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皇马平局导致诸多不利，联赛或因此失冠，残阵战加的斯无冷

(2021-04-20 19:54:21)
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西甲

皇马

本泽马

 分类： 体育时事杂谈
皇马平局导致诸多不利，联赛或因此失冠，残阵战加的斯无冷

   西甲第33轮皇马在客场0-0闷平赫塔费，银河战舰4连胜遭到终结，目前在积分榜上落后榜首马竞3分，31战20胜7平4负积67分排在第二位。马竞本轮5-0横扫埃瓦尔，积70分继续排在榜首，巴萨少赛一场积65分暂时排在第三位。可以说皇马本场平局失去了主动权，因为随后赛程中还要直接和塞维利亚碰面，两队分差也只有3分，一旦输球就会落到第四位，这的确是很难堪的局面。
   巴萨少赛一轮，随后补赛也未必会输球，一旦赢球就将升至第二位，所以目前西甲的排名形势上皇马存在危机。皇马对阵塞维利亚的比赛将在5月10日开打，这之前银河战舰不可以再度失分。因为欧洲超级联赛的问题，欧冠和欧联杯赛事暂停，所以联赛争冠才是皇马必须争取的，马竞此前意外的被皇家贝蒂斯逼平给了皇马机会，遗憾的是球队本轮也爆冷平局了。
  皇马对阵赫塔菲的上半场比赛比较闷，第8分钟米利唐后场长传，马里亚诺插上得球突入禁区过掉门将小角度破门，但裁判示意越位在先进球无效，这也是令人遗憾的事情，只是随后球队就再没有制造这样的杀机。比赛第23分钟马克西莫维奇挑传禁区，马塔甩头攻门击中门柱外围弹出，也是差之毫厘。
  此前两队陷入了僵持中，皇马强大的进攻群无法洞穿对手的球门。下半场比赛对手反而制造了一些威胁，所幸的是库尔图瓦屡献神扑力保球门不失。第58分钟赫塔费抢断形成反击机会，乌纳尔得球后选择抽射被库尔图瓦飞身扑出。第65分钟皇马20岁小将A-布兰科替补登场，上演了一线队首秀，不过他也不可能成为板凳奇兵。
   比赛进行到第78分钟是赫塔费前场抢断，马克西莫维奇远射再度被库尔图瓦飞身扑出，才保住一场平局。赫塔费在主场全场的射门次数高达19次6次射正，还有1次射中门柱，控球率为41%处于下风。反观皇马虽然控球率上占据优势，为59%，但是射门次数却比对手少了将近一半，10次射门里也仅有2次射正，同样没有获得进球。
   其他数据赫塔菲传球次数357比531，传球成功率73%比83%，犯规次数17比8，黄牌3比1，角球7比6，任意球17比23，越位次数1比4，救球2比6，铲球次数14比13，带球过人12比7，成功抢断14比13，阻截次数6比10。优势的数据优势没能进球也揭示了强队进攻端的不足，接下来皇马仍需要激活核心球员的火力。
   全场比赛中库尔图瓦贡献多次扑救，最终当选了官方的全场最佳球员。在各项赛事最近17次被射正球门的射门中，库尔图瓦扑出了其中的15球，只丢了2个球。在本场比赛中，库尔图瓦一共6次扑出了赫塔费6次射正球门的射门，这是他加盟皇马后在零封场次中的扑救次数之最。
皇马中卫米利唐在本场比赛的发挥十分出色，全场贡献了10次解围。据统计，米利唐本场所贡献的10次解围，是皇马本赛季所有西甲联赛单场球员解围次数之最。
皇马平局导致诸多不利，联赛或因此失冠，残阵战加的斯无冷

皇马平局导致诸多不利，联赛或因此失冠，残阵战加的斯无冷

   本场比赛本泽马替补登场，本赛季是本泽马效力皇马的第12个赛季，而这场比赛则是他为皇马登场的第550场比赛，是球队历史上出场次数最多的非本国球员。截至目前，本泽马一共为皇马打进274球，是队史第五射手，仅次于C罗的451球、劳尔的323球、迪斯蒂法诺的308球以及桑蒂拉纳的290球。
   接下来皇马将在4月22日凌晨4点客战加的斯，这个对手排名西甲第13位，本赛季是无欲无求，31轮比赛积36分，战绩是9胜9平13负，打进27球，丢了45球，预判皇马可以轻取对手。目前皇马队内伤员很多，这其中后卫费兰-门迪、本泽马、阿扎尔、拉莫斯、卡瓦哈尔、巴斯克斯都有伤在身，齐达内安排阵容的确是捉襟见肘。
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