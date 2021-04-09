本周末的联赛也有一些强强对话，不过对于下周中还有欧冠次回合比赛的球队来说欧战才是重点。拜仁2比3不敌巴黎之后也有诸多的不利面，因为莱万是无法出战的，目前还有几位球员也可能无缘这场生死战，这的确是拜仁上下头疼的事情。不过赢球的大巴黎也有一些隐忧，因为马尔基尼奥斯可能因伤缺席这场关键战，巴黎的防线也将面临更大的考验。

马尔基尼奥斯是巴黎的后防核心，也是极其关键的一员。拜仁次回合必须猛攻，防线的稳固比什么都重要，所以这名核心缺阵也可能无法保证不失球。回看首回合的比赛，马尔基尼奥斯为球队打进一球，此外个人数据方面还有7次解围和4次封堵，这位大将在第29分钟因伤被换下，帮助球队2-0的比分零封了对手，如果他没有受伤下场的话，拜仁也可能被零封，起码不会打进2球。

马尔基尼奥斯下场后，巴黎先后丢了两球，这也说明一旦这员大将缺席，次回合也可能会有险情。目前的情况是多数人看好巴黎晋级，但是马尔基尼奥斯可能缺阵的消息传出后，也有一些人认为巴黎危险了。因为巴黎在欧冠赛事中曾在次回合中两次爆冷出局，对手是巴萨和曼联，都是首回合多球领先对手的情况下，次回合被逆转的。

近几个赛季次回合出现过很多惊天逆转战，巴萨6-1巴黎，罗马3-0巴萨，利物浦以4-0巴萨，热刺3-2阿贾克斯，所以本周末的联赛需要找到防线上合适的替代者，下周中才能顶住拜仁的进攻压力。近日的消息是拜仁主帅弗里克如果欧冠出局的话，可能离队，然后担任德国队主帅，所以欧冠这场比赛会拼命。

值得一提的是拜仁也有伤情和缺席次回合的球员，首回合上半场的比赛，格雷茨卡和聚勒先后因伤被换下，前者伤疑，后者已经确定无法出战，加上莱万和格纳布里以及科斯塔缺阵，拜仁的确是残阵出战了。回看欧冠八强战首回合拜仁的比赛，这场大战也是迄今为止本赛季最精彩最激烈的一场欧冠比赛，双方次回合将在4月14日凌晨进行。

上半场拜仁角球开到门前，舒波莫廷头球攻门击中横梁弹出，这次进攻也很可惜。随后内马尔接队友分球后在中路突破吸引多人后分球，姆巴佩小角度低射得手先拔头筹。此后在角球的二次进攻中内马尔送出精妙直塞，马尔基尼奥斯反越位后单刀冷静推射破门，为巴黎进一步扩大领先优势。比赛第31分钟马尔基尼奥斯出现受伤情况被埃雷拉换下，这也是拜仁随后打进两球的主因，因为巴黎防线出现了不稳的情况。

随后不久帕瓦尔在右路45度传中舒波莫廷后点头球破门，为拜仁扳回一球。值得一提的是这粒进球是拜仁自2017年9月27日以来，首次在欧冠的比赛中上半场丢掉两球。值得一提的是，上次出现这样的情况时，拜仁的对手同样是巴黎圣日耳曼，在那场欧冠小组赛中拜仁最终客场0-3负于巴黎。

下半场比赛基米希任意球开入禁区，穆勒机敏跑位抢点甩头破门，为拜仁扳平比分。比赛第63分钟穆勒出现流血情况接受治疗。迪马利亚直塞，姆巴佩单挑博阿滕，法国人一记虚晃后射近角，皮球穿裆入网，帮助巴黎再次取得领先，也定格了本场比赛的赛果。

全场比赛中拜仁在主场的射门次数多达31次，其中12次射正，还有1次射中门框，获得2粒进球，控球率为60%占据上风。而巴黎在控球率为40%的情况下全场共有6次射门，其中4次射正，获得3粒进球。其他数据如下：射偏次数9比1，扑救次数1比10，角球15比1，越位次数是1比3，成功传球490比264，传球成功率82%比74%，跑动距离107.5km比108.3km，抢回球权35比43，铲抢10比7，解围次数2比9，黄牌4比1，犯规次数16比7。

基米希助攻穆勒完成破门，这是穆勒在欧冠打进的第48粒进球，他也因此成功追平了伊布和舍甫琴科，正式跻身欧冠历史射手榜前十。如果将范围缩小到欧冠淘汰赛进球榜，穆勒更是排到了历史第4位，前三名分别是C罗的67球、梅西的48球以及莱万的26球。自上赛季以来，基米希已经在欧冠送出了8次助攻，是同期欧冠助攻数最多的球员。迪马利亚为姆巴佩送出一次助攻，这记助攻也让迪马利亚成为了03-04赛季以来第3位欧冠助攻30+的球员，另外两位分别是C罗和梅西。