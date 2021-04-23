近日最具影响的赛事恐怕就是2021湖北•长江超级半程马拉松了，这项开创多项第一的赛事将将于5月5日在湖北5城同时开启，也引发了体育相关人士和爱好者的极大关注和支持。以往，国内外也有很多马拉松赛事，但是论突破和创新力度，均不及长江超级马拉松，所以这项赛事的开启，势必会掀起路跑界一次新的浪潮。更为重要的是，举办这次大赛的省份是具备坚韧品质的湖北，这也是湖北疫情后首场大型马拉松赛事。从去年突发疫情到全民积极抗击疫情，再到击败疫情重获新生，湖北精神已经让世界为之动容，关注度也随着飙升，而本届马拉松赛事的影响力，也更令人期待。

去年因为疫情的突然发生，湖北一度被外界认为很难在短时间内控制并解决问题，而事实证明，湖北人民团结一心度过了难关，并以坚韧不拔的精神抗击疫情，取得这场战役的最后胜利。这样的过程让世界为之震撼，同时也成为中国的骄傲，相关的经验也被处于疫情的地区所采用，所以湖北疫情后的首场马拉松赛事，也将掀起再一次的热潮，让世界再度注目这个不屈的省份和英雄的人民。

体育赛事同样需要毅力和不屈不挠的精神，尤其是马拉松的赛事，参与人群众多，每个不同体质的人都需要努力才能完成赛事。因为这项运动的本身就是挑战自我，超越极限的代名词，同时也是参与人数最多的群众运动，也一直在民间有着深远的影响力。

湖北疫情后，一直是外界和国外媒体注目的焦点，因为人们要了解这个区域的人们的生活、工作、健康方面的讯息，马拉松赛事同时在湖北五座城市启动，可以让更多人看到湖北人经历疫情后的体能和健康体质，这同样对世界是多重的展示。

湖北疫情后的首场大型马拉松赛事只是一个开始，后续将会不断的发展和壮大。这项赛事所展示的不仅有举办地的过去、现在和未来，城市的风貌和人情风物，还有湖北人民积极乐观的品质。如今正值春意盎然的季节，湖北也更关注人群的健康发展，同时力求创新也是2021年一个重要的点，因为只有创新才预示着一个新的湖北呈现在世界的面前。

湖北疫情前后有不同也有相同，相同的是传统文化和体育竞技的精神层面始终不变，励志前行也是湖北人的特点。因为目前全球依旧有很多遭遇疫情影响的国家和城市，还有比较严重的区域，所以湖北也是一个窗口，给予正处在抗疫期的人们希望，因为只要协力前行，借鉴湖北成功的经验，更多的城市和国家也可以与大自然无缝隙的亲近，彻底战胜疫情。

湖北•长江超级半程马拉松对湖北的意义重大，因为这是疫情后各方位的展示，同时也是精神的传递，更是泱泱大国不断强大的一个缩影。长江马拉松有很多第一次，该项赛事是第一次以河流命名的赛事，长江在中国人心目中地位很高，因为他就像是一条蜿蜒起伏的长龙，横卧在中华大地之上，中国人是龙的传人，所以长江冠名的确最为合适，也很大气。