英超第33轮热刺1比0富勒姆，曼城5比2南安普顿，阿森纳0比1不敌埃弗顿，曼联3比1伯恩利，利物浦客场1比1纽卡，切尔西1比0西汉姆，曼联在客场0-0闷平利兹联，近几轮联赛都有豪门爆冷失分的场次，这也令英超积分榜的排名不断在变化。本轮平局后红魔各项赛事五连胜遭到终结，接下来欧联杯主场迎战罗马仍需防冷，毕竟这个对手此前在欧冠遭遇英超球队并不落下风。

利兹联本赛季在英超主场同Big6踢了5场比赛，有趣的是这5场比赛全部以平局收场，其中对阵阿森纳和切尔西以及曼联都是0-0，对阵曼城和利物浦都是1-1。5月8日英超第35轮比赛，利兹联还将在主场对阵热刺，这也说明利兹联的顽强和防守过关。

目前的积分榜方面，曼联33战19胜10平4负积67分，落后榜首曼城10分继续排在第二位，莱斯特城、切尔西、西汉姆、利物浦以及热刺排在第三至第八位，第四的切尔西比身后的西汉姆多3分。本场收获一场平局的利兹联积47分升至第九位，对于升班马来说留在英超也算满意了。

曼联对阵利兹联的这场比赛进攻受阻，上半场哈里森传中球造成卢克-肖禁区内疑似手球，通过VAR介入认定没有点球，裁判没有判罚，曼联也算是躲过一劫。第30分钟B费主罚任意球射门高出横梁，错失了得分的机会，随后也没有制造必进球的机会，核心球员被限制也是很明显的。半场比赛临近结束时，拉什福德主罚任意球爆射，梅斯利耶飞身将球化解险情，可以看出上半场只有定位球才能威胁到对手的球门，这样的无力感的确很意外。

下半场比赛格林伍德直塞球撕开防线，詹姆斯和B费两人互相让球导致错失良机。第66分钟马奎尔上抢放倒罗伯茨吃黄牌。第88分钟范德贝克替补登场也没有改变场上的比分，曼联遗憾平局收场。

本轮比赛在数据上还是曼联占据上风，两队均没进球，利兹联在主场只有6次射门3次射正，控球率为44%。曼联在控球率为56%的情况下全场共有16次射门4次射正。传球成功率77%比85%，犯规21比11，黄牌4比1，角球2比6，传球379比476，越位2比0，铲球30比15，过人7比16，成功抢断30比15，阻截8比11。

曼联本赛季已经有7次遭遇0-0的比分，是本赛季英超出现0-0次数最多的球队，这一数据在曼联队史排在第二位，仅比1980-81赛季的8次少。曼联此前先后两次0比0切尔西，此外对阵曼城、利物浦、阿森纳、水晶宫也是0比0握手言和，联盟杯相同比分平皇家社会，可以看出球队进攻端哑火的次数比较多。

卢克肖本场比赛首发出战并且打满全场，比赛中他的表现依旧十分出色。在过去的两场英超比赛中，卢克肖一共创造了11次机会。而在进入2021年以来，卢克肖已经创造了50次机会，在英超所有球员中排在第一位。本赛季，卢克肖一共为曼联出战了29场英超比赛，其中贡献了1粒进球外加5次助攻。

本场比赛是马奎尔为曼联连续出战的第71场英超比赛，这位英格兰中卫在这段时间内的所有联赛都踢满全场。这也让他追平了加里-帕里斯特在1993年11月到1995年5月创造的队史纪录，并列成为在英超为曼联连续踢满全场次数最多的非门将球员。马奎尔对于曼联的重要性不言而喻，本赛季曼联33轮打进64球，失35球，失球数是第三少，这也说明防守是到位的。接下来曼联欧联杯的比赛仍需要全力以赴，不过罗马近4场比赛2平2负战绩低迷，曼联赢球的几率大。



