英超第31轮战罢，积分榜上曼城积32分领跑，曼联积63分位居第二，身后第三和第六位的球队是莱斯特城、西汉姆、切尔西、利物浦，积分差距是4分。这几支球队分别积56、55、54、52分，热刺积49分位列第七，阿森纳积45分排名第九，枪手也是排名最靠后的球队，距离欧战区有7分差距，所以接下来的每场比赛都不能失分。

因为目前有欧冠分心的只有曼城和切尔西以及利物浦，此外曼联和阿森纳也有欧联杯的赛事，其他强队则可以专心联赛，这其中包括热刺、莱斯特城。阿森纳第31轮在客场3-0完胜谢菲尔德联后，终结各项赛事连续4场不胜的战绩，同时也终结了阿森纳连续14场无法零封对手的记录。阿森纳上一次零封对手还要追溯到1月30日与曼联0-0战平的英超联赛，所以此役后也可能是一个连胜的开始。

阿森纳目前联赛31轮联赛的战绩是13胜6平12负，目前积45分。谢菲联虽然是榜尾队，但是本赛季也曾爆冷强队，球队进入2021年之后曾在客场2比1曼联、随后0比1曼城，这两场比赛球队是很顽强的，可惜的是球队近5场连败，还曾0比5不敌莱斯特城，阿森纳3球零封对手也是必然的。

这场比赛的上半场诺伍德禁区中路得球后选择直塞球到弧顶，麦克高德里克接球抽射偏出了立柱。第32分钟拉卡泽特先是和萨卡在禁区前撞墙配合，随后不久接塞巴略斯精妙脚后跟传球形成单刀球并斩获进球，这粒进球极其关键。

下半场比赛萨卡伤退，威廉替补登场。第71分钟谢菲联后场失误，佩佩前场右侧得球突入禁区射门被扑出，马丁内利补射得手继续扩大比分。托马斯直塞中路，拉卡泽特单刀破门梅开二度，这场比赛还是核心球员个人能力的体现。

从赛后数据上看阿森纳占据优势，谢菲联在主场全场共有7次射门，2次射正，控球率为46%。阿森纳在控球率为54%的情况下全场共有13次射门，比对手将近多出一倍，其中5次射正，获得3粒进球。其他数据，传球次数466比571，传球成功率85%比89%，犯规9比6，黄牌1比1，角球2比4，任意球9比11，越位2比3，救球2比2，铲球17比12，带球过人3比8，成功抢断17比11，阻截5比2。

拉卡泽特在比赛中完成梅开二度。在赛后评分中，拉卡泽特获得了全场最高的8.9分。这是他在英超的第49和第50个进球，这同时也意味着，拉卡泽特现在成为了阿森纳历史上第十位在英超打进50球或以上的球员。本赛季至今，拉卡泽特已经在英超客场比赛中打入10球，整个联赛中也只有萨拉赫的客场进球数比他更多，为11个。此外，拉卡泽特还是阿森纳本赛季各项赛事的头号射手，他一共打进了15粒进球，的确是阿森纳的定海神针，可惜的是一个人的威力无法帮助球队拿到欧战资格。

接下来周中欧联杯阿森纳将客场对阵布拉格斯拉维亚，两队首回合枪手在主场1比1平弱旅，这场客战的确有出局的可能。布拉格斯拉维亚上轮联赛2比0力挫布拉格斯巴达，表现同样出色，本场比赛作战主场更具优势。不过对于阿森纳来说如果想联赛抢分的话，舍弃欧联杯对于球队是利好的，只是主帅一定不想从外战出局，因为这样的话帅位不稳，而如果在欧联杯夺冠的话就能直接拿到下赛季欧冠资格，的确值得拼这场客战。

上一场欧联杯对阵布拉格斯拉维亚的比赛，阿森纳在第86分钟由佩佩打进一球，但是伤停补时第93分钟被霍勒斯打进一球，错失了好局。这场欧战的比赛阿森纳射门11比10，射正2比4，角球5比3，任意球14比10，枪手3次击中门框也是运气不济。

本轮再战的确是有赢球可能的，只是有一个前提是不要总是和立柱打擦边球，此外就是拉卡泽特延续本轮联赛的高效。值得一提的是拉卡泽特在首回合对阵布拉格斯拉维亚的比赛中有4次射门，0射正，1次过人，的确是被对手严防限制了，本场比赛则需要球员本人做足针对性，才能为球队抢开局。



