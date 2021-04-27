曼城联赛杯1比0拿下热刺夺冠，瓜帅执教生涯再增一座奖杯，赛后相关的数据统计显示瓜帅再度称王，这个数据是主教练在21世纪里夺冠次数的排行榜，瓜帅30座冠军奖杯排第一，第二位是基辅迪纳摩主帅卢塞斯库斩获28座冠军，第三位就是前热刺主帅穆里尼奥，狂人斩获25座冠军奖杯。如果不是热刺突然令穆帅下课，这次联赛杯决赛就是瓜帅和穆帅的再次交锋，没能再度碰面也很可惜。

不明白热刺高层是怎么想的，非要在联赛杯开启前送主帅下课，难道他们认为临时主帅的能力要高于穆帅吗？或许是怕穆帅夺冠后，俱乐部没有理由让主帅下课？总之这次决定是有一些无厘头，成全的是曼城和瓜帅。

瓜迪奥拉入主曼城之后已经为球队带来数座冠军奖杯，也曾完成国内三冠王的荣耀，目前瓜帅只差曼城一座欧冠的奖杯，所幸的是接下来欧冠半决赛就将开启，瓜帅本赛季也有望斩获三冠王，因为联赛夺冠也只是时间问题了。

拿下热刺是瓜帅个人生涯第30座冠军，在这份最新的排行榜上，第5位是埃弗顿主帅安切洛蒂，执教生涯斩获20冠，第6位前曼联主帅已经退休的弗格森20冠，第10位前阿森纳主帅已经退休的温格14冠。英超还是名帅的竞技场，所以比赛也是相当的激烈，每个赛季争冠都更难。

回看联赛杯决赛曼城1-0战胜热刺的比赛，赛后曼城联赛杯共8次夺冠，与利物浦并列最多。同时曼城还完成了联赛杯4连冠，另一支达成这一成就的球队也是利物浦，红军在1981至1984年连续四个赛季夺冠。

上半时比赛中斯特林连续错失良机，马赫雷斯挑传球到中路，斯特林抢点头球攻门偏出。第14分钟福登传中球找到斯特林，后者调整后一脚抽射被防守球员封堵。随后福登门前近距离射门被阿尔德韦雷尔德挡之后击中立柱，这场射门也有点不走运，否则撞柱后也可能滚入球网里的。

下半场马赫雷斯带球快速推进到弧顶处一脚大力抽射被洛里扑出，这次射门也极具威胁。第82分钟德布劳内前场左侧任意球开出，拉波尔特头球攻门为曼城打进制胜一球。

全场比赛中曼城共有21次射门，其中4次射正，获得1粒进球，控球率为62%占据优势。而热刺全场仅有2次射门，其中1次射正，没有获得进球，控球率为38%。其他数据曼城传球次数569比352，传球成功率89%比78%，犯规次数11比10，黄牌2比1，角球8比3，任意球11比12，越位次数1比0，救球1比3，铲球8比7，带球过人9比6，成功抢断7比7，阻截次数4比6。数据上热刺处于绝对的劣势，而且威胁球门的次数少得可怜。

赛后曼城边锋马赫雷斯当选了本场比赛的最佳球员，本场比赛他首发出战并且打满全场，表现极为活跃，多次远射威胁热刺球门。曼城后卫拉波尔特打入全场唯一一粒进球。拉波尔特本赛季已经为球队打进2粒进球，有趣的是这两粒进球都发生在联赛杯，分别在对阵阿森纳以及对阵热刺打进。自从加盟曼城以来拉波尔特一共打进了8粒进球，其中没有一球是在曼城主场打进，有7球是在客场打进，1球在中立场地打进。

本场比赛过后，曼城球员阿圭罗和费尔南迪尼奥都收获了个人的第6座联赛杯冠军。分别是在2014年、2016年、2018年、2019年、2020年以及2021年，并列成为历史上夺得联赛杯次数最多的球员。

热刺方面，凯恩和孙兴慜在本场比赛的发挥均不尽如人意，凯恩本场打满全场却没能完成一次射门，也未能创造过一次机会。据统计，自2018年9月热刺客场1-2不敌国际米兰以来，在凯恩为热刺出场超过45分钟的比赛中，这还是凯恩首次在单场比赛中未能完成射门及创造机会。凯恩本赛季为热刺出场40次，打进26球并送出15次助攻。