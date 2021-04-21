英超第32轮冷门不少，热刺率先开战却在客场2比2埃弗顿，随后西汉姆2比3不敌纽卡斯尔，联赛第四的位置告急。阿森纳主场1比1平排在联赛下游的富勒姆，利物浦客场1比1平利兹联，切尔西主场0比0布莱顿，球队中只有曼联3比1伯恩利如愿取得三分，随后曼城和莱斯特城的两场比赛也有爆冷的可能，就看两强能否捍卫强队尊严了。

热刺平局后已经送主帅下课，曼联因为赢球稳居第二，第三和第五球队的积分差距只有1分，利物浦比第四的切尔西少2分，所以随后的争四大战将更为激烈。因为英超六大豪门均退出了欧洲超级联赛，所以随后的赛事会更为稳健，本轮冷门和球员疲惫有关，今日的比赛失分则和近期的大事件有关。

切尔西主场平布莱顿的比赛，上半场双方打得很沉闷，切尔西进攻端的问题还是没有解决，尤其是在对阵英超中下游球队的时候更为明显。半场控球率64%比36%，角球0比1，这说明球队威胁对手球门的次数太少了。下半场切尔西进攻仍然没有改进，主帅的换人也没能奏效，或许球员们也有一些无心比赛，所以导致一场平局。比赛中维尔贝克击中了立柱，蓝军门柱也是帮忙了，否则的话可能输球。

切尔西赛后升至联赛第四，全场比赛切尔西射门7比11，射正4比2，角球0比3，越位3比0，球队整体都有一些低迷，这也是令人遗憾的一场比赛，虽然赛后位居第四，但是总是在弱旅身上失分的确会影响士气。除了因为近期的场外事件的影响，切尔西队内的确需要好好反思，尽早的解决问题，这其中维尔纳制造进球的能力需要提高。

本赛季英超豪门球队都有一些问题，利物浦是最明显的例子，其次是热刺。利物浦在客场1-1战平利兹联的比赛后，球队联赛3连胜被终结，目前利物浦积53分仍然排在积分榜第六位，距离第四名还有2分的差距。利物浦32轮联赛取得了15胜8平9负的成绩，积分榜上曼城积74分继续稳居榜首，曼联积66分，莱斯特城积56分，西汉姆和切尔西均积55分。

上半场第30分钟若塔得球后选择长传球导致梅斯利耶出击失误，阿诺德拿球后横敲中路，马内打空门得手先拔头筹。第39分钟菲尔米诺上抢铲翻了艾林吃到黄牌，这也说明对手开始加强进攻，制造威胁，所以才会让红军的核心球员参与防守。占据数据的优势无法扩大领先优势，这也说明弱旅在失球后的针对性做得很到位。

下半场阿里奥斯基长传禁区中路，哈里森射门被阿诺德化解。不过阿诺德防守时疑似出现手球情况，但随后经过视频评判后确认没有点球。第74分钟中场右路艾林得球长传吊入禁区，班福德停球后灵巧挑射击中横梁，这的确是利物浦的惊魂时刻。第86分钟利兹联角球开到小禁区前沿略伦特力压卡巴克头槌破门为利兹联扳平比分。

从比赛过程可以看出利物浦平局也是险平，如果利兹联运气再好一些就可能是2比1力挫红军了，接下来的赛程仍需要规避冷门的可能。赛后相关的数据显示利物浦本赛季在领先的情况下已经丢了13个积分，这一数字已超过球队前两个赛季的总和。上赛季，利物浦领先情况下只丢了6个积分，而在2019-2020赛季红军领先情况下只丢了5分，两个赛季加起来也只丢了11个积分。

全场比赛中利兹联在主场共有12次射门，其中5次射正，还有1次射中门柱，获得1粒进球，控球率为60%占据优势。而利物浦在控球率为40%的情况下全场共有17次射门，其中7次射正，同样只获得了1粒进球。其他数据方面利兹联传球次数440比300，传球成功率84%比79%，犯规次数6比13，黄牌2比1，角球10比8，任意球18比7，越位次数0比4，救球5比4，铲球19比12，带球过人12比6，成功抢断23比15，阻截次数10比10。

本场比赛过后，马内在英超已经攻破了31支球队中的29支球队的大门，只有面对布莱顿和米德尔斯堡的比赛马内始终没能取得进球，对战布莱顿6次，对阵米德尔斯堡1次。这个数据也揭示了这两支球队在限制马内方面是到位的，所以有效的限制了真核的发挥。

马内在本轮比赛中的进球是他本赛季的第8个联赛进球，值得一提的是这其中有6球来自客场，同时他也打破了近10场联赛的进球荒。马内本赛季在各项赛事上一共打进13球，萨拉赫、马内和菲尔米诺合计已经为利物浦打进了300粒进球。在这三百粒进球中，马内贡献了94球，萨拉赫贡献了122球，菲尔米诺贡献了84球。必须承认的是这三人的确是球队的功勋球员，只是本赛季的进攻效率在下滑，今夏也可能要纳入新的进攻手，因为本赛季的利物浦的确是大跌眼镜，甚至被认为没有底线。