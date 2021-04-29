中超第2轮广州队0-1不敌山东泰山，新赛季开赛前两轮广州队的战绩为1平1负，6个积分中只拿到了1分，球队遭遇中超队史最差开局，这也是令人唏嘘的事情。上赛季被江苏苏宁拿走了中超冠军，本赛季球队更名后也是寄望能再度登顶的，但是却遭遇开门黑，接下来将考验主帅的应变能力。

目前的中超积分榜上，两战全胜积6分的山东泰山排在首位，广州城、青岛和深圳均为1胜1平的战绩，三队均积4分分别排在第二至第四位。广州队、沧州雄狮以及河南崇山龙门1平1负积1分排在第五至第七位，重庆两江竞技两战皆负至今未拿到1个积分排名垫底，这样的局面的确是赛季开启前没有想到的，接下来广州队如何救赎是焦点。

赛后广州队主帅卡纳瓦罗表示，恒大本赛季目标不是夺冠，而是为国足培养球员。这样的言论再度引发热议，也有人认为主帅这样的说词是为糟糕的战绩辩白，同时也预示着球队赛季争冠会更艰难。

这场比赛的上半场泰山队的机会明显更多，莱昂纳多多次错失良机，所以才没有更早的进球。第12分钟，莱昂纳多背后踢倒了韦世豪被黄牌警告，第27分钟，泰山队右路金敬道不停球传中到后点，莱昂纳多挑球过人直接面对恒大门将刘殿座，左脚劲射却打高了。半场比赛临近结束时，吴少聪受伤无法坚持，梅方替补登场，这也给广州队增加了难点。

下半场比赛球队迟迟没有进球，主帅在第56分钟进行换人调整，费莱尼登场换下莱昂纳多，但是这并没有立刻改变场上的局面，之后双方仍没有进球产生。最后在进入补时阶段后，来自右路金敬道的传中球，禁区内费莱尼头球破门完成绝杀，鲁能主帅的换人也算是技高一筹，最终凭借这粒进球山东泰山1-0战胜广州队。

山东泰山全场共有12次射门，其中5次射正，获得1粒进球，控球率为47%。而广州队全场仅有4次射门，其中2次射正，没有进球，控球率为53%。全场比赛的净比赛时间为53分钟14秒。传球次数341比490，传球成功率80%比83%，角球次数7比5，越位次数4比1，犯规次数23比14，黄牌数2比3，U23出场人数1比2。