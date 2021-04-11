本轮英超曼城爆冷不敌利兹联，随后开战的切尔西客场4-1力挫水晶宫重拾霸气，这场比赛图赫尔还雪藏了几位主力球员，这也为了下周中欧冠对阵波尔图的比赛，所以轮换阵容的情况下能大胜的确不俗。图赫尔继任之后球队先4次在弱旅身上失分，本场比赛也解决了这方面的问题。

因为上轮联赛切尔西主场2比5不敌西布朗，所以新帅执教球队的不败战绩作古，但是联赛客场不败的纪录还在延续，这也说明球队客战的成绩优于主场。蓝军此前6场联赛客战取得4胜2平的战绩，这在球队队史上只有斯科拉的前10场不败比图赫尔多，图赫尔还有望追赶这个纪录。

本场比赛切尔西抢开局得手，球队在第8和第10分钟就连续进球，哈弗茨完成传射的确不俗。当时他抢断后传给奥多伊，随后接队友传球直接打破僵局。2分钟后是奇尔韦尔的传球哈弗的回敲助攻普利西奇扩大领先优势，这2球基本是奠定了胜局，因为球队很少开局就连入两球。球队上一次开场10分钟就打进2球要追溯到2018年1月。

哈弗茨加盟切尔西之后一直不稳定，上任主帅兰帕德也尝试多个位置给新援表现的机会，但是结果却不是很理想，乃至新帅图赫尔继任之后，依旧没有令哈弗茨彻底爆发，但是近期的尝试奏效了。赛后哈弗茨也认为本场比赛的位置自己很喜欢，也更能发挥自身的优势。

无论是兰帕德还是图赫尔，最被倚重的球员始终是芒特，本场比赛这位球员利用定位球传中助攻祖玛头球破门，后者也是很长时间无缘首发名单的小将，本场比赛也在新帅面前证明了自己的能量。赛后相关的数据揭示祖玛本赛季在联赛已经打进5球，的确是十足的带刀后卫。因为切尔西一直有带刀后卫的传统，球队历史中第三位单赛季英超进球数达到5球及以上的中后卫，分别是14-15赛季的特里和16-17的卡希尔，两位都是蓝军队长，祖玛也被寄予厚望，只是伤病后的表现不稳，所以并不是常规首发。

巧合的是两位队长进球数5+的那两个赛季，切尔西最终都拿到英超联赛的冠军，本赛季虽然夺冠无望，但是拿到前四的基本目标还是有望完成的。本场赢球后切尔西暂时排名第四位，西汉姆本轮比赛对阵排名第二的莱斯特城，无论什么结果都对切尔西有利。如果莱斯特城输球，蓝军和狐狸城的分差将缩小到2分，西布朗输球和平局的话就无法重返第四，蓝军就可以继续稳居第四了。

联赛还剩7轮的情况下，切尔西还是需要稳赢才能获得欧冠资格，本轮前四球队之间的较量可能让切尔西受益，但是随后就需要全力保持连胜模式了。哈弗茨本场比赛是功臣，全场他有5次射门，打进1球，送出1次助攻，40次传球的成功率为80%，1次过人、1次抢断成功，1次犯规。

球队的第一球就是哈弗茨抢断赢得的机会，接下来欧冠生死战主帅也可能给哈弗茨登场的机会。值得一提的是这粒进球打破了哈弗茨此前6个月的联赛进球荒，他上一次进球是在去年10月，的确是太久了。下半场哈弗茨还错失了一些机会，接下来还需要在联赛对阵弱旅的赛事中找状态。

普利西奇下半场的进球也很关键，更为重要的是这位球员近期状态回暖，接下来的赛程需要多点开花，一旦维尔纳哑火，普利西奇和芒特是最有威胁的球员。这场比赛开场不久普利西奇就利用长传球制造威胁，可惜被防守球员拦截，科瓦西奇反抢后继续施压对手。随后奥多伊得球回传给普利西奇完成一脚射门。随后的进球普利西奇也有参与第一球，他的射门被扑出后，切尔西再度组织进攻，最终哈弗茨建功。随后还是普利西奇打进第二球，接下来欧冠的赛事这位虎将也应该会首发出战。

本场比赛没有登场的球员是凯帕、马科斯-阿隆索、埃莫森、亚伯拉罕、维尔纳、吉鲁，除了替补门将和主帅认为还需要调整状态的亚布拉罕不会出战欧冠次回合的比赛外，维纳尔、吉鲁和阿隆索都会被委以重任，由此可见图赫尔对欧冠赛事的重视。



