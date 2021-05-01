英超第34轮切尔西将在主场迎战富勒姆，这场比赛蓝军也是必须全取三分的，因为球队寄望赢球稳定第四的排名，富勒姆目前排名倒数第三，比第17位的布莱顿少7分，球队也需要拿分保级，所以势必会全力出战，切尔西有可能分析下周中的欧冠次回合的比赛，所以本场需要适当的轮换，这也是一个不稳定的因素，预测主帅轮换2到3人，因为联赛同样重要。

主队切尔西目前排名第4，比第三的莱斯特城少5分，比第五的西汉姆是3分，同时不容失分，所以此役也会多数主力出战。切尔西欧冠半决赛首回合在客场1比1平皇马，次回合回到主场只有赢球或0比0握手言和才能晋级，所以主帅在部署阵容方面必须好好运筹。

切尔西整体实力和防守端的稳健都高于对手，不过因为此前曾被弱旅爆冷，所以本场比赛还是需要小心应对，队内的两位后防线老将也可能会得到休息，因为蓝军队长和蒂亚戈席尔瓦上一场欧冠下半场的比赛中已经出现了体能不足的现象。

切尔西目前的问题是进攻效率不高，维尔纳和芒特近期的状态一般，面对密集防守的球队，进攻端能否尽早破门是个疑问。切尔西防守稳健，球队近5场比赛2胜2平1负，打进3球，丢了2球，5场比赛有3场零失球，这的确说明球队攻防两端的表现。

客队富勒姆近5场比赛不胜，战绩是1平4负，不过球队上轮联赛客场1比1平阿森纳，这5场比赛球队打进3球，丢了10球，防线的问题还是比较明显的。不过这五场不胜之前，球队在客场1比0爆冷拿下利物浦，所以本场比赛切尔西不能轻敌。

富勒姆本场有球员因伤无法出战，本赛季遭遇伤病困扰影响了战绩，曾经有4名后卫都因伤休战，所以如何克服伤病的困扰也是很关键的。本赛季维尔纳、奇尔维尔、哈弗茨都是新援到位，球队经历了换帅，这些球员也需要时间找到最佳的状态，图尔赫中途执教球队，同样需要一些时间，魔鬼赛程也是球队所需要应对的难题。目前球队三线作战，联赛、足总杯和欧冠都需要合理的分配阵容，对于主帅也是很严峻的考验。

切尔西近10场比赛有7场零封对手，历史战绩方面，近6次对战富勒姆全部赢球，本场作战主场是有心理优势的。富勒姆队内的射手里德本赛季为球队打进5球，鲁克曼打进4球，送出4次助攻，蓝军防线需要严防这两人。

回看切尔西席欧冠半决赛首回合1比1皇马的比赛，赛后主帅图赫尔延续了欧冠执教生涯面对皇马不败的纪录，接下来次回合的比赛也希望延续这个优势。回看图赫尔面对皇马的比赛，首次交锋是2016-17赛季，图赫尔率领多特对阵皇马，最终小组赛两场比赛都是2比2平皇马。此后是2019-20赛季，图赫尔执教巴黎在小组赛与皇马两回合战成3-0和2-2。在欧冠历史上，除了图赫尔之外，没有任何一位教练能够5次面对皇马还能保持不败。

切尔西对阵皇马的比赛中维尔纳错失了几次机会，第9分钟普利西奇头球摆渡，维尔纳门前推射无果。第10分钟阿斯皮利奎塔传中，维尔纳包抄到位却没能碰到皮球。接下来是吕迪格中场长传，普利西奇斩获进球，随后本泽马侧倒钩破门，半场1比1平，如果维尔纳把握机会再强一些就可能在半场领先对手。

下半场比赛皇马出现了一些失误，卡瓦哈尔回传失误，但是球队也没有利用这次机会斩获进球，不过下半场皇马多人吃到黄牌，也说明切尔西制造了一些威胁。从全场数据来看，切尔西射门次数11比9占优，射正次数5比1领先。控球率方面，双方均为50%。赛后蓝军中场坎特当选本场比赛的最佳球员，这位悍将在比赛中共有6次成功过人，21次参与对抗，这两项数据都是全场最多。

普利西奇在比赛中为切尔西打进一球，赛后也以22岁221天的年龄成为为切尔西在欧冠半决赛进球最年轻的球员，同时成为第一位在欧冠半决赛进球的美国人，此前也仅有五位美国球员在欧冠淘汰赛中进球。这粒进球还是普利西奇自从2019年加盟切尔西之后参加的第3场欧冠客场比赛，他在这3场比赛中场场进球。

普利西奇本场首发出战，在下半场比赛第65分钟被换下，本轮联赛也可能首发出战。普利西奇在欧冠的比赛中有13次赢得对抗、6次制造犯规，且创造出3次机会，这三项数据均为全场最多。除此之外，他全场比赛还完成了5次过人。在他出场的65分钟里普利西奇一共被犯规了6次。值得一提的是，上一场对阵波尔图的比赛中普利西奇被犯规了11次，也就是说，两场比赛加起来普利西奇一共被犯规了多达17次。本轮联赛同样需要三分，这位近期表现出色的球员也可能会首发出战，打多半场的比赛，既能保持状态，也不会有体能透支的问题。



