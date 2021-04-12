本轮比赛后，意甲积分榜前7名的球队都赢球，上一次出现这样的情况是2017年2月，具体是2016-17赛季第25轮发生的，可以看出进入本赛季联赛末尾冲刺阶段，强队的表现还是不错的。本轮比赛国际米兰1-0卡利亚里、帕尔马1-3AC米兰、尤文图斯3-1热那亚、佛罗伦萨2-3亚特兰大、桑普多利亚0-2那不勒斯、维罗纳0-1拉齐奥、罗马1-0博洛尼亚。

欧冠区积分差距是13分，第二和第四的分差是2分，只能说国米的榜首优势很明显，其余三场则相持不下。欧战区的争夺在那不勒斯、拉齐奥和罗马身上，三强的分差是5分，的确有更多的可能，只是有一支球队可能无缘欧战。

因为本轮联赛伊布因为涉嫌辱骂裁判而吃到红牌，赛后不同的人表达了自己的观点。赞布罗塔认为伊布从来不撒谎，裁判的理解有误，所以给了红牌。不过伊布红牌对米兰随后的赛事不利，因为他要停赛，有可能停赛两场比赛，将缺席主场对阵热那亚和萨索洛的比赛。

回看米兰客场3-1战胜帕尔马的比赛，的确是有惊无险。赛后相关的数据显示米兰本赛季在客场已经取得了16场胜利，其中13次都是在意甲联赛中取得。此前米兰的意甲客场胜利次数纪录是在92-93和04-05赛季取得的，皆为12次。

目前在积分榜上米兰以18胜6平5负积60分的成绩排名意甲第二，国米少赛一轮积71分以8分优势领跑，尤文图斯积59分排在第三位。亚特兰大、那不勒斯以及拉齐奥分别排在第四至第五位。意甲球队都欧冠出局，所以剩下的赛程都专注于联赛的争夺，这也让意甲欧战资格的争夺更为激烈一些。

米兰的这场比赛的第9分钟，伊布禁区前摆脱送直塞，雷比奇率先打破僵局。随后热尔维尼奥在左路给米兰造成了一定的威胁，伊布也制造了不少的威胁球，只可惜没能制造进球。比赛第44分钟特奥禁区前沿直传助攻凯西低射破门，米兰半场2球领先，本以为将以米兰稳赢结束，却没想到下半场出现了意外的情况。

下半场比赛先是伊布因向裁判出言不逊遭直红罚下，随后在第66分钟库茨卡起球，佩莱头球一点助攻加利奥洛中路将球打进为球队扳回一球。比赛进入补时阶段，达洛特推进反击，莱奥单刀机会直面门将球打进锁定了胜局。可以说米兰在少一人作战后是有一些不稳的，这也是隐忧，伊布缺席的比赛也需要防冷防平。

全场比赛中帕尔马在主场共有16次射门，其中5次射正，获得1粒进球，控球率为58%占据优势。而AC米兰在控球率为42%的情况下全场共有10次射门，其中5次射正，获得3粒进球。此外传球次数548比405，传球成功率88%比84%，犯规次数13比11，红牌0比1，黄牌4比4，角球7比3，任意球11比16，越位次数1比0，救球4比4，铲球10比14，带球过人6比12，成功抢断10比14，阻截次数8比8。

本场比赛伊布贡献一次助攻，这是瑞典人本赛季联赛的第2次助攻。本赛季至今，伊布在17场意甲中已经贡献了15粒进球以及2次助攻。伊布被红牌罚下也是他在五大联赛的比赛中第8次被红牌罚下，这位即将年满40岁的米兰前锋第一次在意甲比赛中吃到红牌是在2012年2月对阵那不勒斯时。赛后也有消息称伊布可能被追加至停赛处罚，具体要看马雷斯卡后续的裁判报告。

此前米兰高层马尔蒂尼确认，伊布即将与AC米兰续约一年，这位瑞典前锋会与米兰续约至2022年6月30日，事实上伊布需要收敛一下脾气，避免因为过激的言行导致缺席比赛。