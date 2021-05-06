欧冠半决赛次回合切尔西主场2比0零封皇马晋级决赛，接下来将和曼城一较高下，本赛季的欧冠冠军注定是英超球队斩获，这一点也令人振奋。曼城本赛季也有低迷期，只是进入2021年之后越来越稳健，切尔西同样经历了低迷期，新帅入主蓝桥之后取得了佳绩，年轻的血液更是承载了诸多的期待。目前切尔西还有欧冠和足总杯可以争夺冠军奖杯，曾经的佛帅迪马特奥就是中途执教球队最终率队登顶欧冠的，本赛季也可能再度续写相同的篇章。

切尔西一直是一支特殊的俱乐部，从阿布买下切尔西，请来穆里尼奥带来蓝色风暴之后，这支球队就被认为是铁血蓝狮，如今一代又一代球员进行了新老更替，但是球队的神奇和血性气质依旧还在。本赛季从排名第10位到重返英超前四，从遇强不强到遇强更强，图赫尔在短期内已经为切尔西打上了自己的烙印。

相关的数据揭示图赫尔上任至今有3个多月，率队征战强队的战绩不俗，期间更是击败过诸多的名帅，其中包括齐达内、瓜迪奥拉、克洛普、穆里尼奥、迭戈-西蒙尼、安切洛蒂、阿勒代斯，这些都是冠军级的教头，图赫尔率领年轻球员为主的切尔西能力挫强队的确说明主帅的睿智和能力，巴黎也可能会为送图赫尔下课而感到后悔。

图赫尔入主蓝桥之后，面对三线作战的考验，当时球队排名联赛第10位，争夺下赛季欧冠资格是基本，所以短时间提升战绩是第一位的。图赫尔接管球队后迎来10胜4平的不败战绩，在意外爆冷不敌西布朗之后，球队的战绩是6胜2平1负，图赫尔执教切尔西的总战绩是16胜6平2负，这的确是不错的战绩，如果可以避免面对英超中下游球队平局收场的话，本赛季稳居第四的问题不大。

接下来切尔西将面对魔鬼赛程，球队随后联赛对阵曼城和阿森纳，足总杯对阵排名第三的莱斯特城，联赛再战狐狸城后联赛对阵维拉，之后就是欧冠决赛对阵曼城，这些比赛要在21天完成，的确是超级魔鬼，图赫尔还需要更全面的运筹。

图赫尔继任后先后力挫豪门球队，1比0穆帅执教的热刺，欧冠客场1比0西蒙尼的马竞，联赛主场0比0平曼联，紧接着就在客场1比0克洛普率领的利物浦。欧冠次回合主场2比0马竞晋级，西蒙尼的球队被双杀且零封。随后欧冠两回合总比分3比0淘汰波尔图晋级半决赛。随后在足总杯的比赛主场1比0淘汰了曼城。欧冠半决赛两回合先是客场1比1皇马，次回合2比0淘汰了齐达内的球队。

切尔西崛起后就曾经制造了无数奇迹，将不可能变为可能也多次，本赛季的确有望触及奖杯。本场比赛一开场切尔西就很专注比赛，加固防线的同时，并没有减少进攻端的威胁，这其中反击制造的威胁度很高，这也是皇马球员比较忌惮的一点。阿扎尔重返蓝桥被昔日队友严防，所以有制造威胁，但是并没有送出必进球机会，赛后他和切尔西球员握手说笑，并没有因为球队出局有失落的表情，所以也被一些皇马球迷质疑。

事实上阿扎尔在银河战舰并没有得到队友的绝对支持，加上伤病的干扰，他无法发挥出在切尔西时期的上佳表现也是必然的，只有齐达内是始终相信他可以迎来职业生涯的高峰的。本场比赛后也有人质疑齐祖让阿扎尔首发的选择，皇马主帅也很肯定的表示阿扎尔需要更多的比赛才能恢复状态，这也预示着随后的比赛比利时天王还会得到更多的出场机会，周末对阵塞维利亚也可能连场作战。

本场比赛切尔西阵型是3142，这也是让若日尼奥兼顾攻防两端，同时加固防守，毕竟坐镇主场是不能失球的，那样的话优势就将变为劣势。坎特在本场比赛中的关键性的确是被肯定的，因为他总是可以出乎意料之外的出现在关键的位置上，也乐于给队友制造机会，同时在拦截和制造阻力上也有绝对的作用。此外还有出镜率极高的吕迪格，本场比赛他头戴面具，每一次跑位和触球都更吸引眼球，所以他的远射制造的威胁，防守端限制对手核心球员都很明显的揭示出来，两位老将的确是图赫尔所器重的。

皇马本场比赛的阵型是3412，齐达内也是进行了调整，本场比赛阿扎尔和拉莫斯都回到首发的阵容中，这也是防线稳固和进攻端多元化的体现，两人的表现也是中规中矩，只是切尔西反击的压力让皇马无法进入自己的节奏，所以中前场的球员无法制造必进球机会。因为阿扎尔下半场被换下，所以失利出局后，镜头也对准了莫德里奇和拉莫斯，两人都是很落寞的。

其实切尔西队内也有30岁以上的老将，队长阿兹皮利奎塔33岁、坎特和若日尼奥也都30岁，蒂亚戈席尔瓦37岁，吉鲁35岁，球队防线都是依仗老将带小将，依旧成为球队绝对关键人物。皇马阵容拉莫斯36岁，莫德里奇37岁，很明显这两位的竞技状态在下滑，也影响了球队在欧冠赛事中的发挥。

本场比赛前数据分析显示皇马晋级的概率只有36%，球队三次对阵切尔西1平2负，而且图赫尔率队征战皇马保持不败，他的执教生涯率队5次对阵皇马取得1胜4平，本轮比赛后战绩改写为2胜4平，依旧是历史上执教生涯对阵皇马不败和不败场次最多的主帅。

切尔西虽然晋级，但是还是暴露了一些问题，本场比赛制造机会和射正次数以及威胁球门的次数都高于对手，但是错失绝佳机会方面也比较多，全场比赛切尔西15次射门5次射正打进2球，维尔纳两次处于越位陷阱，进球也被吹掉了，锋霸的心态也有一些着急，所幸的是哈弗茨击中横梁的射门，维尔纳头槌建功，否则内心的阴影会更大。皇马7次射门5次射正颗粒无收，中前场球员浪费机会很明显，威胁度不及切尔西的确令人不解，人们的确该重新审视这套冠军级阵容了。