2021湖北•长江超级半程马拉松将于5月5日7时30分正式开跑，这项赛事也被誉为是国内最具创新性的马拉松赛事，因为这次赛事是我国第一次出现5站同时启动的马拉松赛事，相关的城市包括鄂州市、宜昌枝江市、荆州石首市、咸宁嘉鱼县以及恩施巴东县。
除了5站同时开跑外，长江超级半程马拉松还有很多创新的点。本届马拉松以“守望长江，绿满两岸”为主题，希望呼吁更多的人重视长江流域的环境保护，这也是利国利民的大事，和马拉松赛事相结合也会有更好的成效。值得一提的是长马也是第一次以“长江大保护”为主旨创办的马拉松赛事，同时也是第一次以河流命名的体育赛事。在新闻发布会后，各方认可本届赛事的创新性，也有一些赛事会进行模仿。
保护环境也是全球疫情出现后被更多重视的领域，去年湖北的新冠疫情很严重，现今在全民健康的情况下依旧注重环保的确是未雨绸缪，而且和体育赛事联系在一起更具扩展性，也将影响更多的人群。近日一些体育迷也表示这个赛事不仅仅有创新性，也是很有诚意的一项赛事。
除了呼吁人们保护环境之外，这样的赛事对于人们的身心健康也很有益处。近年来由于工作、学习等因素的影响，人们的心理压力越来越大，也有不堪符合身体亮起红灯的现象，亚健康的问题也是需要关注的，所以本次马拉松赛事不仅能增强体魄，还能让更多的人们看到身边的秀丽风景，呼吸新鲜的空气，奔跑的同时可以拥抱大自然，也是具备创新性的一个重要点，湖北的山川风物，长江周边的秀丽景色也将展现在世人的眼前。
综上所述，这届长马的构思本身就是具备创新性的，国内马拉松赛事都是以城市冠名，而长马提出以河流为主题，更宽广也更自由，也更有意义。此外赛制方面的创新更为大胆，长马是首次5站同时起跑，也更具挑战性，目前国内的其他马拉松赛事都是一站式的。
因为首次开启5站同时开跑，所以赛事的直播方面也有创新，赛事开启后，长马将开始首次“1+5”直播，一个画面同时呈现五个城市马拉松的画面，那也将是视觉的盛宴。因为其他的马拉松赛事都是一个画面，所以长马将是国内最具创新性的赛事。
本届赛事还有一个创新点可以带动当地的经济，并且将体育赛事和当地的产业相互连接起来，起到双重的效应。具体是在长马的赛事期间加入抖音直播带货的环节，这个举措也是国内马拉松赛中的新看点，宗旨是一促进当地经济发展为前提，博润方面是站在当地的角度，寄望最终起到拉动当地经济增长，起到双赢的作用。
值得一提的是抖音直播带货的模式在近期也有过成功的例子，博润今年4月11日在湖南怀化洪江办了一个洪江黔阳古城半程马拉松赛事，同时进行了一次直播带货，效果是极其的好。相关的数据统计显示，当时线上收看抖音直播带货的人数达到100多万人，期间的销量达到2万件货品。更为重要的是这期间起到的宣传作用和影响所产生的经济效应更是可观的，所以这个模式用在长马中会有更好的效果。创新是勇敢的，也是睿智的，更可以带来更多方位的收获，接下来期待长江超级半程马拉松开启吧。
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