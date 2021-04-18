足总杯半决赛不被看高的切尔西1-0小胜曼城挺进决赛，图赫尔入主切尔西之后的确拿下了很多关键战，他麾下的蓝军也是遇强更强，这也符合切尔西崛起之后的血性气质。如果对阵中下游球队也能提升胜率的话，那么联赛最终位居前四也是必然的。

接下来切尔西在足总杯决赛中的对手将是莱斯特城与南安普顿之间的胜者，无论是哪支球队切尔西都有实力拿下对手，足总杯也可能是图赫尔入主蓝桥之后的首座冠军奖杯。本场对阵曼城的比赛也是蓝军历史上第15次杀入足总杯决赛，球队历来的主帅也有多数斩获这项荣誉。自从阿布拉莫维奇入主切尔西后，球队已经8次打进足总杯决赛，这也是英超群雄同期最多，排在切尔西之后的是阿森纳和曼联，这两支球队同期皆打进足总杯决赛5次。

本轮比赛后切尔西成为了2021年第二支让曼城零进球的球队，对手强大的进攻群很少零进球，所以切尔西防线也被认为是很牢固的。另一支做到的球队是曼联，红魔在本赛季的英超联赛中2-0击败了曼城，同样是零封了对手。

本场足总杯的比赛中切尔西并不保守，而且屡屡制造进攻机会，球员后场也敢于传球撕开防线，继而发动进攻制造威胁。因为是替补门将凯帕把守球门，球员们依旧不怕在后场玩火，这的确说明球队的自信方面是提升了，而且也相信脚下的技术和队友的默契度。

上半场比赛第6分钟切尔西反击，维尔纳横传，齐耶赫包抄推射破门，不过边裁示意传球的维尔纳接球时处于越位位置进球无效。比赛第19分钟是詹姆斯下底传中，曼城后卫冒顶，奇尔维尔凌空打门偏出，这次机会是极好的，错失有点可惜。

下半场第48分钟德布劳内受伤离场，福登替补登场，瓜帅一定后悔让队长登场，因为赛后一直没有德布劳内具体伤停的消息，如果错过欧冠的比赛的确是得不偿失了，毕竟对于曼城来说欧冠和联赛争冠更为重要。切尔西的进球是在第55分钟，当时芒特直塞身后，维尔纳得球后选择横传门前，齐耶赫包抄破门，蓝军也凭借这粒进球晋级足总杯决赛。

切尔西全场共有5次射门3次射正打进1球，控球率为45%。曼城全场共有11次射门3次射正，控球率为55%处于上风。其他数据切尔西传球次数484比599，传球成功率86%比87%，犯规次数8比12，黄牌2比3，角球3比6，任意球13比9，越位次数4比0，铲球20比19，带球过人7比10，成功抢断21比18，阻截次数5比7。

值得一提的是图赫尔是第一位率队杀入足总杯决赛的德国教练。自图赫尔上任以来，切尔西状态出色，蓝军在他的带领下各项赛事中一共完成了14次零封，这项数据在同期的欧洲五大联赛中排名第一。目前图赫尔已经带领球队杀进足总杯决赛和欧冠半决赛。本场比赛是图赫尔主帅生涯第6次与瓜迪奥拉交手，这还是图赫尔第一次获得胜利。图赫尔此前率领其他球队5次对阵瓜帅的球队无胜绩，，战绩是1平4负，本场则是第一次赢球，也是很激动的。

本场比赛攻入唯一进球的齐耶赫成功当选切尔西本场最佳球员，本赛季至今，齐耶赫为切尔西出战30场比赛，贡献5粒进球和4次助攻。此外切尔西中卫蒂亚戈-席尔瓦本场比赛表现十分出色，这名36岁的老将出场88分钟，贡献了6次解围、2次拦截和1次抢断，对抗成功率100％，44次传球无一失误，传球成功率高达100％。

晋级足总杯决赛后，切尔西还要兼顾三线作战的赛程，所以主帅也在赛后表示球队要专注随后的比赛。接下来切尔西将在4月21日凌晨03:00在主场迎战布赖顿霍夫，因为西汉姆本轮意外平局，切尔西赢球就能重返前四，所以球队必须赢球。曼城接下来将在4月22日03:15客战阿斯顿维拉，因为上轮英超意外不敌利兹联，本轮联赛曼城也不容有失。



