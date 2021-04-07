欧冠1/4决赛首回合皇马在主场3-1战胜利物浦，皇马占得晋级先机，赛后银河战舰的晋级概率已经达到80%，利物浦半场0射门被认为难以逆转晋级。有趣的是主帅克洛普认为皇马临时主场有一些奇怪，并认为次回合在安菲尔德可以祭出更好的表现。而齐达内则表示能在这座球场踢球很自豪。很明显红军主帅是在为球队的失利和低迷找借口，而齐达内更为理智一些，他认为次回合的比赛仍需要努力，就本场两位主帅的运筹和应变上看，明显齐祖更高一筹，因为半场攻略完全限制了利物浦。

双方将于4月15日移师安菲尔德球场进行次回合较量，本赛季红军主场战绩也不稳，所幸的是欧冠的主场战绩不错，克洛普还有机会为己正名，只是最终晋级的难度还是比较大的。皇马近4次在欧冠联赛对阵利物浦均获得了胜利，其中一共打进10球，仅丢2球，心理优势是很明显的。与此同时，皇马也追平了本菲卡，并列成为了在各项欧战赛事上击败利物浦次数最多的球队。

值得一提的是本场比赛是皇马主帅齐达内执教球队后的第31场欧冠胜利，齐祖一共执教了皇马的50场欧冠。历史上只有海因克斯在前50场欧冠的胜场数比齐达内多，他拿下了32场胜利。近期也有一些关于齐达内执教尤文的传闻，齐祖表示尤文对于自己很重要，关于回归的事情则还需要时间，事实上如果能在本赛季欧冠取得佳绩，杀入决赛的话，主帅的位置就不会动摇，如今1/4决赛已经占得先机，离开皇马的可能性也降低了。

这场比赛的上半场皇马占据绝对的优势，谁也没有想到克罗斯后场精准长传就助攻队友破门了，相信两人一定有过有的尝试，所以才能斩获进球。当然维尼修斯的跑位和速率也是很关键的，他胸部停球获得单刀机会将球打进，这粒进球的确太突然了，也打乱了利物浦的节奏。

第35分钟利物浦再度犯错，阿诺德头球回传失误，阿森西奥得球挑过阿利森轻松推射破门，为皇马扩大比分。这是阿森西奥皇马生涯首次连续四场比赛取得进球，此前三个对手分别为亚特兰大、塞尔塔和埃瓦尔，这员大将在赛后也得到了主帅的称赞。齐达内表示威尼修斯踢得很出色，而且进球能给他带来动力，言外之意次回合也会延续强势。

下半场比赛利物浦攻势比较猛，皇马明显应对有一些不及时，所以巴斯克斯铲倒若塔吃到黄牌。第50分钟还是若塔在禁区内的抽射被莫德里奇封堵，但是萨拉赫门前直接射门将球打进。这粒进球很及时，如果延续强势的话的确可能逆转皇马，遗憾的是本场的利物浦只有这一板斧。比赛进行到第64分钟莫德里奇得球后选择横传，维尼修斯推射建功完成梅开二度，最终皇马赢球。

从全场数据来看，皇马全场共有15次射门，其中7次射正，获得3粒进球，控球率为45%。利物浦全场仅有7次射门，其中1次射正，获得1粒进球，控球率为55%。其他数据皇马传球次数507比605，传球成功率82%比86%，犯规次数6比11，黄牌1比3，角球5比3，任意球12比13，越位次数3比0，铲球22比9，带球过人6比9，成功抢断22比9，阻截次数13比16。

维尼修斯本场比赛打进两球，8次对抗5次成功，赛后也被欧足联官方评为全场最佳，萨拉赫成为背景板，而在看台观战的拉莫斯也在为队友鼓掌，以往的皇马一旦队长缺席就可能失分，本场比赛则力挫了近期表现强势利物浦。值得一提的是本场比赛也是维尼修斯为皇马出场的106场比赛中，首次在单场比赛中打进2球。同时这位巴西边锋也以20岁零268天的年纪，成为欧冠淘汰赛完成双响最年轻的球员。之前这个纪录的保持者是卡卡，巴西人在2004年与拉科鲁尼亚的欧冠淘汰赛中打进两球，当时卡卡只有21岁零336天。

本场比赛克罗斯参与两球，全场比赛他有9次长传全部成功，传球成功率91%，的确是球队取胜之匙。萨拉赫本场的进球是他职业生涯首次攻破皇马球门，赛后欧冠进球数达到28个，这个数据也追平了曼联传奇球星吉格斯的进球纪录。萨拉赫目前已经为利物浦打进121球，同期没有三位球星多，因为同样的场次莱万打进177球、梅西156球、C罗140球。

在击败利物浦之后，皇马近10次欧冠淘汰赛首回合比赛共计9胜1负，首回合的胜率很高。球队唯一的败仗是出现在上赛季的欧冠16强赛事中，皇马在主场1-2不敌曼城，最终也被对手所淘汰。与此同时皇马也在欧冠取得了4连胜，本赛季9场欧冠比赛共计取得了6胜1平2负的成绩。利物浦本赛季欧战的战绩是4胜1平1负，打进10球，失3球。随后1/8决赛利物浦两回合都2比0拿下莱比锡最终晋级，只是1/4首回合输球，次回合则需要全力出击。

本赛季的利物浦高开低走，近日2021年后战绩不稳，曾遭遇一次三场不胜，一次三连败，本场比赛前球队取得久违的三连胜，没想到欧冠又输球了，事实证明克洛普的利物浦依旧在困顿中，范戴克伤别赛季出的难题一直没能解决，球员犯错送分的弊端依旧存在，防线不稳的话次回合不可能赢球。