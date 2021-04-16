欧冠四强产生，曼城成为第一热门，皇马、巴黎和切尔西分列其后，不过欧冠一直都有黑马特质，不被看高的球队未必没有机会。回看1/4决赛次回合的比赛，进球数的确有点少。4场比赛产生5粒进球，两场都是1比0，还有一场是曼城2比1多特，所以首轮占优的球队在次回合是有所保留了。

因为一些球队保留了实力，所以半决赛的首回合比赛会更为激烈。从目前的对阵情况来看，皇马似乎抽到了好签，但是图赫尔曾带领巴黎晋级决赛，经验和应变上不逊色齐达内。年轻的阵容也是有制造奇迹的特质，皇马的伤病和拉莫斯的缺席可能是隐忧。曼城和巴黎的对决的确更为激烈，德布劳内、斯特林对上内马尔、姆巴佩，看点更多，进攻端的效率也有一拼，双方都不是保守派。

不过波帅在执教热刺期间对阵瓜帅的曼城并不占优，所以主帅的PK还是有更多可能的。皇马次回合被认为摆大巴，这也是穆氏切尔西早期的利器，也曾斩获多座奖杯，只是齐达内采用就有点奇怪了。不过欧冠战绩的确需要以晋级为第一位，战术上的保守却能笑到最后的确不错。

欧冠1/4决赛次回合利物浦在主场0-0闷平皇马，总比分2-3不敌皇马，白衣军团晋级四强，红军却连续两个赛季从欧冠赛事中出局，巧合的是利物浦近5个赛季欧冠出局都是碰到了西甲的球队，看来西甲的豪门是红军的克星。

2016年红军在欧联杯决赛中输给了西班牙球队塞维利亚，2018年利物浦在欧冠决赛中输给西班牙球队皇家马德里。此后2019年利物浦在马德里进行的欧冠决赛中击败热刺夺冠，2020年利物浦在欧冠中被西班牙球队马德里竞技淘汰，本赛季利物浦被西班牙球队皇马淘汰，的确是有悲情历史了。

这场皇马和利物浦的比赛中，利物浦寄望更早的取得进球，开场第2分钟马内横传球给萨拉赫送单刀机会，可惜后者的射门被库尔图瓦用脚挡出。第11分钟米尔纳远射再度被库尔图瓦飞身扑出，皇马门将此前曾效力切尔西，对于利物浦也是很熟悉的，因此针对性很足。第19分钟法比尼奥回传失误，本泽马断球杀入禁区的射门产生折射击中左侧立柱，红军运气的确不好。

下半场比赛米尔纳踩中本泽马左脚踝导致后者倒地，裁判没向米尔纳出牌也算是逃过一劫。此后菲尔米诺的近距离打门比较正，再度被库尔图瓦封堵。此后还是菲尔米诺完成一次头球攻门，可惜顶飞了。可以看出红军三核表现都一般，所以最终0比0出局也是必然的。

这场比赛利物浦在主场全场共有15次射门，其中5次射正，没有进球，控球率为53％略占上风。而皇马在控球率为47％的情况下全场共有7次射门，其中3次射正，同样没有获得进球。其他数据如下：扑救次数3比5，角球11比3，越位次数1比1，总跑动距离121.93km比114.90km，传球次数490比389，犯规次数10比5，黄牌2比1。

克洛普至今一共带领利物浦踢了9次欧冠两回合淘汰赛，这是红军第二次在两回合比赛中均无法赢球，这两次面对都是马德里球队。2019-20赛季，利物浦在欧冠两回合淘汰赛中分别以0-1和2-3的比分输给马德里竞技。红军队内老将米尔纳本场首发出战，35岁100天的米尔纳也因此成为了自1978年以来代表利物浦出战欧冠淘汰赛的最年长的球员。35岁353天的伊安-卡拉汉在1978年3月以利物浦球员的身份首发出战门兴。

接下来利物浦终于可全力在联赛中抢分，力求拿到下赛季欧冠资格，今夏也可能有较大的变化，主帅位置稳固的话，进攻端会有一些人员上的补充，因为目前的三核已经无力斩获冠军，本赛季利物浦杯赛都无争冠的可能，联赛也只能为前四而战，这说明球队该变革了。皇马兼顾双线必然是无法取舍的，主帅齐达内的运筹也是关键。利好的是球队目前表现是有上升，防线的稳固，门将的稳健是取胜的关键。



