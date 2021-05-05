西甲第35轮巴萨将坐镇主场迎战马竞，这也是联赛的榜首之争，如果巴萨赢球就能反超马竞登顶，而输球的话就可能继续排名第三，所以此役也是巴萨本赛季最关键一战。目前西甲积分榜马竞76分排名榜首，皇马和巴萨同积74分排名第二和第三，塞维利亚积70分排名第四。皇马本轮将对阵塞维利亚，因为周中有欧冠对阵切尔西的比赛，所以银河战舰此役也有可能失分，所以巴萨和马竞是志在三分，这也增加了这场强强对话的激烈性。

上轮联赛皇马2比0奥萨苏纳，马竞1比0埃尔切，巴萨在客场3比2逆转瓦伦西亚，强队都赢球增加了联赛争冠的激烈性。本轮比赛对于前四球队来说则是必须全取三分的一战，因为四强都是直接碰面，所以都会全力以赴。

回看巴萨对阵瓦伦西亚的比赛，梅西贡献两球，格列兹曼也有一球入账，双核的状态不错。此外瓦伦西亚的保利斯塔和索莱尔各进一球，比赛过程也是十分激烈，所以巴萨对阵马竞一战也没有必胜的把握，但是一旦平局会给皇马追分的机会。

巴萨3比2险胜瓦伦西亚之后，后者已经被梅西攻入31球，瓦伦西亚也成为第三支被梅西破门超过30次的球队，梅球王也是这支西甲劲旅的绝对克星。本轮联赛巴萨还要寄望梅西的关键性才能力挫榜首球队，此外格列兹曼的发挥也很重要，球队防线的问题也需要解决。

巴萨对阵瓦伦西亚的上半场比赛是闷战，两队都有一些机会，可惜都没有把握住，半场结束双方均无建树。半场数据显示巴萨角球0比1，控球率70%比30%，优势的数据并没有能打破僵局也是因为瓦伦西亚的防守做得不错。下半场比赛瓦伦西亚角球机会开到禁区造成巴萨后防漏人，保利斯塔头球破门为球队打破僵局。第57分钟瓦伦后卫拉托手球送点，梅西射失点球，但在乱战中梅西成功补射破门为巴萨扳平比分，这粒进球极其的关键，但是却不足以掩盖巴萨防线的漏洞。

第62分钟阿尔巴左路传中，德容头球攻门被西莱森化解，格列兹曼补射破门为巴萨反超比分。第67分钟梅西主罚任意球直接破门，为球队进一步扩大比分。第82分钟奥利瓦横敲，索莱尔世界波破门。可以说这场比赛巴萨是后程发力，可对阵马竞一旦失球就很难完成逆转，所以周末的比赛的确需要摒弃防线的不足。

瓦伦西亚全场共有9次射门4次射正，打进2球，控球率为32%处于下风。巴萨在控球率为68%的情况下共有12次射门，其中3次射正，获得3粒进球。其他数据万伦西亚传球次数363比778，传球成功率81%比90%，犯规次数12比14，黄牌2比1，角球2比1，任意球18比23，越位次数3比1，救球4比2，铲球11比8，带球过人1比12，成功抢断12比8，阻截次数12比15。

比赛中巴萨队长梅西罚失了一个点球，这是梅西职业生涯中第29次射失点球，与C罗职业生涯中的失点次数相同。其中C罗主罚了170次点球，命中141粒，点球命中率83%。梅西主罚了132次点球，命中103粒，点球命中率78%。同时，这也是梅西职业生涯首次在西甲单赛季面对同一对手两次罚失点球，在双方首回合的交手中，哈乌梅-多梅内克扑出了梅西的点球，两队再战又一次神扑救主。

这场比赛后梅西的联赛进球达到第28球，超越了C罗的27球，仅次于莱万的36球。梅西的第2个进球是直接任意球破门，这也是他各项赛事代表巴萨打进的第50个直接任意球。格列兹曼在比赛中打进一球，近期他的竞技状态极佳，在近5场比赛中格列兹曼贡献5球，自从加盟巴萨以来，这也是格列兹曼首次取得在5场比赛中场均1球的数据。

接下来对阵马竞的比赛也是格列兹曼面对旧主，能否祭出上佳的表现也是一个问号。本赛季吧第一次对阵马竞是客战，球队0比1输球，所以本场比赛也是需要为己正名的。那场比赛马竞的卡拉斯科在第48分钟打进唯一进球，全场比赛巴萨射门13比9，射正4比2，角球8比8，数据占优的巴萨没能进球。

那场比赛梅西3次射门1次射正，传3次威胁球，8次过人无功而返。格列兹曼打了83分钟有2次射门，1次射正，1次过人，表现很一般。登贝莱1次射门无射正，传3次威胁球，本赛季巴萨进攻哑火的比赛比以往多。马竞近期的战绩也不稳，近6场比赛3胜1平1负，两场失分的比赛都是客场，分别0比1塞维利亚、1比1贝蒂斯、1比2不敌毕尔巴鄂，本周末对阵巴萨的比赛又是客场，所以不被看高也是有理由的。

不过巴萨也有不利的数据，球队已经524天没有赢马竞了，这期间有3次碰面的战绩是1平2负未尝胜绩，所以本周末的比赛也没有必胜的把握，球队必须全力以赴才行，一旦梅西遭遇严防，其他球员就需要站出来。巴萨上一次赢马竞是2019年12月2日西甲第15轮比赛中，球队客场1-0拿下马竞，如今效力马竞的苏亚雷斯在比赛中助攻梅西打进唯一进球。