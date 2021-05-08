英超第35轮首场比赛排名联赛第三的莱斯特城主场2比4不敌纽卡斯尔，这也给了身后球队反超积分的机会，因为切尔西本轮将对阵榜首的曼城，蓝军赢球就能位居第三，输球的话和狐狸城依旧是两分差距。曼城赢球就能提前夺冠，输球的话就需要看曼联本轮的赛果，如果随后开战的红魔客场不敌维拉的话，曼城也能提前夺冠。切尔西和曼城都渴望赢球，所以本轮双蓝会将会很激烈。

因为曼城和切尔西已经晋级欧冠决赛，所以本场比赛也是决战前的热身赛，两位主帅都会尽可能地做足针对性。目前曼城积80分排名榜首，比少赛一轮排名第二的曼联多13分，莱斯特城积63分，切尔西积61分，西汉姆和热刺分别积58分和56分，英超前四的争夺和欧战资格的竞争也很激烈，莱斯特城失分很显然是对切尔西有利的。

切尔西曾在4月18日足总杯的比赛中坐镇主场1比0淘汰了曼城，所以本场比赛有一定的心理优势。图赫尔上一场对阵皇马的部署得当，球队进攻端所制造的威胁对于对手，本场比赛也可能沿用上一场的部署，也可能会有新的花样应对榜首球队。因为切尔西短时间连续对阵强队，所以本场比赛图赫尔也会微调首发阵容。

因为切尔西随后还有对阵阿森纳和连续两次对阵莱斯特城的比赛，所以本场比赛是必须赢球才能稳固目前的排名，起码要不输球才行，虽然球队输球也不会失去第四的位置，但是随后连续战强队还是有可能失分的，球队更希望能早早锁定联赛第四的位置，所以本轮比赛会全主力出战。切尔西目前比热刺多5分，比少赛一轮的利物浦多7分，蓝军如果失分，身后的这两强就会缩小分差，这样的话前四不保。

回看足总杯切尔西1比0曼城的比赛，球队的唯一进球是维尔纳助攻齐耶赫打进的。那场比赛切尔西轮换3人，曼城轮换8人，不过德布劳内、罗德里、斯特林、热苏斯都首发出战，这也是进攻端的绝对核心球员，奈何却没能洞穿切尔西的球门，这也说明蓝军防守到位。比赛刚开始维尔纳传中帮助齐耶赫破门，但是被裁判判罚进球无效。第48分钟德布劳内受伤被福登换下，队长下场对于曼城的影响比较大。切尔西在第55分钟破门，当时是芒特直传球交给维尔纳，后者传中球助攻齐耶赫破门。第94分钟埃莫森头球摆渡，普利西奇破门因为越位被判无效。

这场杯赛双方门将都是替补出场，斯蒂芬的实力和曼城主力门将相比是有差距的，所以本轮比赛切尔西进攻端仍需要全力以赴才能取得进球。两队上一次交手的首发阵容也能折射主帅的诉求，切尔西后防线仍是主力阿斯皮利奎塔、蒂亚戈-席尔瓦、吕迪格，中前场詹姆斯、坎特、若日尼奥、奇尔维尔、芒特、维尔纳首发出战，齐耶赫、哈弗茨、普利西奇替补登场，这也是拿出了自身的实力。

曼城后防线坎塞洛、拉波尔特、迪亚斯、门迪，中前场费尔南迪尼奥、罗德里、费兰-托雷斯、德布劳内、斯特林、热苏斯首发，京多安和福登替补出场，实力还是有所保留，本场比赛瓜帅应该会派出最强阵。

曼城近5场比赛全胜，上一次输球就是杯赛不敌切尔西。蓝军近6场比赛不败，战绩是4胜2平，两场平局是0比0布莱顿、欧冠1比1皇马，两场平局都是客战，所以本场对阵曼城也有平局的可能。本赛季曼城主场的战绩是21胜3平3负，球队主场的优势很明显，联赛也是进球最多的球队，切尔西从图赫尔上任之后防线稳固，所以此役不看好大比分。

曼城本场斯通斯、桑德勒无法出场，队内也有一些球员伤疑。切尔西方面科瓦契奇、姆松达、阿斯皮利奎塔因伤休战。切尔西近6次对阵曼城2胜4负，两队分胜负能力强，本场平局几率并不高。上一场欧冠半决赛次回合，曼城的马赫雷斯打进2球击败巴黎圣日耳曼，上轮英超曼城客场2-0水晶宫，阿圭罗和费兰-托雷斯先后建功，本场比赛这两人也可能得到登场的机会。

曼城队内进攻端多点开花，京多安联赛25次出场贡献12球，送出1次助攻。德布劳内24次出场贡献5球，送出11次助攻，切尔西对于这两人的防守要更到位才行。切尔西欧冠2比0皇马之后，联赛主场2-0富勒姆，哈弗茨打进两球，本场比赛后者也有望连场作战。切尔西34轮联赛打进53球，失31球，进攻端火力不及对手。维尔纳联赛32次出场打进6球，送出7次助攻，近期状态回暖。本赛季两队前两次碰面各赢一场，曼城联赛客场3-1切尔西。足总杯半决赛切尔西1-0曼城。