2021湖北•长江超级半程马拉松将于5月5日7时30分正式开跑，这项赛事也被誉为是国内最具创新性的马拉松赛事，因为这次赛事是我国第一次出现5站同时启动的马拉松赛事，相关的城市包括鄂州市、宜昌枝江市、荆州石首市、咸宁嘉鱼县以及恩施巴东县。





除了5站同时开跑外，长江超级半程马拉松还有很多创新的点。本届马拉松以“守望长江，绿满两岸”为主题，希望呼吁更多的人重视长江流域的环境保护，这也是利国利民的大事，和马拉松赛事相结合也会有更好的成效。值得一提的是长马也是第一次以“长江大保护”为主旨创办的马拉松赛事，同时也是第一次以河流命名的体育赛事。在新闻发布会后，各方认可本届赛事的创新性，也有一些赛事会进行模仿。





保护环境也是全球疫情出现后被更多重视的领域，去年湖北的新冠疫情很严重，现今在全民健康的情况下依旧注重环保的确是未雨绸缪，而且和体育赛事联系在一起更具扩展性，也将影响更多的人群。近日一些体育迷也表示这个赛事不仅仅有创新性，也是很有诚意的一项赛事。





除了呼吁人们保护环境之外，这样的赛事对于人们的身心健康也很有益处。近年来由于工作、学习等因素的影响，人们的心理压力越来越大，也有不堪符合身体亮起红灯的现象，亚健康的问题也是需要关注的，所以本次马拉松赛事不仅能增强体魄，还能让更多的人们看到身边的秀丽风景，呼吸新鲜的空气，奔跑的同时可以拥抱大自然，也是具备创新性的一个重要点，湖北的山川风物，长江周边的秀丽景色也将展现在世人的眼前。





综上所述，这届长马的构思本身就是具备创新性的，国内马拉松赛事都是以城市冠名，而长马提出以河流为主题，更宽广也更自由，也更有意义。此外赛制方面的创新更为大胆，长马是首次5站同时起跑，也更具挑战性，目前国内的其他马拉松赛事都是一站式的。





因为首次开启5站同时开跑，所以赛事的直播方面也有创新，赛事开启后，长马将开始首次“1+5”直播，一个画面同时呈现五个城市马拉松的画面，那也将是视觉的盛宴。因为其他的马拉松赛事都是一个画面，所以长马将是国内最具创新性的赛事。





本届赛事还有一个创新点可以带动当地的经济，并且将体育赛事和当地的产业相互连接起来，起到双重的效应。具体是在长马的赛事期间加入抖音直播带货的环节，这个举措也是国内马拉松赛中的新看点，宗旨是一促进当地经济发展为前提，博润方面是站在当地的角度，寄望最终起到拉动当地经济增长，起到双赢的作用。