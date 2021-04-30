英超联赛第34轮早场的比赛是曼城客战水晶宫，因为这个对手经常爆冷豪门球队，所以曼城必须全力以赴。目前积分榜上球队比第二的曼联多10分，联赛还有4轮，球队赢球的话也可能提前夺冠，这样更有助于随后的欧冠半决赛次回合的比赛，不过瓜帅也可能轮换阵容，将重心放在下周中欧冠次回合的比赛，这样的话本场能否大胜是一个问号。

本赛季的曼城进攻火力很猛，目前33轮联赛打进69球，丢了24球，进球数最多，失球数最少。曼联比曼城少进5球，失球数多11球，由此可见曼城是攻防俱佳。瓜帅战术上总是可以成为致胜对手的关键，尤其是本赛季曼城的无锋阵打法取得了很好的效果和战绩。

水晶宫目前排名第11位，没有保级的忧虑，本场比赛也可能不会全力的阻截对手。历史交战中水晶宫是曾经造冷从曼城身上拿分，加上主场坐镇，本场比赛的心理优势也是明显的。水晶宫队内的核心球员是扎哈和本特克，的确是球队爆冷豪门的尖兵，本场比赛曼城防线上的表现也左右比赛的结果。

相关的数据显示，扎哈已经为水晶宫出场220次，共打进45球，这位大将是在2015年加盟水晶宫的，效率的确很高，也是队内的第一关键先生。本特克2016年加盟球队，他在132场比赛中一共打进27球。本赛季双星依旧高效，目前已经为球队合力打进16球。

水晶宫上轮客场2-1不敌目前排名第三的莱切斯特城，球队遭遇联赛两连败，本场平局当赢。本赛季第一次和曼城交战是0比4输球，历史战绩方面，近10交手只赢了一场，所以本场比赛水晶宫不被看高。水晶宫近4个主场赛事有3次零封对手，球队近15场联赛只打入12球，6场比赛没进球，本场除了有平局可能外，没有赢球的可能。

曼城目前保持着联赛客场10连胜，近10轮联赛有8场比赛打出大球。曼城近期联赛杯夺冠，球队的整体状态都处于上佳，球队目前进球最多的是京多安12球，快乐足球的斯特林打进9球，此外马赫雷斯打进9球，热苏斯贡献8球。这几人中有人会有人轮休，或替补备战。

回看欧冠联赛半决赛首回合巴黎圣日耳曼在主场1-2不敌曼城的比赛，赢球后蓝月亮占据优势，次回合将在5月5日凌晨3:00曼城主场举行。巴黎近15年里在主场只输给过英超球队3次，分别输给了曼联2次，然后就是本场输给曼城。

这场比赛的上半场巴黎圣日耳曼通过一次角球机会在比赛第15分钟，马尔基尼奥斯接到迪马利亚右侧角球传中头球破门，主场作战的巴黎圣日耳曼率先取得领先。比赛第31分钟，姆巴佩边路带球突破时被坎塞洛放倒，坎塞洛被黄牌警告。

下半场比赛，曼城方面率先做出换人调整，紧接着津琴科送出助攻，德布劳内似传似射皮球飞入球门远角，为曼城扳平比分。比赛第71分钟，曼城获得前场位置极佳的定位球机会，马赫雷斯任意球直接破门，帮助球队将比分反超。比赛第77分钟，盖伊在拼抢中踩踏京多安犯规，裁判将其直红罚下，巴黎少一人作战。最终，曼城在客场2-1逆转战胜巴黎圣日耳曼。

巴黎在主场共有11次射门，其中4次射正，获得1粒进球，控球率为42%处于下风。而曼城在同样的11次射门里有6次射正，获得2粒进球，控球率为58%。其他数据如下：传球成功率85%比91%，全队跑动距离102.6km比107.4km，抢断次数23比11，犯规次数9比15，红牌1比0，黄牌2比2，角球6比4，任意球20比14，救球4比3，铲球15比18，带球过人10比16。

综上所述曼城本轮联赛是要兼顾随后的欧冠赛事的，所以如何轮换阵容是很关键的，瓜帅可能更倾向让热苏斯和马赫雷斯率队征战水晶宫，其他核心可能下半场需要的时候登场打20分钟的比赛。



