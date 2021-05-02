切尔西主场2比0零封富勒姆继续稳居第四，因为狐狸城被圣徒逼平，所以蓝军目前比第三的莱斯特城少2分，如果对手再度失分的话，切尔西就能稳居第三的位置。从本场的首发部署上可以看出图赫尔对联赛也很看重，因为本轮对阵保级队还派出了多数绝对的主力阵容，这也表明主帅对这三分是志在必得的，也不曾有一点点轻视对手。

本场比赛蒂亚戈-席尔瓦、芒特、奇尔维尔、维尔纳和齐耶赫都首发出战，这些球员都参与了周中欧冠的比赛，只有齐耶赫是替补登场的，由此可见主帅的用心，接下来球队将在下周中继续在主场迎战皇马，因为首回合1比1握手言和，次回合的变数比较多，这些连场作战的球员体能上是否有影响也是一个问号。

因为欧冠错失机会，维尔纳也是饱受质疑的，本场比赛主帅仍让他打满全场，这也是在寄望悍将能找到进球的感觉。芒特、齐耶赫和奇尔韦尔下半场被亚布拉罕、阿隆索和坎特换帅，主帅仍会派遣这些球员连场作战，所以才会在2球领先后给他们休息的时间。本场阿斯皮利奎塔、若日尼奥、普利西奇和奥多伊没有登场也会在欧冠的赛事中被委以重任。

本场比赛哈弗茨得到首发机会并且上演梅开二度的好戏，赛后悍将表示可以连场建功，可以看出他也很希望能连场首发出战，在欧冠的赛事中有所贡献。主帅未必会给他这样的机会，毕竟英超保级队是无法和皇马相比的，如果首发打不开局面，下半场倒是有可能派遣哈弗茨登场寻找进攻端的机会。

哈弗茨的两粒进球分别是在第10分钟和第分钟打进球，第一球是来自芒特的直传球，哈弗茨单刀球建功，不过皮球是打到对手门将的腿上后入网的。此后还是芒特助攻哈弗茨破门，但是被判越位进球无效，这两人的连线的确精妙，也将成为随后切尔西进攻端的一个选择，哈弗茨也可能会增加登场的时间和首发机会。

上半场因为维尔纳错失了一次单刀球机会，所以半场末尾球门被威胁，所幸的是门迪祭出了精彩一扑才保得球门不失。下半场第49分钟维尔纳直传球助攻哈弗茨单刀球推射建功，这粒进球也等于锁定了胜局，因为比赛中切尔西占据绝对的优势。赛后维尔纳也获得多数人的认可，因为他在前场的作用还是很明显的，助攻更为可贵。

赛后维尔纳个人数据是为切尔西打进11球，送出10次助攻，这两双的数据也是证明了自己的关键性的，同时也成为2012/13赛季的阿扎尔以来首位首个赛季进球助攻均上双的切尔西球员。阿扎尔离队后，球迷一直渴望有接班人，维尔纳和哈弗茨以及齐耶赫这三位新援还是被寄予厚望的。

切尔西取得佳绩和图赫尔的运筹到位相关，如果能彻底激活哈弗茨，球队的进攻端火力也会更为猛烈，接下来对阵皇马还有更多的看点。本赛季两次对阵富勒姆切尔西完成双杀，比分是1比0和2比0。随后的赛程中富勒姆的对手都是实力相近的中下游球队，球队想保级还是有机会的。切尔西则相反，因为球队在打完欧冠次回合的比赛中就要连战强队，分别要客战曼城，主场迎战阿森纳，足总杯客场对阵莱斯特城后，蓝军回到联赛还要继续在主场对阵狐狸城，这四场比赛的对手都是豪门球队和排名第三的莱斯特城，的确是魔鬼赛程。

本场比赛切尔西射门9比10，射正5比3，关键传球7比8，控球率49%比51%，角球1比8，越位7比1，扑救3比3，数据上也有一些不一样，球队获得了不少机会，越位次数多也是因为球员们太想建功才会陷入越位陷阱。维尔纳3次射门2次射正没进球，送出1次助攻，传2次威胁球，6次过人，1次解围，3次被犯规，16次传球的成功率为56.25%。哈弗茨2次射门都转换为进球，传1次威胁球，31次传球，3次过人，3次解围，1次被犯规，传球成功率为80.65%，的确是最为高光的一战，接下来联赛对阵弱旅倒是可以信任哈弗茨。

本场的第一球是反击机会，席尔瓦后场长传给到芒特，这位后防大将也是切尔西的关键一员。此前有出色表现齐耶赫接维尔纳传球的射门也很有威胁，芒特下半场第69分钟拼抢时受伤，这是一个隐忧，所幸的是随后他继续参与了比赛，并在第76分钟被换下，伤病问题应该不大，因为欧冠和随后的大战必须有芒特出场才更有胜算。



