英超第35轮曼联在客场3-1逆转战胜阿斯顿维拉，红魔赢球的同时也让曼城提前夺冠的希望破灭了。赛后曼联依旧排名联赛第二，在少赛一轮的情况下比身后的切尔西多6分，比榜首的曼城少10分。曼联已经连续25场英超客场保持不败，这个数据也成功追平了此前红魔同样保持的连续25场客场联赛不败纪录，仅次于2003-04赛季阿森纳的连续27场英超客场不败。因为本赛季曼联剩余联赛的赛程中只有一场是客战，所以无法追平枪手的这项纪录。

目前在积分榜上，曼联已经成功锁定了一个下赛季的欧冠席位。曼城本轮虽然输给了切尔西，但球队仍以10分优势领跑英超，下轮取胜蓝月亮就将夺冠。切尔西在积分榜上升至第三名，进一步稳固了球队的前四位置。莱斯特城位居第四仍需要为保证前四的位置而战。

上半场比赛，曼联后场连续被断球，随后麦金一脚直塞助攻特劳雷抽射破门，阿斯顿维拉取得领先。这是曼联本赛季英超联赛第10次在客场中先失球，而此前9场比赛中，红魔取得了8胜1平的不败战绩，这也说明球队打逆风球的能力还是比较强的。在英超有很多强队面对中下游球队，一旦先失球就可能平局收场，因为弱旅领先后会全线回防，所以想进球就变得更困难了。

下半场比赛是维拉球员犯错送点球大礼，曼联才扳平比分的，当时博格巴在禁区内被路易斯踢翻倒地获得点球，B费主罚轻松命中，也将比分改写为1比1。第56分钟格林伍德接到万比萨卡的传球转身低射破门，为球队反超比分。第87分钟拉什福德传中，卡瓦尼跟进头球破门帮助球队彻底锁定胜局。随后沃特金斯假摔，两黄变一红被罚下，阿斯顿维拉少一人作战也无力扭转败局。

全场比赛中阿斯顿维拉在主场共有11次射门，其中5次射正，获得1粒进球，控球率为40%处于下风。曼联在控球率为60%的情况下全场共有18次射门，其中7次射正，获得3粒进球。其他数据方面，维拉传球次数375比547，传球成功率80%比86%，犯规次数13比18，红牌1比0，黄牌2比1，角球5比6，任意球19比12，救球5比4，铲球14比10，带球过人6比10，成功抢断14比10，阻截次数9比13。

本场比赛曼联在先丢一球的情况下，在下半场连进三球逆转取胜。这是曼联本赛季第10次在先丢球的情况下完成逆转取胜，这创下了曼联的队史纪录。不过虽然善于打逆转战，但是强强对话的话过早丢球还是可能失分的，接下来主帅还是需要解决球队的这个问题。

本轮比赛中替补登场的卡瓦尼延续了近期的火热状态，在比赛中头球破门。卡瓦尼在近7次为曼联出场的比赛中一共贡献了8粒进球，送出2次助攻。本赛季卡瓦尼在英超替补登场已经打进了5球，追平了索尔斯克亚和埃尔南德斯的队史纪录，也是替补奇兵。埃尔南德斯也是爵爷执教曼联期间的板凳奇兵，多次替补登场扭转局面，如今卡瓦尼也有了这样的功效。

拉什福德本场也是打满全场，也制造了多次威胁，并在最后阶段助攻卡瓦尼完成破门。拉什福德本轮一共创造了4次得分机会，这一数据是全场最多，这位悍将本赛季在英超的助攻次数也达到了9次，曼联本赛季最关键的两位球员就是B费和拉什福德。今夏也可能有核心离队，夏季补强还是需要的，毕竟曼联还是希望能触及冠军奖杯的。

曼联接下来的赛程是主场对阵莱斯特城、利物浦和富勒姆，三场比赛要在7天内完成，随后在5月27日要打欧联杯克韩比利亚雷亚尔的比赛，赢球的话就将拿到欧联杯的冠军，对于索帅来说，欧联杯的这场决战才是重点。











