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切尔西成曼城克星，图赫尔大胆轮换奏效，曾经弃将为己正名

(2021-05-09 23:22:29)
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标签：

英超

切尔西

曼城

维尔纳

阿隆索

 分类： 聚焦英超争霸
切尔西成曼城克星，图赫尔大胆轮换奏效，曾经弃将为己正名

   英超第35轮曼城坐镇主场急需3分到手提前夺冠，赛前甚至有球迷预言曼城将迎来一场大胜，但是蓝月亮最终却被切尔西2比1逆转绝杀，接下来只能等着曼联输球或在下一轮拿下纽卡后登顶。对于曼城来说夺冠是早晚的事情，只是被绝杀的确有点丢人，球队本赛季主场战绩极其出色，但是本轮主场却被羞辱，这的确是需要全队反思的。切尔西主帅图赫尔本场轮换5人，甚至让三大核心球员轮休，如此大胆的变化却能全取三分，赛后球队也升至联赛第三位，这一战的确是有神奇的效应。
   熟悉切尔西的人应该了解这支球队的神奇和魅力，球队的血性气质让一些不可能成为可能，也成为足坛中独树一帜的球队。本赛季年轻球员为主的阵容是不被看好的，但是如今位居前三，且有足总杯和欧冠两项赛事将在决赛争夺冠军奖杯，除了神奇的确没有更适合的词汇可以形容这支蓝狮了。
   曼城本赛季后半程战绩稳定，但是近两次对阵切尔西却是连败，期间只打进1球，丢了3球，这的确是令人难过的赛程和过程。本场比赛阿奎罗很明显是有点轻视蓝军门将门迪了，因为他主罚点球想玩个高难度的勺子点球，没想到的是皮球却被门迪稳稳抱住。同一时间瓜帅在场边的表现很难看，曼城也因此无法在半场结束前2球领先切尔西，今夏即将离队的阿奎罗也为此苦恼，可以预判的是接下来他获得首发的机会可能会更少了。
   曼城主场1比2不敌切尔西的比赛中的三粒进球都很精彩，斯特林在第44分钟率先进球，当时迪亚斯长传球造成克里斯滕森拦截失误，热苏斯得球后选择传中球助攻斯特林破门，阿圭罗停球错过射门机会只能目送斯特林建功，也揭示了阿根廷锋霸的状态很一般。
 切尔西成曼城克星，图赫尔大胆轮换奏效，曾经弃将为己正名

切尔西成曼城克星，图赫尔大胆轮换奏效，曾经弃将为己正名

  半场补时阶段得到首发机会的小将吉尔摩绊倒热苏斯送点球大礼，阿圭罗主罚勺子点球被门迪没收，曼城锋霸明显是小看门迪了，如果他不这样挑战高难度或许能帮助球队半场2球领先。本场比赛斯特林不踢快乐足球，曼城在领先之后也是被各方看好，下半场似乎没有悬念了，但是阿奎罗罚丢点球还是影响了球队的士气，下半场也错失了一些机会。
   本赛季因为伤病的影响和今夏自由之身离队，瓜帅给予阿奎罗登场的时间很有限，一度还引发锋霸的不满，但是本场比赛中的表现却证明了曼城送走他的决定是正确的。克里斯滕森因伤被祖玛换下，不过下半场开始后切尔西主帅并没有调整其他位置，他还是相信这套轮换了5人的首发阵容的。本场比赛普利西奇、齐耶赫、阿隆索、吉尔摩和詹姆斯得到首发的机会，这其中吉尔摩的弱点比较明显，也有人认为这样的部署阵容是输了一半，所以最终能逆转曼城的确说明球队应变能力强，板凳上和轮换球员还是有潜力的。
    齐耶赫加盟切尔西之后也是饱受伤病的困扰，这也让他无法获得稳定的首发机会，但是他在比赛中的作用还是很明显的，本场比赛第63分钟他打进了扳平比分的进球极其关键。当时罗德里后场出现了失误，普利西奇和阿兹皮利奎塔配合后传球助攻齐耶赫抽射建功，这个时间进球也提升了蓝军的士气，所以才会有末尾的逆转。
   阿隆索的绝杀球是在第92分钟打进的，当时奥多伊直传球找到维尔纳，后者传中助攻阿隆索破门，这位老将再度献锐也让此前质疑他的人们闭嘴了。事实证明兰帕德此前弃用老将是错误的，本场比赛吕迪格和阿隆索有极其关键的表现，而这两人曾是蓝军准备送走的球员。此外蓝军队长和蒂亚戈席尔瓦也发挥了极其关键的表现，这也印证了老将的能量，事实上完成新老更替是不能没有老将扶持的。 
   切尔西方面近两场比赛都首发的球员是门迪、克里斯滕森、吕迪格、阿斯皮利奎塔、坎特、维尔纳，本场比赛哈弗茨并没有得到替补出场的机会，这一点有点意外。下半场替补登场的是奥多伊和若日尼奥，换下了齐耶赫和坎特，这也是很睿智的换人，因为奥多伊参与了绝杀球，图赫尔的换人的确是足够到位的，接下来切尔西将回到主场迎战阿森纳，这一战同样是很关键的，得到休息的芒特、奇尔韦尔等球员会得到首发的机会。
   以往的切尔西主帅习惯于一套阵容打天下，轮换也是很少的，或是球员伤停才会进行调整，图赫尔很不同，他是敢于大胆轮换，且能启用更年轻的球员，这样做也能给切尔西的年轻储备更多的希望，这也有利于球队更好的完成新老更替。维尔纳是本赛季切尔西的焦点，进球效率并不高，但是还是得到近两位蓝军主帅的器重，事实证明他还是值得被寄予厚望的，关键战中的表现仍是到位的。本赛季维尔纳他在48场比赛中得到40次首发机会，出战的3503分钟共打进12球，送出14次助攻。
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