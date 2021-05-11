加载中…

加载中...

新浪博客体育博主 《体育大视野》杂志记者 体育博主 头条文章作者
个人资料
婉约云儿
婉约云儿 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：72,355,872
  • 关注人气：57,424
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

曼联一数据喜忧参半，进攻端回暖可连胜，强强对话仍需防平

(2021-05-11 00:24:50)
转载
标签：

英超

曼联

维拉

拉什福德

卡瓦尼

 分类： 聚焦英超争霸
曼联一数据喜忧参半，进攻端回暖可连胜，强强对话仍需防平

    英超第35轮曼联在客场3-1逆转战胜阿斯顿维拉，红魔赢球的同时也让曼城提前夺冠的希望破灭了。赛后曼联依旧排名联赛第二，在少赛一轮的情况下比身后的切尔西多6分，比榜首的曼城少10分。曼联已经连续25场英超客场保持不败，这个数据也成功追平了此前红魔同样保持的连续25场客场联赛不败纪录，仅次于2003-04赛季阿森纳的连续27场英超客场不败。因为本赛季曼联剩余联赛的赛程中只有一场是客战，所以无法追平枪手的这项纪录。
   目前在积分榜上，曼联已经成功锁定了一个下赛季的欧冠席位。曼城本轮虽然输给了切尔西，但球队仍以10分优势领跑英超，下轮取胜蓝月亮就将夺冠。切尔西在积分榜上升至第三名，进一步稳固了球队的前四位置。莱斯特城位居第四仍需要为保证前四的位置而战。
   上半场比赛，曼联后场连续被断球，随后麦金一脚直塞助攻特劳雷抽射破门，阿斯顿维拉取得领先。这是曼联本赛季英超联赛第10次在客场中先失球，而此前9场比赛中，红魔取得了8胜1平的不败战绩，这也说明球队打逆风球的能力还是比较强的。在英超有很多强队面对中下游球队，一旦先失球就可能平局收场，因为弱旅领先后会全线回防，所以想进球就变得更困难了。
   下半场比赛是维拉球员犯错送点球大礼，曼联才扳平比分的，当时博格巴在禁区内被路易斯踢翻倒地获得点球，B费主罚轻松命中，也将比分改写为1比1。第56分钟格林伍德接到万比萨卡的传球转身低射破门，为球队反超比分。第87分钟拉什福德传中，卡瓦尼跟进头球破门帮助球队彻底锁定胜局。随后沃特金斯假摔，两黄变一红被罚下，阿斯顿维拉少一人作战也无力扭转败局。
 曼联一数据喜忧参半，进攻端回暖可连胜，强强对话仍需防平

  全场比赛中阿斯顿维拉在主场共有11次射门，其中5次射正，获得1粒进球，控球率为40%处于下风。曼联在控球率为60%的情况下全场共有18次射门，其中7次射正，获得3粒进球。其他数据方面，维拉传球次数375比547，传球成功率80%比86%，犯规次数13比18，红牌1比0，黄牌2比1，角球5比6，任意球19比12，救球5比4，铲球14比10，带球过人6比10，成功抢断14比10，阻截次数9比13。
   本场比赛曼联在先丢一球的情况下，在下半场连进三球逆转取胜。这是曼联本赛季第10次在先丢球的情况下完成逆转取胜，这创下了曼联的队史纪录。不过虽然善于打逆转战，但是强强对话的话过早丢球还是可能失分的，接下来主帅还是需要解决球队的这个问题。
曼联一数据喜忧参半，进攻端回暖可连胜，强强对话仍需防平

   本轮比赛中替补登场的卡瓦尼延续了近期的火热状态，在比赛中头球破门。卡瓦尼在近7次为曼联出场的比赛中一共贡献了8粒进球，送出2次助攻。本赛季卡瓦尼在英超替补登场已经打进了5球，追平了索尔斯克亚和埃尔南德斯的队史纪录，也是替补奇兵。埃尔南德斯也是爵爷执教曼联期间的板凳奇兵，多次替补登场扭转局面，如今卡瓦尼也有了这样的功效。
   拉什福德本场也是打满全场，也制造了多次威胁，并在最后阶段助攻卡瓦尼完成破门。拉什福德本轮一共创造了4次得分机会，这一数据是全场最多，这位悍将本赛季在英超的助攻次数也达到了9次，曼联本赛季最关键的两位球员就是B费和拉什福德。今夏也可能有核心离队，夏季补强还是需要的，毕竟曼联还是希望能触及冠军奖杯的。
   曼联接下来的赛程是主场对阵莱斯特城、利物浦和富勒姆，三场比赛要在7天内完成，随后在5月27日要打欧联杯克韩比利亚雷亚尔的比赛，赢球的话就将拿到欧联杯的冠军，对于索帅来说，欧联杯的这场决战才是重点。



我的更多文章：
三大联赛争冠存悬念，强队爆冷增多反衬拜仁强势，换帅存隐忧
三大联赛争冠存悬念，强队爆冷增多反衬拜仁强势，换帅存隐忧
切尔西成曼城克星，图赫尔大胆轮换奏效，曾经弃将为己正名
切尔西成曼城克星，图赫尔大胆轮换奏效，曾经弃将为己正名
英超双蓝会利弊皆存，瓜帅祭最强阵拼胜，切尔西变阵拒输球
英超双蓝会利弊皆存，瓜帅祭最强阵拼胜，切尔西变阵拒输球
中超强强对话是看点，海港不足需反思，申花遇劲敌防平
中超强强对话是看点，海港不足需反思，申花遇劲敌防平
切尔西力挫皇马进决赛，图赫尔变阵奏效，激活双将可连场发威
切尔西力挫皇马进决赛，图赫尔变阵奏效，激活双将可连场发威
西甲榜首大战利弊分析，巴萨存短板，马竞客战不稳需防平
西甲榜首大战利弊分析，巴萨存短板，马竞客战不稳需防平
穆帅执教罗马引震动，意甲争四大战仍靠C罗，国米夺冠仍不安
穆帅执教罗马引震动，意甲争四大战仍靠C罗，国米夺冠仍不安
曼城提前夺冠受阻，欧冠战巴黎全力以赴，联赛战蓝军或失分
曼城提前夺冠受阻，欧冠战巴黎全力以赴，联赛战蓝军或失分

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇三大联赛争冠存悬念，强队爆冷增多反衬拜仁强势，换帅存隐忧
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有