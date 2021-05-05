本周中是欧冠和欧联杯的比赛，意甲群雄都从欧战的赛事中出局，所以都会备战周末的联赛，意甲第35轮联赛也有强强对话，尤文将坐镇主场迎战AC米兰，这场比赛斑马军团输不起，不过因为两队首回合球队在客场3比1力挫AC米兰，心理优势是很明显的，所以此役尤文是有信心拿分的。

意甲本轮其他赛事都没有强强对话，这其中已经提前夺冠的国米将坐镇主场迎战桑普多利亚，亚特兰大客场对阵帕尔马，那不勒斯客战斯佩齐亚。上轮联赛亚特兰大1比1战平萨索洛使得国际米兰提前4轮夺冠，本场比赛也需要为稳定前四的排名而战。

尤文本赛季第一次对阵AC米兰是1月7日，最终尤文3:1的击败榜首的AC米兰队，或许斑马军团的支持者没有想到如今两队再战对手却能左右球队的命运，因为目前三队都积69分，任何球队都输不起，而尤文输球可能被挤出前四。

上一次交手尤文少赛一路落后于AC米兰10分，赛后缩小了分差，目前两队积分相同，所以本轮比赛的激烈程度会更大。上一次交手，上半场第17分钟小基耶萨就和迪巴拉完成撞墙配合，随后单刀球破门，这样早的进球也是取胜的关键。不过第40分钟卡拉布里亚为AC米兰扳平比分，尤文防线还是存在问题。

下半场尤文的小基耶萨完成梅开二度，第75分钟麦肯尼在门前包抄推射破门得分定格了比赛。尤文赢球后终结了AC米兰队单赛季15场联赛不败纪录和跨赛季27场比赛不败的纪录，所以本轮再战米兰也是寄望复仇的，所以这场大战还是有很多可能的。

和尤文、AC米兰相比，国米本轮比较轻松。蓝黑军团提前夺冠也是可喜可贺的，球队以13分的领先优势提前将冠军收入囊中，随后的比赛可以继续赢球，也可以给其他球员一些表现的机会，为下赛季做一些准备也是可以的。毕竟球队目前是单线作战，还是可以有更多的尝试的。本赛季夺冠也是国米时隔11年再度夺得意甲冠军，同时也是国际米兰俱乐部历史上第19座意甲冠军奖杯。国米上一次夺冠还要追溯到2009-10赛季，当时穆里尼奥带队拿下三冠王。

有趣的是国米夺冠后不久罗马就宣布下赛季穆里尼奥将执教球队，所以新赛季意甲风云突变也是很可能的，穆里尼奥和孔蒂都是前切尔西主帅，都经历过下课，也带给英超豪门球队联赛冠军的奖杯，下赛季同在意甲必然会有场内场外的比拼，这也将是下赛季意甲的一大看点。对于国米球迷来说穆帅是最深刻的记忆，下赛季将率领罗马征战国米，的确是会有各种滋味的。

回看上轮联赛国米拿下亚特兰大的比赛，过程是跌宕起伏。上半场比赛第23分钟博加获得单刀球，亚特兰大门将戈里尼出击至禁区外犯规，裁判出示红牌将其罚下，亚特兰大随后换上替补门将。第32分钟马利诺夫斯基助攻戈森斯扫射破门，10人亚特兰大取得领先。第43分钟萨帕塔破门，但因越位在先被判进球无效。

上半场的功臣戈森斯打进了他本赛季意甲联赛的第10粒进球，成为了亚特兰大俱乐部历史上第一位单赛季意甲联赛进球数上双的后卫球员。上一个在意甲单赛季联赛进球数上双的后卫球员还是2006-07赛季的国米后卫马特拉齐。

下半场比赛，亚特兰大球员托洛伊犯规送点，贝拉尔迪主罚命中，帮助球队扳平比分。第64分钟洛卡特利破门，但因拉斯帕多里传球时越位在先被判进球无效。第75分钟马隆禁区内犯规送点，同时吃到第二张黄牌被罚下，穆里尔主罚点球被孔西利扑出。

国际米兰夺冠的同时也终结了尤文图斯的意甲九连冠，同时国米也成为了本赛季五大联赛产生的第一个冠军。截至目前国米在34轮联赛中取得了25胜7平2负的战绩，积82分。苏宁成为意甲联赛中第一个夺冠的中资集团，张康阳也成为了上任后最快夺意甲冠军的国米主席，只用了两年零七个月，这些也会被更多人记忆。

值得一提的是这座奖杯是国米主帅孔蒂执教生涯的第5座联赛冠军，之前的四座联赛冠军是此前在2011-2012赛季、2012-2013赛季和2013-2014赛季带领尤文的意甲三连冠，以及2017年在切尔西夺得的一座英超冠军。孔蒂自此成为了继特拉帕托尼后，第二位带领尤文图斯和国际米兰都赢得意甲冠军的主教练。值得一提的是，在意甲历史上，只有5名主教练赢得过至少4座意甲冠军奖杯。

本赛季的意甲冠军是尘埃落定了，但是下赛季争霸则有更多的可能，因为穆帅的到来必然会产生影响。



