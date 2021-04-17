曼城晋级欧冠半决赛后就将打足总杯对阵切尔西的比赛，这场英超双蓝会也是重头戏，对于两队主帅来说都是必须争取的，尤其是处子赛季的图赫尔。曼城欧冠赛事曾有八强魔咒，本赛季终于晋级，的确是有望触及冠军奖杯。因为足总杯半决赛是单场淘汰制，所以两队主帅对阵容的安排也是关键点。

图赫尔继任之后曾保持10胜4平的不败战绩，此后球队主场2比5不敌西布朗后重启两连胜，但是周中的欧冠1/4决赛次回合的比赛主场0比1波尔图后，总比分2比1晋级，如果本轮输球就将是主帅第一次连败，球队绝对不想承受这样的压力，所以会祭出全主力拼战曼城。

欧冠1/4决赛次回合曼城在客场2-1战胜多特的比赛同样是险胜，球队首回合也是2比1的比分，最终以总比分4-2晋级四强，接下来的半决赛的对手是巴黎圣日耳曼，要想越过大巴黎的难度很大，所以球队也是需要更好的运筹，起码不要有伤病出现。目前曼城保持着三线争冠，瓜帅也是志在必得的，所以本场比赛是会全力以赴的。

本赛季至今，曼城在欧冠取得了9胜1平的极佳战绩，是唯一一支至今保持不败的球队。在这10场比赛中，曼城打入21粒进球，仅仅丢掉3球，完成7次零封。蓝月亮唯一的一场平局是在小组赛0-0战平波尔图。

回看曼城欧冠的比赛，上半场第14分钟哈兰德卡住身位后回敲，达胡德跟进劲射被封堵，年仅17岁的贝林厄姆得球一脚搓射入网，为多特蒙德首开纪录。比赛第24分钟，德布劳内禁区前沿抢断后劲射，皮球击中横梁。第39分钟，贝林厄姆从身后拉倒福登吃到黄牌。

下半场比赛，福登传中造成埃姆雷-詹禁区内手球犯规，裁判判罚点球。马赫雷斯主罚一蹴而就，曼城扳平比分。第74分钟，曼城的战术角球开出，B席回敲到禁区前沿，福登爆射破门，为曼城反超比分。在数据上曼城占据优势，主场作战的多特全场共有9次射门，其中3次射正，获得1粒进球，控球率为42%处于下风。而曼城全场的射门次数高达15次，其中5次射正，获得2粒进球，控球率为58%。成功传球389比640，传球成功率86%比90%，扑救次数4比2，角球2比11，越位次数3比1，跑动距离113.13km比112.81km，犯规次数7比8，黄牌1比0。

这场比赛马赫雷斯点球破门，帮助曼城将比分扳平。这也是马赫雷斯在最近15场欧冠比赛中的首粒进球，他上一次在欧冠赛场上破门还要追溯到2019年9月，当时曼城在欧冠小组赛中迎战顿涅茨克矿工。

比赛中福登以一记爆射为曼城锁定胜局。在欧冠1/4决赛的历史上，福登是第二位在两回合都有进球的21岁以下球员。第一位是2016-17赛季时年仅18岁的姆巴佩，当时姆巴佩还在摩纳哥队。巧合的是，让姆巴佩欧冠1/4决赛两回合都进球的球队也是多特蒙德。

曼城是哈兰德职业生涯唯一一支无法攻破大门的欧冠对手，此前哈兰德面对塞维利亚、布鲁日和根克均打入4球，面对那不勒斯打入3球，面对巴黎圣日耳曼打入2球，面对利物浦、拉齐奥和泽尼特均打入1球，只有对阵曼城时颗粒无收。

从纸面实力和主帅对于英超的经验上曼城占优，但是图赫尔执教切尔西之后面对英超豪门球队保持不败，且只有一场平局，其余几场比赛全部全取三分，所以蓝军也有晋级的可能。



