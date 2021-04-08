欧冠1/4决赛首回合切尔西在客场2-0战胜波尔图后占据晋级先机，赛后球队晋级4强的几率高达97.5%，芒特本场的进球极其精彩，也在赛后赢得各方的称赞，主帅图赫尔也公开表示对于爱将的喜欢和信任。两队4月14日的次回合交锋，仍将在皮斯胡安球场进行。图赫尔执教切尔西的前三场欧冠淘汰赛全部取胜，而上一个赢下执教前三场欧冠淘汰赛的蓝军主帅是迪马特奥，那个赛季切尔西最终捧回了冠军奖杯，切尔西赛季中途换帅后夺冠几率很大，本赛季也有可能触及冠军。

欧冠1/4决赛首回合后曼城成为第一热门，皇马和切尔西并列第二，这也是赛前没有预判到的，因为上轮联赛意外输球令各界看低蓝军，而且波尔图此前曾淘汰了尤文，所以被寄予厚望。

图赫尔执教球队之后，切尔西零封对手的场次很多，本场比赛则继续了过往的强势。比赛中的数据切尔西并不占优，但是把握进攻几率方面完胜对手。本场的第一球是若日尼奥送助攻，他当时观看了对手防守球员的站位之后，一脚直塞球找到芒特，后者转身后的射门自信且有力度，所以才能帮助球队取得领先。

若日尼奥被认为是上轮联赛失分的主因之一，因为后防大将正是因为补充漏洞而导致过早地吃到黄牌，但是本场比赛若日尼奥的关键性不言而喻，主帅下半场换下也是为了周末的联赛。赛后芒特被多位名宿力挺，尤其是他停球时的动作可以牢牢地控制皮球，这也是脚下技术和预判性能力的体现。

本场的进球也是芒特的欧冠首球，也是很有意义的进球，接下来球队想走得更远仍需要他发力，因为近期维尔纳的状态依旧不稳定，所以队内的得分手和带刀后卫们都需要祭出关键的表现。本场比赛另外一粒进球是奇尔韦尔打进的，他是乘对手失误得球后冷静地过掉门将空门得手的，加盟蓝军之后这员虎将曾多次建功，也继承了带刀后卫的优良传统。

本场比赛维尔纳和哈弗茨在下半场被换下，也是因为本场比赛中的表现一般，因为对手防守动作比较大，所以球队向前送出的传球的质量不高，所以换人调整也是寄望能扩大领先优势。普利西奇替补登场后击中横梁，虽然没进球，但是这也换人见效了。普利西奇和吉鲁都是可以在关键时刻发挥威力的球员，只是本场距离进球是差之毫厘。

这场比赛的第30分钟切尔西进攻受阻，球队一直都没有创造出一次射门机会，也可以说波尔图主场的防守很到位。第32分钟来自若日尼奥的直塞，芒特领球后转身突入禁区起脚射门为球队取得领先，这也是切尔西本场比赛第一次射门。切尔西半场1-0领先波尔图，上半场仅仅一脚射门就取得进球，对手则有8次射门2次射正。

下半场比赛进行到第78分钟来自切尔西反击，普利西奇带球推进被格鲁伊奇撞翻在地，主裁判出示黄牌。随后不久波尔图后场失误，科罗纳停球被奇尔维尔断下后突入禁区过掉门将打空门得手，也锁定了胜局。

从全场数据来看，切尔西射门6比12落后，射正3比5落后，在控球率、创造得分机会、扑救、解围等方面占优。控球率方面，波尔图占40%处于下风，而切尔西占60%。其他数据中传球次数255比400，传球成功率79%比86%，犯规次数10比15，黄牌2比0，角球9比4，越位次数3比2，任意球27比18，救球1比5，铲球11比9，带球过人10比2，成功抢断14比13，阻截次数5比6。

芒特打进了切尔西的第一粒进球后，他也以22岁零87天的年纪成为了切尔西欧冠淘汰赛阶段进球的最年轻的球员。此外切尔西的门将门迪目前在欧冠中已经保持了700分钟没有在运动战中丢球了，随着今晚又一次以零封战胜对手，这个记录仍在继续。

自图赫尔于1月27日上任以来，这是蓝军门将在各项赛事获得的第10次零封，优于同期任何一位门将。门迪于去年夏窗从雷恩转会至切尔西后，到队后就立刻得到了俱乐部的重用，无论是在兰帕德执教时期还是在图赫尔执教时期，门迪在蓝军都有着稳定的发挥，接下来联赛和欧冠双线作战，这位门将的发挥也是关键。

接下来切尔西将在4月11日客战水晶宫，这支球队目前排名第12位，倒是没有保级之忧，所以切尔西全取三分的难度不大，联赛已经到了不能失分的时候了，联赛客战如何轮换阵容也很关键。



