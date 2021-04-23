西甲第31轮皇家马德里在客场3-0完胜加的斯，白衣军团各项赛事已经连续16场保持不败，球队没有被近期的大事件影响，在争冠的路上紧逼榜首队马竞。赛后在西甲积分榜上，先赛一场的皇马与马竞同积70分，目前凭借相互对阵的战绩优势成功登顶。目前皇马32轮21胜7平4负积70分，接下来只能寄望马竞在随后的赛事中犯错输球才能稳固第一的位置。目前塞维利亚积67分排在第三位，巴萨少赛两场积65分排在第四位，可以说宇宙队的压力更大。

这场比赛的上半场比赛球队比较轻松地取得进球，也是最终大胜对手的主因。上半场第29分钟的时候，维尼修斯带球突入禁区倒地赢得点球，本泽马主罚轻松命中为皇马首开纪录。紧接着第32分钟，皇马前场断球，本泽马左路挑球传到后点，奥德里奥索拉头球破门，半场2球领先也注定是一场胜局。

值得一提的是半场结束前，维尼修斯禁区得球搅乱防守，卡塞米罗得球轻巧传中助攻本泽马头球破门，上半场皇马锋霸本泽马完成两射一传堪为关键先生，球队赢球也对目前俱乐部的不利形势有利，球队本赛季联赛争冠不能松懈。

下半场比赛没有扩大领先优势也是有一些遗憾的，不过球队攻势还是很猛，只是最终没能扩大领先优势，其实这个时候应该给予替补席上的球员们一些机会，毕竟3球在握是不会被逆转的。第60分钟卡瓦哈尔、阿森西奥和伊斯科替补出场换下瓦拉内、威尼修斯和奥德里奥索拉，卡瓦哈尔时隔两个月重回赛场，遗憾的是这几人没能建功。

全场比赛加的斯只有3次射门1次射正，1次射中门柱，基本没有获得必进球的机会，控球率为39%处于下风。皇马在客场有5次射门，3次射正，并且均转化为进球，控球率为61%占据优势，这场比赛的效率挺高。其他数据方面，加的斯传球次数370比598，传球成功率78%比87%，犯规次数14比21，黄牌4比3，角球7比3，越位次数1比1，救球1比2，铲球13比13，带球过人15比5，成功抢断13比13，阻截次数13比9。

值得一提的是本泽马在上半场比赛中11分钟内完成两射一传，赛后获得了全场最高的9.3分。本泽马在本赛季的西甲联赛中已经打进21粒进球，连续3个赛季联赛进球数超过20粒，2018-19赛季和2019-20赛季本泽马分别打进了21粒联赛进球。本泽马在西甲联赛中的助攻数也达到了88次，成功超越C罗成为皇马队中在21世纪西甲助攻次数最多的球员，C罗在皇马的西甲助攻数是87次。

这位法国前锋自从加盟皇马以来，在西甲一共对阵35个不同的对手均取得了进球，追平了劳尔在皇马保持的纪录。值得一提的是，本泽马在五大联赛已经打入233球，追平亨利在法国球员中并列第二。仅次于伯纳德-拉孔贝的255粒进球。

接下来4月25日3点皇马将坐镇主场迎战皇家贝蒂斯，这是一个考验，所幸的是目前欧冠对阵切尔西的比赛暂停，所以皇马可以全心打联赛的这场比赛。欧洲超级联赛也暂时停止运作，随后的欧冠赛事何时重启仍是一个问号。皇家贝蒂斯目前排名联赛第五，比皇马少21分，球队就只能争夺欧联杯的资格，因为贝蒂斯比少赛两轮排名第四的巴萨少6分，比第三的塞维利亚少8分，想超越前者很难，但是德比战想拖皇马的后腿的心思还是存在的，所以此役皇马仍需要小心应对。

皇马本赛季第一次对阵贝蒂斯是3比2险胜，那场比赛是赛季初联赛第三轮的赛事。贝蒂斯近期5场不败，战绩是1胜4平，近期4连平也是有一些低迷的，所以皇马可能小胜对手。



