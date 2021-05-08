中超第4轮将在周六开打，山东泰山将主场迎战青岛队，北京国安客战武汉队，上海申花客战河北队，上海上港主场迎战长春亚泰，因为上轮联赛中上海德比战1比1握手言和，本轮比赛两强也都想全取三分，拒绝连场失分。德比战平局后，上海双雄依旧保持不败战绩，本轮对手也是所在赛区表现不俗的球队，申花和上海海港想重启胜局仍需要全力以赴。

目前中超苏州赛区积分榜上海海港3轮联赛2胜1平位居第一，申花同样战绩位居第二，只是因为净胜球的劣势屈居德比对手身后。河北队也积7分排名第三，所以申花本轮对阵这个对手想全取三分并不容易。上海海港的对手是排名第4的长春亚泰，排名第四，同样是难缠而且血性的球队，苏州赛区前四球队的比拼也是本轮中超的最大看点。

回看第3轮上海海港1比1战平上海申花的比赛，下半场末尾红牌和点球的判罚左右了赛果，赛后也引发了各方的热议，本轮比赛两队的表现也是球迷所关心的，毕竟这个赛季两强争夺榜首位置也是必然的，上海海港的进攻火力依旧明显，申花这方面则需要加强。上一场比赛有一些问题，不过两队也都能接受平局的赛果，赛季初的磨合和减少伤病是第一位的，海港上轮吃到红牌的球员则无法出战，主帅也需要好好调整。

中超第3轮结束后北京国安积3分排在第五位，这也是苏州赛区的强队，如果上海双雄失分的话，国安可能完成追分。本赛季很多球队都有不少人员上的变化，所以近期的确是诸强磨合阵容的关键期。申花对阵同城死敌的上半场比赛中，一开场双方就火药味十足，场上拼抢也十分激烈，但威胁进攻都不多，这也揭示了两队心态上过于急切的问题。

上半场第31分钟，吴曦后场战术犯规吃到本场比赛的第一张黄牌，这样的行为也让下半场的动作有所收敛。下半场比赛机会增多，来自奥斯卡与穆伊在中场位置做撞墙式配合，穆伊得球后在禁区外围打进一粒精彩的世界波进球，为球队打破僵局。领先之后球队如果加固防线不出错的话是可以全取三分的，遗憾的是球队防守端出了问题。

随后的比赛中申花莫雷诺和巴索戈都错失单刀良机，这也让两队的球员越来越焦躁，不过之后也陷入了僵持中，直到第82分钟，刚刚替补上场的买提江铲倒了于汉超，裁判直接出示红牌将买提江罚下，海港被迫少打一人，主帅的这个换人的确是最大的败笔。第89分钟吕文君禁区内拉倒了莫雷诺，主裁果断判罚点球，巴索戈主罚将球打进，为申花扳平比分。最终，十人作战的上海海港1比1战平上海申花，这场比赛对于海港队来说是需要反思的，球队总是抱怨裁判的判罚让球员在比赛中不懂得如何控制情绪，此外防守动作也偏大，这也是球队屡屡在关键战失分的主因。

从赛后的数据来看，上海海港无疑是占据优势的，控球率方面，海港队为67%占据绝对优势，而申花队只有33%的控球率。海港队在11次射门里3次射正，而申花队在13次射门里有6次射正。其他数据如下，申花队在前，角球2比10，任意球6比9，越位1比1，救球2比5。

比赛中双方的犯规次数都比较多，两队加起来有31次犯规，海港16次，申花15次。比赛双方拼抢十分激烈，申花拿到了2张黄牌，海港拿到了3张黄牌与1张红牌。其中，买提江在替补登场5分钟后就被红牌罚下，这也是买提江连续第三个赛季吃到红牌。买提江这次的犯规动作十分严重，据报道，他很有可能会被追加停赛一场并罚款1万元。

之前的两次红牌罚下，第一次是在2019年5月25日中超第11轮，北京人和对阵天津津门虎的比赛中，买提江对阿卢科犯规吃到第二张黄牌被罚下。第二次是在2020年10月29日，中超第二阶段争冠组半决赛首回合，上海海港对阵江苏队的比赛中，买提江飞铲张诚被直红罚下。

不过总体来看，本场比赛还是非常精彩的，赛后多数中立球迷对于本场的裁判也是称赞连连，认为他的每一次判罚都十分合理，不过海港球迷未必这样认为，因为比赛末尾出牌还是应该更为慎重的。中超广州赛区的排名还是有一些出乎意料的，广州队的低迷让球队只排名第三位，广州城和山东泰山排名第一和第二，广州队和国安本赛季都出现不稳的现象的确是有一些意外，本轮比赛能否赢球也是存在疑问的。



