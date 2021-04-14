欧冠1/4决赛次回合的比赛，切尔西0比1不敌波尔图，但是仍以总分2-1晋级欧冠半决赛，因为球队上一次晋级4强是在7年前，所以此役对于球队来说是很有意义的。本场比赛是中立球场进行，蓝军并没有主场优势，所以最终0比1输球也是可以理解的。切尔西目前双线作战赛程是比较密集的，科瓦契奇的突然受伤也给主帅布阵出了难题，所幸的是坎特表现出色，所以赛后得到了主帅的夸赞。

图赫尔中途接管球队，欧冠晋级4强，联赛排名第5，球队还需要兼顾联赛争四的任务，此外足总杯也杀入了半决赛，所以切尔西三线兼顾的确不易，要让图赫尔做出取舍也很难，作为新任主帅必然是想拿到一座奖杯的，所以本周日对阵曼城的足总杯的赛事也要全力以赴。

欧冠晋级之后，接下来切尔西将对阵皇马和利物浦之间的胜者，所幸的是图赫尔治下的切尔西遇强不弱，所以对阵更强大的对手反而比应对波尔图这样的球队更有利。切尔西上一次杀入欧冠半决赛是在2013-14赛季，最红1比3被马竞淘汰，本赛季想冲进决赛也需要奇迹。

图赫尔目前对于球队的把控是到位的，对于球员的使用方面也比较到位，唯独没能激活亚布拉罕，这的确是有点可惜，因为小将还是可以兼顾联赛对阵中下游球队的，目前三线作战，维尔纳不稳定，所以锋线上的进攻利器必须增加。因为科瓦契奇受伤，主帅也是很头疼的，所以欧冠生死战近期失眠的坎特出场了，表现极其关键。主帅认为他在是全能的，他在场上感觉是两个人在征战，抢了很多球权，所以未来的关键战坎特必然先发。

这场比赛的上半场吕迪格回传给门将，门迪传球失误直接送到科罗纳脚下，后者制造了险情，上半场双方都有攻势，但是都没有绝佳的机会，所以更多定义为消耗战。因为这场比赛关乎晋级名额，所以切尔西还是有一些保守了，所以比赛过程中有一些时候是比较被动的。

下半场比赛依旧是拉锯战，对手防守动作比较大，奥利维拉踢倒普利西奇被出示黄牌。第54分钟是切尔西绝佳机会，芒特给后插上的奇尔维尔做球，后者倒三角传中找到普利西奇，可惜后者射门没能踢正。普利西奇本场状态不是最好，否则球队可以取得领先，也就不会在补时阶段被塔雷米精彩倒钩破门完成绝杀了。

本场比赛是切尔西成为欧冠改制后进入四强次数最多的英超球队，一共有8次打进四强，这同样是值得记忆的两回合比赛。本场比赛切尔西8次射门，1次射正，波尔图同样也有8次射门，其中2次射正。全场的唯一进球就是波尔图在补时阶段打进，也是核心球员凭借个人的能力打进的，蓝军末尾防守还是有一些疏松。控球率方面切尔西占45%处于下风，波尔图占55％有一定优势。其他数据如下：角球6-9，犯规14-20，黄牌0-5，得分机会2-0，扑救1-1，传球431-485，传球成功率79％-80％，拦截10-6，解围33-6。

本场比赛后，蓝军此前共有11次在欧冠淘汰赛首回合赢球，次回合9次成功晋级。唯一的两次意外是1999-2000赛季被巴塞罗那淘汰，还有2006-07赛季被利物浦淘汰。此外塔雷米在比赛第93分01秒的倒钩破门是蓝军自2005年以来在欧冠的最晚时间丢球，2005年拜仁球员邵尔在比赛第94分55秒取得进球。

赛后普利西奇当选为切尔西与波尔图次回合的最佳球员，他的表现还是最有威胁的。本场比赛普利西奇首发出战，比赛中他制造了11次犯规，这在过去五个赛季的欧冠的比赛中是单场比赛被犯规次数最多的球员。基于这一点，普利西奇本场比赛的确不易，毕竟面对如此多的严密防守。