英超联赛第29轮热刺在主场2-1战胜南安普顿，迎来球队4轮联赛的首场胜利，新帅梅森也取得了执教首胜，这对于球队来说也是及时雨，毕竟如果再输球可能更早无缘前四的争夺。全取三分后的热刺在积分榜上暂时升至第六位，球队本赛季联赛33轮的战绩是15胜8平10负，目前积53分比第四的切尔西少2分，不过蓝军少赛一轮，这样的分差还是有机会的。

目前完成本轮赛事的只有曼城，榜首队33轮积77分继续高居榜首，比少赛一轮的曼联多11分，曼联积66分位居次席，莱斯特城积65分第三，切尔西积55分第四，西汉姆积55分第五。争四大战依旧激烈，不过随后几轮赛事的确可能改变目前前三到到第六的排名。

热刺本轮比赛的上半场也是出现了多次险情的，比赛开场不久热刺门前就险情不断，好在门将洛里超神发挥，奉献精彩二连扑才力保球门不失。比赛进行到第30分钟，沃德-普劳斯开出角球至禁区，丹尼-英斯头球破门为南安普顿首开记录，本赛季圣徒曾爆冷豪门球队，所以热刺失球后也有一些慌张，加固防守的同时，恩东贝莱也因为犯规而被判黄牌。

上半场随后没有进球产生，南安普敦防守到位。下半场比赛是考验新帅应变能力的，不过主帅并没有第一时间进行换人调整。比赛中丹尼-英斯因伤无法坚持比赛，被迪亚洛替换下场。第60分钟卢卡斯-莫拉起脚打门被挡出，贝尔禁区右侧得球后兜射远角破门帮助热刺扳平比分，这位昔日的巨星的确是发挥了作用，否则新帅想取得开门红是有难度的。

第74分钟洛塞尔索斜塞球交给雷吉隆，后者横敲给孙兴慜取得进球，但是VAR核实后宣布进球无效，原因是卢卡斯-莫拉在越位位置上干扰门将。所幸的是第86分钟孙兴慜打进反超比分的进球，当时雷吉隆禁区边缘迎球射门的时候被杰内波放倒，主裁判先是判罚任意球，经过VAR核实后改判点球，孙兴慜主罚点球命中。

热刺在这场比赛中共有14次射门4次射正，获得2粒进球，控球率为62%。南安普顿全场共有10次射门，其中5次射正，只获得1粒进球，控球率为38%。其他数据热刺传球次数607比365，传球成功率83%比75%，犯规次数10比14，黄牌2比1，角球5比5，任意球14比12，越位次数2比0，救球4比1，铲球19比28，带球过人11比8，成功抢断17比27，阻截次数8比6。

这场比赛中贝尔打入一球，赛后成为了自2012年以来，热刺阵中第一位比球队教练年纪还大的进球球员，这个数据也是有一些异样的味道，对于本赛季结束后想重回皇马怀抱贝尔来说，需要更多的进球才能如愿，其实如果可以发挥作用，继续留在热刺也是不错的。

值得一提的是此前2012年12月20日，35岁64天的威廉-加拉斯为热刺进球，当时的主帅是35岁3天的博阿斯。贝尔进球当天的年龄是31岁279天，而热刺主帅梅森年仅29岁312天，他是英超第一位90后主教练，也是英超历史最年轻的的主教练。

贝尔为热刺先发的最近3场英超主场比赛中状态爆棚，一共贡献了5粒进球外加1次助攻。其中包括面对伯恩利2球1助攻、面对水晶宫梅开二度以及面对南安普顿打进1球。此外，贝尔近11次代表热刺先发的各项赛事中一共参与了球队的11粒进球，具体数据为9粒进球2次助攻。

值得一提的是热刺的两粒进球都和孙兴慜有关，此外被判罚越位的进球同样是他命中的。第一球是孙兴慜传球给卢卡斯，也是很关键的传球。越位球是亲自操刀，末尾的点球他也是稳稳罚进堪称关键先生。接下来热刺的赛程是4月25日23:30打联赛杯对阵曼城的比赛，这场决赛也将考验热刺新帅，毕竟对手是瓜帅，而且曼城阵容厚度要优于热刺，不过新帅输球也不会下课，倒是可以放手一搏。



