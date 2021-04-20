近日的大事件的确是令足坛动荡，12大欧洲豪门宣布组建超级联赛遭遇各方的质疑和反对，甚至连部分球迷也表示不会支持这样的联赛，国际足联甚至会对这些俱乐部进行处罚，这样的大事件的确需要一些时日才能尘埃落定。令人意外的是热刺在这样的日子宣布解雇主帅穆里尼奥，穆帅再度卸任，这一次没有穆三年的魔咒，但是却依旧令人唏嘘。
作为英超球迷首先会想到当年桀骜不驯的狂人驾临蓝桥，连续两个赛季压力群雄，即便随后黯然的下课，但是蓝军的球迷都在思念这位功勋主帅，狂人的魅力更是有增无减。此后穆帅在国米和皇马都给予球队冠军奖杯，也用事实证明了自身的价值。穆帅的战术体系也能抑制强大的对手，继而斩获冠军奖杯，或突破球队的战绩，所以穆帅可以第二次驾临蓝桥。
二进宫之后的次赛季就给球队带来联赛冠军，第二次蓝色革命也被很多人期待，遗憾的这一次没有如愿，而是再度挥别了蓝桥。之后入主切尔西的死对头曼联为主帅，并给予球队欧联杯的冠军奖杯，很多人都认为穆帅就是冠军的保证，因为他会在短时间给予球队奖杯，这一点也是热刺最为看重的所在，因此穆帅在离开曼联后成为热刺主帅，却没有想到从上任到下课穆帅只执教了热刺516天。
热刺当初选择送走功勋主帅波切蒂诺就显得很薄情，多数人认为这个决定是错误的。俱乐部迎来穆帅就是为了冠军，因为波帅打造了王牌之师却没有夺冠，这也是巨大的遗憾。其实热刺的阵容是一副好牌，但是波帅为什么无法率队夺冠也是因为球队内部有问题的，所以穆帅只有解决了这些弱点才能取得佳绩。
上赛季热刺最终位居联赛第六，穆帅执教球队首战是3比2拿下西汉姆，此后三连胜，再之后战绩不稳，双线作战3胜1平3负结束2019年的比赛，这其中有一场欧冠的败仗，其余三场失分都是联赛，其中保罗不敌曼联和热刺，可以说穆帅执教热刺后无法拿下此前执教的球队就已经埋下了伏笔。
进入2020年之后首先是3场不胜，其中有一场是不敌利物浦，其余两场都是中下游球队和低级别联赛的球队。随后7场不败，其中的2场平局分别是对阵沃特福德和南安普顿，所幸的是球队2比0力挫了曼城，这也让热刺高层很满意。但是令人失望的是随后热刺就很低迷，球队6场不胜，战绩是1平5负，联赛5场不胜直接导致球队无法获得欧冠资格。
本赛季热刺在强强对话中的表现不稳，又是一次高开低走的模式，赛季开启后1比1曼联、2比1阿森纳，联赛杯淘汰了切尔西、客场6比1大胜曼联、2比0曼城、0比0切尔西、2比0阿森纳，但是进入12月之后再度陷入了低迷，球队三场不胜，两场败仗是1比2利物浦、0比2莱斯特城，2020年年末还有一些场次爆冷中下游球队。
进入2021年热刺开局又是6场不败，战绩5胜1平，不过这期间没有强队。可惜的随后的6场比赛1胜负，期间从足总杯出局，先后不敌利物浦和切尔西以及曼城，这个时候帅位就已经不稳了。即便随后又来了一波5连胜，但是仍无法掩盖近6场比赛1胜2平3负的低迷，球队近三场不胜，战绩2平1负，上一场联赛客场2比2平埃弗顿后，主帅下课就进入倒计时了。
其实球队主场1比3不敌曼联的比赛可能就让俱乐部有一些动摇了，而且主帅在赛后总是抱怨裁判也让一些人看不到球队的希望，事实上热刺排名联赛第6位，还是有可能获得欧冠和欧联杯资格的，所以下课一定有其他的原因，不过这其中一定和豪门俱乐部组建超级联赛无关。
穆帅和多名教练组成员被解雇之后，热刺的继任者是谁也是各方关注的，而穆帅会选择休息一段时间，今夏的欧洲杯自然也可能跻身解说嘉宾的行列，因为狂人是不会因为下课而选择沉默的，绿茵场上的唇枪舌剑已经成为他的日常。
2019年11月20日穆里尼奥成为热刺主帅，双方签订的合约至2023年6月30日，年薪高达1500万英镑。2021年4月19日下午穆帅被下课，结束为期516天的执教热刺生涯。此外教练组成员约奥-萨克拉门托、努诺-桑托斯、卡洛斯-拉林、乔瓦尼-塞拉也都离职。
相关的数据显示穆帅执教热刺期间，共打了86场比赛，战绩是45胜17平24负，胜率为51.2%，胜率是穆帅执教球队第二低。穆帅执教期间球队共打进173球，丢110球，场均积分为1.77分，场均积分创下执教生涯最低纪录。
令人感到遗憾的是穆帅无法带领球队征战联赛主场对阵南安普顿和联赛杯决赛对阵曼城的比赛，瓜帅和穆帅的博弈无法呈现，继任者的压力倒是会更大一些。关于穆帅总是有一些敬佩、一些怜惜、一些不舍，因为他始终是足坛的特色，哪怕他的战术被认为老化无法顺应现在的潮流，也无法斩获奖杯，但是少了他，英超还是会感到一丝丝的寂寞。
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