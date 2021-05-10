本周末的比赛强队失分的场次居多，曼城1比2不敌切尔西错失了提前夺冠的机会，曼联随后开战也3比1逆转了维拉，所以曼城只能下轮争冠了。西甲方面巴萨0比0平马竞给了皇马登顶的机会，但是银河战舰却2比2平塞维利亚，西甲排名依旧是马竞位居榜首，皇马位居次席，2分差距也可能因为这场平局错失冠军奖杯。意甲冠军已经尘埃落定，尤文和米兰都保住欧冠资格，但是尤文本轮0比3不敌米兰后排名第五，接下来很可能无缘前四，这的确是最大的冷门。

法甲同样有冷，巴黎本轮客场1比1雷恩，积分榜上排名第二，比榜首的里尔少3分，同样可能失去本赛季的联赛冠军，所以群雄状态不稳也很明显的。本轮不同的是德甲榜首球队大胜夺冠，这是联赛第32轮的比赛，拜仁慕尼黑在主场6-0大胜门兴，由于此前多特3-2绝杀莱比锡，拜仁在赛前已经提前3轮获得本赛季德甲冠军，但是球队仍不遗余力的大胜了对手，这也是实力的又一次体现。

拜仁的这座冠军奖杯也是俱乐部德甲联赛的九连冠，这也追平了五大联赛的连冠纪录，同时印证了拜仁对于德甲的统治。这场比赛的上半场刚开始不久阿拉巴便助攻莱万闪电破门为拜仁首开纪录，这是莱万在德甲生涯中开场最快的进球。

比赛进行到第15分钟，戴维斯低平球传中球制造威胁，遗憾的是科曼小角度射门击中门柱。第23分钟穆西亚拉助攻穆勒推射破门为球队进一步扩大比分，第34分钟还是穆勒挑传球到禁区左侧，莱万凌空抽射破门，完成梅开二度。半场结束前还是莱万助攻科曼跟进抽射破门，拜仁半场四球领先，莱万和穆雷的关键性很明显。

下半场诺伊豪斯防守格雷茨卡头球时手球犯规，拜仁获得点球，莱万点球破门，完成帽子戏法。随后格雷茨卡替补登场造点后伤退，夸西登场不到5分钟在防守时凶狠铲抢放倒恩博洛，被红牌罚下。第86分钟格纳布里助攻萨内推射破门将比分定格为6比0，赛前一定没人想到拜仁可以横扫门兴。

莱万本场比赛在上演帽子戏法的同时还为科曼献上了一次助攻，莱万已经在各项赛事连续第12场完成破门。这位波兰前锋上一次出场没能取得进球的比赛还要追溯到二月份对阵老虎的世俱杯决赛。这是莱万本赛季第5次戴帽，此前他还在面对柏林赫塔、法兰克福、多特蒙德和斯图加特的比赛中上演帽子戏法。

莱万本赛季打进39粒德甲进球仅用了27场联赛，场均打进1.44球，在还剩2轮联赛的情况下，距离盖德穆勒的单赛季德甲进球纪录仅仅只有1球之差。盖德穆勒在1971-1972赛季一共打进了40粒进球。赛后射手榜上莱万位居榜首，打进39球，其中有7粒点球，排名第二的哈兰德打进25球，两人的差距是很明显的。

值得一提的是，萨内和格纳布里在本场比赛中同时终结了近期的直接参与进球荒。本场比赛的进球是萨内近8次为拜仁出场打进的首粒进球，在此前他已经连续7场比赛无法为拜仁取得进球或者助攻，萨内上一次为拜仁直接参与进球还要追溯到3月20日4-0大胜斯图加特，他在那场比赛中为球队贡献了1次助攻。此外送出一次助攻的格纳布里此前因为新冠检测呈阳性而缺席了近一个月比赛，这次助攻也是他复出后首次直接参与进球，也是弥足珍贵的。