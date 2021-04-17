本周末的重头戏是国王杯决赛，毕尔巴鄂将对阵巴塞罗那，因为主队曾爆冷拿下宇宙队，所以此役客队也是极其重视的，毕竟在联赛尚未定论之前，欧冠也出局了，国王杯夺冠可能是本赛季球队的唯一一座奖杯，因此绝对不能错失，这也可能是主帅科曼执教巴萨首冠。

毕尔巴鄂目前在西甲排名第10位，因为曾经在巴萨和皇马身上拿过分，所以被认为是极具韧性的球队，本赛季联赛的战绩是9胜10平11负，目前积37分，球队共打进39球，失33球。毕尔巴鄂的攻防两端是很到位的，球员们的发挥也比较稳定，也是一支处于上升阶段的球队，杯赛争冠也是俱乐部的首要任务，因为欧战资格比较远。

上一轮国王杯的比赛毕尔巴鄂淘汰莱万特，比赛中也占据优势。值得一提的是杯赛给力的毕尔巴鄂近期的联赛战绩不佳，相关的数据显示球队近10场比赛的战绩是1胜7平2负，期间只打进8球，失9球，进攻端明显是有点低迷的。

毕尔巴鄂近6场比赛不胜，正处在一个低迷期，这一点倒是对巴萨有利的。巴萨历史上30次夺得国王杯，也是这项赛事夺冠次数最多的球队，不过本赛季欧冠出局后，国王杯成为最后的救赎，必然会全力以赴。此外巴萨还不敌皇马，那场比赛更伤士气，所以接下来的每一个对手都想拿下为己正名。

巴萨近10场赛事的战绩是7胜2平1负，表现是不错的，加上历史战绩方面也是占优的，相关的数据显示两队近4次交锋中，巴萨取得3胜1平的战绩，所以心理优势是占优的。

巴萨分心国王杯的比赛，西甲另外两支豪门球队则会在西甲征战，本轮联赛马德里竞技将对阵埃瓦尔，皇马则要客场对阵赫塔费，这两支劲旅很难阻截两大豪门，所以巴萨随后的联赛还需要规避冷门的出现。回看巴萨对阵皇马的那场德比战，球队的问题还是比较明显的。

德比战巴萨在客场1比2输球，本赛季被对手双杀，球队19轮不败被终结。目前的积分榜上巴萨30轮积65分位居第三，马竞积67分排名榜首，皇马积66分位居第二，所以随后的每轮联赛也可能改变排名。本赛季皇马主场2-0战胜马竞，客场1-1战平马竞，银河战舰对阵争冠集团的球队还是有绝对优势的。

这场德比战后巴萨主帅科曼也会反思和进行调整，毕竟是处子赛季，还是需要一些时间。值得一提的是科曼是自1980年的华金-里费后，近41年来第一位前2场西甲国家德比均失利的巴萨主帅，这个打击也是比较沉重的，也到了考验主帅能力的时候，本轮对阵毕尔巴鄂一战必须赢。

目前西甲的三大豪门论主帅自然是巴萨最弱，虽然科曼带国家队不错，但是西甲还是需要更多时间和球队磨合，而齐达内和西蒙尼则是可以游刃有余征战西甲的主帅。三位主帅对比来看，皇马主帅齐达内在德比的战绩十分优异，在11场德比战中只输两场，剩下9场战绩为6胜3平，而且齐达内带队先后击败过路易斯-恩里克、巴尔韦德、塞蒂恩以及罗纳德-科曼执教的巴萨。

回看西班牙德比战的比赛，上半场巴斯克斯传中，本泽马包抄到位就打破了僵局。第25分钟维尼修斯凭借速度人球分过被阿劳霍伸腿绊倒赢得任意球，而且送对手黄牌，这开局阶段皇马的优势就很明显。此后克罗斯主罚任意球破门直接破门，巴萨这边还没有制造绝对的威胁。随后梅西主罚右路角球击中了远端的立柱，这已经是梅西本赛季在西甲第9次击中门框，运气有点不济，队友给予的支持也不足，这才是巴萨的问题。

下半场阿尔巴传中，格列兹曼漏球，明格萨抢点破门，倒是一次精妙的配合，只是这样的进攻次数太少了，所以才会有败仗。皇马随后的进攻依旧更犀利，巴萨的防守则有问题，维尼修斯下底横传，皮球打在阿劳霍腿上折射中柱。伤停补时卡塞米罗短时间内连续对梅西、明格萨犯规，两黄变一红被罚下。巴萨的莫里巴禁区内凌空扫射击中横梁，最终承受败仗，梅西的作用无法大化，巴萨就会输球，本场对阵毕尔巴鄂也会遇到相同的问题。

德比战中皇马全场共有14次射门3次射正，控球率为31.1%。巴萨在控球率高达68.9%，18次射门4次射正只打进1球。其他数据皇马角球5比6，犯规次数16比10，黄牌3比3，红牌1比0，击中门框1比2，成功传球246比636，传球成功率78%比90%，可以看出巴萨徒有控球率的优势。

皇马中场大将卡塞米罗在比赛最后时刻连续犯规被红牌罚下，这是卡塞米罗在皇马生涯中第二次被罚下，第一次是2019年与巴拉多利德的联赛中，而这期间卡塞米罗一共478次犯规。比赛中卡塞米罗的表现十分出色，这位巴西中场在比赛中17次对抗中就有12次获胜，其中空中对抗成功率100％。此外，他在防守方面还奉献了1次解围、1次封堵、5次拦截以及4次抢断。本轮联赛卡塞米诺将缺席，不过对于皇马来说，最头疼的是后卫线上无人可用，因为本轮西甲的大名单上只有4名后卫，如果有伤病情况的话，主帅可能会安排有人客串。



