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曼城提前夺冠受阻，欧冠战巴黎全力以赴，联赛战蓝军或失分

(2021-05-03 16:41:17)
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英超

曼城

瓜帅

 分类： 聚焦英超争霸
曼城提前夺冠受阻，欧冠战巴黎全力以赴，联赛战蓝军或失分

  英超第34轮曼城2-0战胜水晶宫后，球队取得各项赛事的4连胜和客场11连胜，这也并列成为英格兰顶级联赛最长的客场连胜纪录。本来曼联对阵利物浦的比赛输球的话，曼城就将提前夺冠，遗憾的是曼联球迷在赛前聚集抗议导致比赛延期，这就迫使曼城将在下一轮主场死磕切尔西，蓝军还有保四的任务，所以这场双蓝会注定更为激烈。
   目前英超积分榜方面，曼城在多赛一场的情况下以13分优势领跑，因为红魔比赛延期，所以曼城无法提前4轮夺冠。目前曼联少赛一轮积67分排名第二，莱斯特城积63分排名第三，切尔西积61分位居第四。第五的热刺积56分，利物浦积54分排名第七，阿森纳积49分排名第九位，后面两队都少赛一轮，欧战席位的争夺也很激烈。
   曼城对阵水晶宫的比赛中占据绝对的优势，不过上半场比赛中斯特林屡失良机依旧继续着快乐足球，这一点也是球队随后比赛中的隐忧。第35分钟费尔南迪尼奥挑传到禁区内，热苏斯凌空推射破门，但裁判示意越位在先进球无效，球队也是陷入了一个困顿中。上半场曼城控球率高达72%比28%，角球却只有1比1，曼城半场制造的威胁也有限。
   下半场比赛第56分钟门迪左路低平球传中助攻阿圭罗捅射破门，阿根廷锋霸成功为曼城打破僵局堪为功臣，本赛季结束后这位大将也将离队。比赛第58分钟热苏斯做球，斯特林助攻费兰-托雷斯禁区弧顶推射破门，为曼城进一步扩大比分差距，斯特林也算将功补过了。第61分钟热苏斯斜传，斯特林突破到禁区左侧推射近角击中立柱，错过了直接破门的机会。
    赛后数据显示，水晶宫在主场全场共有9次射门4次射正，控球率仅为30%。曼城全场共有20次射门，其中3次射正，射正数甚至还要低于水晶宫，还有1次射中门柱，取得2粒进球，控球率高达70%。其他数据如下，水晶宫传球次数293比684，传球成功率73%比87%，犯规次数9比10，黄牌2比0，角球2比6，任意球10比12，越位次数3比1，救球1比4，铲球16比20，带球过人12比16，成功抢断16比20，阻截次数20比11。
 曼城提前夺冠受阻，欧冠战巴黎全力以赴，联赛战蓝军或失分

曼城提前夺冠受阻，欧冠战巴黎全力以赴，联赛战蓝军或失分

  阿圭罗在下半场打入一球，为蓝月亮首开纪录。赛后数据显示，阿圭罗已在欧洲主流联赛打进255粒进球，其中在西甲打进73球，在英超打进182球，目前他的进球纪录已经追平了伯纳德-拉孔贝、大卫-杰克和奈特-洛夫特豪斯，排名历史第15位。本赛季受到伤病困扰出场次数较少，16场比赛中阿圭罗打进4球，出场总时间为607分钟。
   本场比赛费兰-托雷斯打进曼城的第二粒进球，曼城也得以解锁瓜帅时代700球里程碑，打进这些进球球队只用了288场比赛也说明球队的进攻火力很猛。费兰-托雷斯本赛季一共为球队出战了32场比赛，其中21次首发登场，出场总时间为1919分钟，贡献了10粒进球以及3次助攻。接下来曼城有两场关键战，球队将在5月5日凌晨03:00的欧冠半决赛次回合主场对阵巴黎的生死战，因为首回合曼城在客场2比1赢球，随后曼城在5月9日凌晨0点30分主场迎战切尔西，主帅也需要合理的轮换阵容。
   巴黎本轮联赛主场2比1朗斯，除了欧冠输球外，国内联赛和杯赛都保持5连胜，状态还是不错的。切尔西近5场不败，战绩是3胜2平，期间在足总杯1比0力挫曼城，五场比赛共打进5球，只丢了1球，球队防线是极其牢固的，所以曼城想拿下这两个对手有难度，也可能无法兼顾。
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