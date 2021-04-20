近日的大事件的确是令足坛动荡，12大欧洲豪门宣布组建超级联赛遭遇各方的质疑和反对，甚至连部分球迷也表示不会支持这样的联赛，国际足联甚至会对这些俱乐部进行处罚，这样的大事件的确需要一些时日才能尘埃落定。令人意外的是热刺在这样的日子宣布解雇主帅穆里尼奥，穆帅再度卸任，这一次没有穆三年的魔咒，但是却依旧令人唏嘘。

作为英超球迷首先会想到当年桀骜不驯的狂人驾临蓝桥，连续两个赛季压力群雄，即便随后黯然的下课，但是蓝军的球迷都在思念这位功勋主帅，狂人的魅力更是有增无减。此后穆帅在国米和皇马都给予球队冠军奖杯，也用事实证明了自身的价值。穆帅的战术体系也能抑制强大的对手，继而斩获冠军奖杯，或突破球队的战绩，所以穆帅可以第二次驾临蓝桥。

二进宫之后的次赛季就给球队带来联赛冠军，第二次蓝色革命也被很多人期待，遗憾的这一次没有如愿，而是再度挥别了蓝桥。之后入主切尔西的死对头曼联为主帅，并给予球队欧联杯的冠军奖杯，很多人都认为穆帅就是冠军的保证，因为他会在短时间给予球队奖杯，这一点也是热刺最为看重的所在，因此穆帅在离开曼联后成为热刺主帅，却没有想到从上任到下课穆帅只执教了热刺516天。

热刺当初选择送走功勋主帅波切蒂诺就显得很薄情，多数人认为这个决定是错误的。俱乐部迎来穆帅就是为了冠军，因为波帅打造了王牌之师却没有夺冠，这也是巨大的遗憾。其实热刺的阵容是一副好牌，但是波帅为什么无法率队夺冠也是因为球队内部有问题的，所以穆帅只有解决了这些弱点才能取得佳绩。

上赛季热刺最终位居联赛第六，穆帅执教球队首战是3比2拿下西汉姆，此后三连胜，再之后战绩不稳，双线作战3胜1平3负结束2019年的比赛，这其中有一场欧冠的败仗，其余三场失分都是联赛，其中保罗不敌曼联和热刺，可以说穆帅执教热刺后无法拿下此前执教的球队就已经埋下了伏笔。

进入2020年之后首先是3场不胜，其中有一场是不敌利物浦，其余两场都是中下游球队和低级别联赛的球队。随后7场不败，其中的2场平局分别是对阵沃特福德和南安普顿，所幸的是球队2比0力挫了曼城，这也让热刺高层很满意。但是令人失望的是随后热刺就很低迷，球队6场不胜，战绩是1平5负，联赛5场不胜直接导致球队无法获得欧冠资格。

本赛季热刺在强强对话中的表现不稳，又是一次高开低走的模式，赛季开启后1比1曼联、2比1阿森纳，联赛杯淘汰了切尔西、客场6比1大胜曼联、2比0曼城、0比0切尔西、2比0阿森纳，但是进入12月之后再度陷入了低迷，球队三场不胜，两场败仗是1比2利物浦、0比2莱斯特城，2020年年末还有一些场次爆冷中下游球队。

进入2021年热刺开局又是6场不败，战绩5胜1平，不过这期间没有强队。可惜的随后的6场比赛1胜负，期间从足总杯出局，先后不敌利物浦和切尔西以及曼城，这个时候帅位就已经不稳了。即便随后又来了一波5连胜，但是仍无法掩盖近6场比赛1胜2平3负的低迷，球队近三场不胜，战绩2平1负，上一场联赛客场2比2平埃弗顿后，主帅下课就进入倒计时了。

其实球队主场1比3不敌曼联的比赛可能就让俱乐部有一些动摇了，而且主帅在赛后总是抱怨裁判也让一些人看不到球队的希望，事实上热刺排名联赛第6位，还是有可能获得欧冠和欧联杯资格的，所以下课一定有其他的原因，不过这其中一定和豪门俱乐部组建超级联赛无关。

穆帅和多名教练组成员被解雇之后，热刺的继任者是谁也是各方关注的，而穆帅会选择休息一段时间，今夏的欧洲杯自然也可能跻身解说嘉宾的行列，因为狂人是不会因为下课而选择沉默的，绿茵场上的唇枪舌剑已经成为他的日常。

2019年11月20日穆里尼奥成为热刺主帅，双方签订的合约至2023年6月30日，年薪高达1500万英镑。2021年4月19日下午穆帅被下课，结束为期516天的执教热刺生涯。此外教练组成员约奥-萨克拉门托、努诺-桑托斯、卡洛斯-拉林、乔瓦尼-塞拉也都离职。

相关的数据显示穆帅执教热刺期间，共打了86场比赛，战绩是45胜17平24负，胜率为51.2%，胜率是穆帅执教球队第二低。穆帅执教期间球队共打进173球，丢110球，场均积分为1.77分，场均积分创下执教生涯最低纪录。