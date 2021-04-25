英超第33轮切尔西在客场1比0小胜西汉姆联，赛后稳居前四，这一战的确是多方位的收获，因为维尔纳终于打破了进球荒，这柄利器的开启也有助于球队随后的赛程。目前英超的争四大战很激烈，林加德此前10场打进9球极其的出色，本场哑火也是因为蓝军防守到位，所以这三分的确证明蓝军攻防两端都有提升。赛后的英超积分榜上，切尔西拉大了与西汉姆之间的分差，球队33轮联赛的战绩是16胜10平7负，积58分排在第四位，比身后的西汉姆多3分。

本场比赛过后，图赫尔成为了切尔西历史上第一位执教球队前10个客场保持不败的教练，具体战绩为8胜2平，其中有7场比赛球队均完成了零封，这样的战绩也是极其出色的，因为以往的蓝军客场失分的情况比较多，而图赫尔继任后改善了这一点。纵观整个英超历史中也只有两位教练做到了这一点，另外一位是2015年执教莱斯特城的拉涅利，当时莱斯特城在他的带领下前11个客场比赛均保持不败。

这场上半场的比赛切尔西占据一定的优势，但是始终没能形成必进球的机会。第34分钟维尔纳在身后铲翻林加德吃到黄牌，可以看出蓝军对于这位大将的盯防也是多方位的。比赛进行到第42分钟是西汉姆的得分机会，林加德带球反击被克里斯滕森野蛮故意拉倒，后者同样被判黄牌。

可以看出上半场双方多数时间是陷入了僵持，所幸的是第43分钟奇尔维尔传中球撕开了防线，对手三名球员都没碰到皮球，维尔纳及时赶到推射破门帮助切尔西取得领先。这粒进球也打破了维尔纳个人英超长达两个月的进球荒。维尔纳上一次在英超进球还是在2月15日对阵纽卡的比赛中打进的，长时间的等待面对多方质疑的确也很不易。

下半场比赛开启之后，双方依旧是你来我往，来自芒特远射被法比安斯基扑出，维尔纳补射也偏出门柱，这次进攻没能进球的确很是可惜，赛后也有人认为维尔纳进球后也并没有进入最佳状态，这次机会错失依旧是老样子。比赛进入第78分钟，巴尔武埃纳出现危险踩踏动作，被裁判直接红牌罚下，西汉姆少一人作战也就没有了拿分的可能，最终切尔西1比0零封西汉姆联。

从数据上看，切尔西在多项数据上均要领先于西汉姆。西汉姆全场共有9次射门，2次射正，没有取得进球，控球率为45%处于下风。反观切尔西在控球率为55%的情况下全场共有17次射门，将近有西汉姆的两倍之多，其中射正次数也比西汉姆多出4次，获得1粒进球。其他数据如下：传球次数447比564，传球成功率77%比84%，犯规次数9比11，红牌1比0，黄牌0比4，角球4比2，任意球14比12，越位次数3比3，救球5比2，铲球17比22，带球过人7比10，成功抢断17比21，阻截次数10比6。

本场打入全场唯一进球的维尔纳其实对于球队的贡献还是不可以忽略的，因为即便不进球，他依旧可以帮助队友破门。本赛季维尔纳已经在直接参与了切尔西的20粒进球，其中分别为1粒进球和9次助攻。在这项数据上维尔纳目前在队内排名第一，在各项赛事中一共出战了44场比赛，其中36次首发，出场总时间为3190分钟。

本场比赛切尔西再次完成一场零封，这也是图赫尔在执教蓝军后的第10场英超零封，完成10场零封图赫尔仅仅用了14场英超联赛。成功追平了斯科拉里在2008年创造的最快完成10场英超零封的场次纪录。值得一提的是，斯科拉里当年也是执教的切尔西。

目前射手榜上凯恩打进21球位列榜首，萨拉赫20球和B费16球排在其后，切尔西进球最多的是维尔纳打进6球，射手榜上打进6球的都排在第38位之后，芒特、亚布拉罕也都打进6球，球队进攻火力比较平均，维尔纳并没有祭出高效率，亚布拉罕近期被主帅弃用也是很可惜。上赛季亚布拉罕打进15球是队内射手王，不委以重任的确是有点可惜的。接下来切尔西将在4月28日周三凌晨03:00打欧冠客战皇马的比赛，对于图赫尔来说这场比赛是极其关键的一战，首发的安排也是可以左右赛果的。