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欧冠平局维尔纳被质疑，皇马次回合会拼命，图赫尔如何应变

(2021-04-28 22:26:57)
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标签：

欧冠

切尔西

皇马

 分类： 欧冠沙场点兵
欧冠平局维尔纳被质疑，皇马次回合会拼命，图赫尔如何应变

    欧冠半决赛切尔西客场1比1平皇马，因为是雨战，所以切尔西的一些进攻机会没能转换为进球，但是从射正次数上看切尔西是反客为主了，这也给次回合在蓝桥的比赛增添了最终晋级的信心。虽然赛后人们更多的在质疑维尔纳的发挥，但是这并不代表回到主场这位德国锋霸还会持续的低迷。
    本场比赛维尔纳出场66分钟，有4次射门2次射正，其中一次最为可惜，当时队友送出单刀球机会，维尔纳的射门太正直接给到了库尔图瓦，后者没费力就化解的险情，如果射门角度更到位一些，这次射门也是可以斩获进球的，那样的话切尔西2球领先就稳了。切尔西从魔兽德罗巴离队之后就是科斯塔被各方认可，其他的锋霸们都受到质疑，这其中的压力也是很明显的，所以维尔纳所需要的不仅仅是在技战术和射门选择上，而是要有好的心态，也只有这样才能彻底的迎来爆发。
   本场比赛前个人预测齐耶赫可能首发，不过事实证明主帅还是将他当成了替补奇兵，不过这位球员打了24分钟的比赛就有2次射门均射正了，还有2次过人，整体的发挥是到位的，接下来图赫尔的确需要重新审视这位球员。本场比赛打进蓝军唯一进球的是普利西奇，他一次射门就建功堪为关键先生，不过送出长传球撕开防线送助攻的吕迪格得到了更多的认可。因为他不仅仅送助攻，在防守上和进攻制造的威胁上都更到位，比赛中他的名字也多次被解说员提及，的确是多元化的重武器。
欧冠平局维尔纳被质疑，皇马次回合会拼命，图赫尔如何应变

欧冠平局维尔纳被质疑，皇马次回合会拼命，图赫尔如何应变

    谁都知道图赫尔入主蓝桥之后，切尔西零封对手的场次不少，其中1球小胜的次数也比较多，这说明防线稳固了，三位大将阿兹皮利奎塔、吕迪格、蒂亚戈席尔瓦是最得主帅信任的球员，本场比赛吕迪格更到位。切尔西有开倒车的传统，队内的后防线奇尔韦尔、队长、吕迪格都有进球左右赛果的能力，这其中头槌能力比较高，奇尔韦尔和吕迪格助攻方面也很给力。
   切尔西上半场8次射门3次射正，皇马3次射门1次射正，比分是1比1，角球是4比1，可以看出切尔西半场的威胁更多，没取得更多的进球的确是锋线把握能力和大雨滂沱对于比赛的影响。皇马的进球是本泽马个人能力的体现，他在身体有点失去平衡的情况下，直接侧凌空将球打进，也正是因为这样的快速反应让蓝军防守球员无法防范，此外本泽马还击中一次立柱，的确是皇马阵中唯一正常发挥的球员，尤其是在上半场的比赛中更为明显。
   切尔西目前进攻端的效率还需要提升，从本场比赛来看主帅的部署是给维尔纳更多的支持，但是因为后者状态一般，其实还可以更倚重芒特一些，或希望这两人产生化学效应。本场比赛芒特很无私给队友做球，但是在反击中的绝佳机会中，维尔纳明明看着另一边的芒特身边更空，更有斩获进球的机会，遗憾的却没有传球给芒特，这一点也是蓝军的症结之一。
   本场比赛芒特只有2次射门，的确有点少，所以接下来欧冠次回合的比赛主帅仍需要微调阵容和战术选择。值得一提的是本场比赛后主帅图赫尔保持对皇马的不败纪录，此前他作为主帅先后5次对阵皇马取得1胜4平的战绩，接下来次回合主场的比赛也有可能延续这个纪录。以往的战绩也说明图赫尔对阵皇马有心理优势，应对强队也是有实力的。
   本场比赛切尔西在上半场制造的反击机会不少，也很有威胁，遗憾的维尔纳错失了一些机会。本泽马上半场关键，下半场也因为体能的问题威胁度不足。下半场老将都有体力上的不足，阿兹皮利奎塔这个点成为皇马的突破点，很明显老将应对有一些问题，所以主帅随后对这个位置进行了换人调整。接下来次回合的比赛皇马的拉莫斯等球员会复出，防线更稳，加上阿扎尔如果近期表现正常的话，也可能在次回合首发出场，本场替补登场也传出一次威胁球，刚复出还是有一些不敢发力，次回合则可能发力。
   切尔西回到主场仍需要全力出击，有利的是届时科瓦契奇可以复出，主帅排名布阵也更为宽松，这位球员对于皇马上下是更了解的，对切尔西晋级决赛也是有帮助的。这场比赛是皇马和切尔西在欧冠的第一次交锋，全场比赛切尔西射门11比9，射正5比1，这其中维尔纳2次射正、普利西奇1次、另外两次是替补登场的齐耶赫，这三人也是次回合的关键。
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