤其是在强强对话中的表现很是出色。图赫尔继任后球队三线作战的战绩是17胜6平2负，期间打进38球，丢了8球，这样的防守功力的确令人佩服。

阿森纳上轮联赛3：1西布朗，枪手近6轮联赛的战绩是3胜1平2负。本赛季35轮联赛的战绩是15胜7平13负，期间打进49球，场均进球1.4粒，球队丢了38球，场均丢1.09球。目前球队积52分排名第9，主帅意图是发掘潜力，为新赛季做准备。

切尔西目前仍需要三线兼顾，这其中欧冠杯和英足总杯都有决赛的比赛要打，联赛还有对阵阿森纳、莱斯特城和维拉的三场比赛，的确需要适度的轮换阵容。目前的切尔西进攻端回暖，维尔纳也越来越关键，芒特的作用很明显，若日尼奥也有能量，本赛季这位悍将已经打进6球，此外维尔纳送出8次助攻，芒特和奇尔维尔均送出5次助攻，所以本场比赛蓝军的赢面大一些。

相关的数据显示切尔西主场优势明显，目前球队主场战绩是8胜6平3负，这17场比赛打进29球，丢16球，近5轮联赛主场战绩是2胜2平1负，值得信任。阿森纳防线是最大的问题，队内最稳定的是拉卡泽特，后者贡献13球，奥巴梅扬10球，威廉送出5次助攻，本场比赛后者和路易斯将面对旧主。

本赛季阿森纳客场战绩是8胜3平6负，17轮客场比赛打进27球，丢17球。历史战绩方面两队平分秋色，两队近5次对阵的战绩是2胜1平2负。

回看上轮联赛阿森纳3-1西布朗的比赛，西布朗赛后仍排名积分榜倒数第二名，球队也提前3轮降级。上半场比赛，佩雷拉获得单刀机会直接面对门将，只可惜挑射踢中横梁错失良机。第29分钟萨卡倒三角传中球助攻史密斯罗凌空抽射破门，这场比赛阿森纳发挥出了强队的实力。第35分钟佩佩凭借自己个人能力打进一记精彩的世界波进球，半场两球领先也等于锁定了胜局。

下半场比赛罗布森卡努肘击埃尔内尼被判黄牌，第67分钟西布朗前锋佩雷拉一条龙破门为球队扳回一球。末尾时刻威廉直接任意球破门，将比分锁定为3比1。赛后数据阿森纳15次射门7次射正打进3球，控球率为66%。西布朗全场共有12次射门1次射正，1次射正门柱，打进1球，控球率为34%。

去年夏窗威廉自由转会加盟阿森纳，本场比赛威廉为阿森纳第37次出场，此前在第25场英超联赛中收获了枪手生涯的第一粒进球。值得一提的是威廉代表阿森纳出场的24场英超联赛中仅仅只有2脚射正，所以本轮的进球也算是为己正名了，在赛后评分中，威廉也获得了全场最高的8.2分，本轮比赛威廉也是焦点。



