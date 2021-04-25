德甲第31轮美因茨2比1力挫拜仁，赛后拜仁积71分位列第一，比第二位的莱比锡多10分，后者少赛一轮，如果赢球的话和拜仁的分差就将缩小为7分，这样的话争冠的悬念就又回来了，因此美因茨被认定是有黑马特质的球队。本场比赛莱万回归首发出战，球队的唯一进球也是他打进的，算是挽回了一丝颜面，但是不可否认的是这位锋霸也错失了一些机会。

全场比赛莱万只有2次射门，1次过人，13次传球的数据，很明显复出后的状态并没有调整到最好，而且美因茨防线有效的限制了莱万的发挥。本赛季美因茨进攻效率不高，防线稳固有所提升，这也是球队可以拿下拜仁的一个主因。

赛后美因茨30轮联赛的战绩是8胜7平14负，总共打入了33球，丢49球，目前暂列联赛第13位，倒是无降级之忧，处于无欲无求的排名。美因茨近期先后战平沙尔克和比勒费，还先后赢了弗赖堡、霍芬海姆、科隆、不莱梅，所以赛前也被认为有爆冷体质，只是想到的是平拜仁，没想到能全取三分。

穆勒本场比赛也是打满全场，但是只有1次射门，传2次威胁球，4次过人，1次抢断的数据，27次传球的成功率为77.78%。整体的表现也有一些低迷，所以没有成为扭转乾坤的关键先生。这两人无法发威，拜仁队内也很难有扭转局面的人。

拜仁本赛季进攻火力是很强的，但是本场比赛却失去锐利。球队前30轮联赛共打进85球，丢38球，本来本轮赢球就能提前三轮夺冠，没想到却输了，这也让对手看到了一丝希望。全场比赛拜仁15次射门4次射正打进1球，美因茨6次射门3次射正打进2球，角球拜仁3比2，任意球12比14，控球率72%比28%。

值得一提的是本赛季美因茨首次对阵拜仁就制造了很多的威胁，球队上半场2球领先拜仁，下半场连失5球落败，而本场比赛的两粒进球是在第2分钟和第35分钟打进的，但是拜仁下半场却疲软了，直到补时第4分钟的时候，因为美因茨头球解围失误，莱万才打进一球，算是一块遮羞布。

回看上轮联赛拜仁在主场2-0战胜勒沃库森的比赛，赛后球队连续8轮保持不败。在联赛还剩4轮的情况下，拜仁只要下一轮赢球，那么就将确保联赛冠军，同时斩获史无前例的联赛九连冠佳绩，所以本轮错失机会也是极其可能的。

上一场比赛的上半场第7分钟是阿拉巴得球后将球传到禁区内，穆勒后点前插垫射，球被门将赫拉德茨基扑出，舒波-莫廷凌空接球抽射破门先拔头筹。第13分钟阿拉巴横传禁区，勒沃库森球员解围不远，基米希将球打进扩大领先优势，可以说两粒进球是对手犯错送分，球队才赢得轻松。

下半场比赛拜仁后场高空球长传，舒波-莫廷获得单刀机会，面对门将舒波-莫廷小角度低射破门，边裁示意舒波-莫廷越位在先进球无效。第69分钟替补上场的贝拉拉比禁区右侧小角度铲射，球击中横梁弹出。

全场比赛中拜仁在主场24次射门，其中8次射正，获得2粒进球，控球率为61%占据优势。而勒沃库森在控球率为39%的情况下全场共有8次射门，其中4次射正，还有1次射中门柱，没有取得任何进球。其他数据如下：传球次数635比397，传球成功率90%比82%，犯规次数6比13，角球7比3，任意球19比7，越位次数3比3，救球4比6，铲球13比14，带球过人20比14，成功抢断22比25，阻截次数29比32。

拜仁门将诺伊尔在这场比赛中又完成了一场零封，或许他也没想到随后的赛事中就连续被灌入两球。诺伊尔目前的职业生涯中一共出战了436场德甲比赛，其中有291场取得了胜利，胜场次数追平汉堡传奇边卫卡尔茨，在德甲历史上仅次于卡恩，卡恩在德甲联赛中取得了310场胜利。此外值得一提的是在这436场德甲比赛中，诺伊尔丢掉355球，有203场零封对手。