随着联赛进入末尾冲刺阶段，关于本赛季进攻最为火爆的球员话题也是热点，以往都是梅罗引吭高歌，即便双王本赛季仍是各自球队进攻端的主攻手，但是和莱万相比还是有一些逊色。后者因为伤病的影响，也有一些停滞，所以林加德在西汉姆的超强火力也被球迷们和各方认可的，接下来还有望在赛季末延续下去。

赛季结束后谁才是本赛季欧洲足坛最火爆的球员还真需要时间才能定论，不过针对这个命题，英超的西汉姆联的官方社媒有一些妙语：“本赛季的最佳可以从今年1月份开始算起吗？”如果是从这个时间算起的话，因为本年度的进攻端最为猖狂的当属林皇—林加德。

从曼联租借到西汉姆后，林加德在英超掀起了进攻潮，所遇对手多数被林皇洞穿球门，也成为第一联赛的一道靓丽的风景。目前西汉姆位居联赛第5位，身后的三大豪门热刺、利物浦和阿森纳都觊觎这个欧战名额，本赛季末尾能拿到欧赞席位就是林加德连场建功的功劳。





因为伤病的影响，林加德还需要一些时间，近日的消息是林皇为了赶上比赛一直在做强化治疗，这样的职业精神的确令人敬畏，也因此他没有错过对阵切尔西的比赛。因为这场比赛是前4球队的直接对碰，赛后切尔西主帅图赫尔公开表示：“本场比赛有一点幸运的是，我们在面对林加德的射门时没有失球。”这同样是对林加德的肯定，联赛英超豪门都忌惮林皇足以证明悍将的功力。

林加德11场比赛打入9球，也是这段时间效率王，同时也令足坛震动，目前曼联想召回这位大将，阿森纳也寄望纳入阵中，其他球队也蠢蠢欲动，西汉姆则希望留住悍将，下赛季能在欧战赛事中驰骋和争霸。回望林皇的职业生涯，2014年8月16日林加德首次穿上曼联球衣，首秀开场24分钟重伤下场，在球场的确是不遗余力。14个月之后林加德经历了什么，人们不得而知，但是球场上的他给出了答案。

曼联生涯中2015年欧冠赛事中曼联1-0战胜莫斯科中央陆军，林加德送上助攻。 曼联主场2比0西布罗林加德打进英超联赛处子球，2016年曼联1-1战平切尔西，林加德抽射打入一记世界波绝平对手。 足总杯决赛曼联2比1水晶宫，林加德在加时赛直接世界波破门帮助红魔获得2015-16赛季英格兰足总杯的冠军。 在2015-16赛季中，林加德联赛25次出场打入4粒进球，1次助攻，多线作战都有进球。

随后的赛季林皇保持着相等的表现，给予球队很多贡献，2019年因为家里出现了一些变故，26岁的林加德依旧负重前行，2020年7月英超最后一轮林加德打进一球帮助曼联2-0力挫对手，同时获得欧冠资格。这样的绝佳表现应该被认可，遗憾的是本赛季中途被租借到了铁锤帮，但是事实证明林加德的能量，他用一波进攻狂潮帮助球队跻身英超前列。

本赛季开局后林加德被伤病困扰，因为接触新冠患者被隔离，所以状态不佳，1月被租借至西汉姆联，强者面对放逐是有不一样的回击的，球场上场场建功就是最好的说明。西汉姆联客场3-1维拉，林皇首秀就连入两球。加盟铁锤帮的前10场英超联赛中，林加德打进9球，送出3次助攻，参与12粒进球的数据在英超联赛历史上同期仅次于3名球员。

林加德在曼联期间曾被誉为“大英帝星”，这个绰号中也有一些异样的声音，但是在效力西汉姆之后，这个称呼却是当之无愧的，包括业内和各界的声音以及球迷们都给予林皇绝对的掌声和赞美。“年少不知有林皇，错把梅罗当球王！”随着林加德一次次完成传射表现，这位励志型球星俨然成为本年度当仁不让的足坛流量之王。

西汉姆联3-2狼队林加德开场5分钟奔袭半场推射破门打破僵局，更令人意外的是8分钟后，林皇上演了本季英超的精彩瞬间，当时在左路快前插的林加德接球友身后球后，选择在底线附近完成回旋式停球，随后帮助队友马苏亚库倒三角助攻福尔纳尔斯破门。这华丽的转身被认定是这场比赛中绝对的亮点，并成为林皇的惊世一转。

球迷口中的纵观足坛，的确是林皇更为猖狂，的确很准确的定义了这次精彩的处理球，也直接引爆了足坛。可以相媲美的是2008-09赛季曼联对阵西汉姆联的比赛中，贝尔巴托夫奉献了自己职业生涯最为著名的一次助攻，他在底线附近上演回旋停球+过人后助攻C罗破门得分。

有趣的是贝尔巴托夫当年完成这次助攻时，背后广告牌上刚好显示中文“锦湖轮胎”，预示人们用“锦湖回旋”形容这次精彩的转身，同时也留在了体坛经典时刻里，经典总是被复制甚至被超越。

林加德本季完成这次向前辈致敬的惊天回旋时，场边居然同样出现了一组中文“买TEZO上天猫”，所以赛后这个镜头也被无数次的播放，所以林加德的精彩瞬间也有了独有名词：TEZO回旋！赛后有林加德球迷爆料TEZO其实是一款国货网红耳机品牌，而就在林加德的这次精彩转身被定义为“TEZO回旋”后，TEZO耳机销量大涨了。因为林加德成为今夏的热点，中国球迷甚至只想未来林皇可以到中国踢球了。

或许是林加德的旋转太快也太精彩，直接导致足球激情解说员王涛出现了口误，这位解说一向无厘头的风格，在比赛中描述也总是可以将各种热词参与其中，语速超快再加上槽式评论，也令无数球迷折服。这次解说中王涛错将TEZO念成泰搜，这个口误的确引人捧腹大笑，作为主播界的套路老手，明明之前是妙语连珠，结果到了最关键的时刻却“打飞机”了！不过就算他错将TEZO念成泰搜，也无法误导球迷的审美。



