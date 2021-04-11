本轮英超曼城将在主场迎战利兹联，最近早场的比赛容易爆冷，上轮切尔西就曾在主场2比5不敌西布朗，本轮同一时间曼城1比2被利兹联绝杀，有趣的是这两场比赛都出现了红牌，不同的是切尔西的比赛是第28分钟蒂亚戈席尔瓦两张黄牌被罚下，曼城此役则是利兹联的库珀在第45分钟被红牌罚下，但是遗憾的是曼城多打一人最终无法逆转对手。

曼城先失一球的情况比较少，但是逆转的能力并不强，相关的数据显示曼联近13场比分落后的联赛中，最终的战绩是1胜2平10负，这样的战绩的确可以用糟糕来形容，瓜帅的曼城并不是铁血军团，所以接下来的对手还有可能制造冷门。

其实球队进入2021年之后的战绩极其出色，输球的场次只有2场，进入新年后曼城先是取得18连胜，这期间多线作战都很稳健。球队在3月8日的联赛中主场0比2不敌曼联，接下来完场三线作战的6连胜，没想到会在本轮联赛中被利兹联绝杀。更令人不解的是曼城下半场多一人作战却只是在第75分钟由费兰托雷斯打进一球，末尾在第90分钟被斯图尔特达拉斯绝杀。

本轮比赛和上轮切尔西对阵西布朗的比赛还有一个相同之处，因为下半场补时都达到5分钟以上，遗憾的是两支豪门球队都在第90分钟失球，最终都输球了。曼城失球和有欧冠分心有关，和球员发挥不佳也有关，只是这场败仗让球队榜首的积分优势锐减了，同时也让排名第二的曼联看到希望。

目前红魔少赛两轮落后曼城14分，如果补赛全部赢球，积分差距就将缩小为8分，联赛还有7轮，的确还有机会，而曼城如果还敢于失分的话，联赛冠军可能旁落。其实本场比赛前都在说曼城稳赢，本赛季还能提前几轮夺冠，没想到利兹联却给曼城泼了一盆冷水。

曼城随后的联赛对手是维拉、水晶宫、切尔西、纽卡斯尔、布莱顿和埃弗顿，期间还两场国内杯赛对阵切尔西和热刺，下周中还有欧冠客战多特蒙德比赛，首回合曼城2比1赢球，但是并不能确保次回合晋级，本轮比赛的表现的确会令欧冠次回合的比赛蒙上阴影。

全场比赛曼城射门29比2，射正7次射正打进1球，利兹联2次射门全部转换为进球。控球率曼城71%比29%，黄牌3比1，角球9比3，半场角球3比3，危险进攻是115比23，曼城22次射门不中，半场控球率是63%比37%，铲球8比17，可以看出利兹联防守的确更为到位，所以才能让对手的进攻多数无功而返。

本轮联赛曼联将在周日客战热刺，所以红魔是有可能失分的，其实本轮如果曼城赢球是可以扩大领先优势的，奈何最终却是被弱旅绝杀了。因为近期曼城和德布劳内续约，完成续约后比利时人的周薪高达43万镑，也成为英超第一周薪，所以续约后的第一场比赛也是大众关注的焦点，遗憾的比利时人本场并没有登场，队内领衔出战的是热苏斯和斯特林，后者浪费了不少机会。

目前已经29岁的德布劳内进攻端的效率很高，而且还不断送助攻。本赛季为曼城出战24场英超的比赛，期间打进球，送出11次助攻。此外欧冠的4场比赛打进2球，送出4次助攻。德布劳内现有与曼城的合同在2023年6月30日到期，比利时人在德转的身价为1亿欧元，瓜帅应该是留力打欧冠次回合的比赛，才不给德布劳内出场的机会。

斯特林在本场比赛中有5次射门，1次射正，传1次威胁球，4次过人，2次犯规和1次被犯规，41次传球的成功率为80.49%，表现的确是令人失望的。热苏斯3次射门0射正，传2次威胁球，41次传球的成功率为90.24%，2次犯规，3次被犯规，进攻端无力和对手防守限制的力度有关，曼城今夏已经选择送走阿奎罗，但是热苏斯和斯特林仍无法做到阿奎罗能做到的，血性气质在失去孔帕尼和阿奎罗之后不断减少，这样的曼城的确不稳。

瓜迪奥拉PK贝尔萨是完败了，即便是雪藏了一些主力球队，其实按照两队阵容和实力都不该有这样的过程和赛果，所以赛后瓜帅还是要反省。瓜迪奥拉很欣赏贝尔萨的全攻战术，本场的确是相形而怯，贝尔萨针对性上做得更好。曼城5天后将在客场对阵多特蒙德，此役仍需防冷。



