英超联赛第30轮最后一场比赛，西汉姆客场3-2战胜狼队后升至第四位，切尔西一分之差排在第五，热刺和利物浦排在其后，这样的话英超争四大战将更为激烈。西汉姆30战15胜7平8负积52分，领先热刺和利物浦3分，距离第三名的莱斯特城还有4分之差，一切皆有可能，因为随后赛程排名前六球队都有一些直接碰面的场次，所以最终谁能赢得欧战资格很难预测。

西汉姆目前是英超排名最高的伦敦球队，球队上一次以伦敦头名球队身份完成赛季还要追溯到1986年，那个赛季西汉姆排名英格兰顶级联赛第三位，本赛季保持连胜的话也有可能跻身前三。西汉姆下一场对阵排名第三的莱斯特城，如果赢球的话就比狐狸城少一分的，一切都有可能。

西汉姆对阵狼队的上半场比赛，开场不久林加德在半场得球后完成突破，随后长途奔袭斩获进球，并为西汉姆迎来梦幻开局。第14分钟林加德左路带球过掉防守，马苏亚库横敲，福纳尔斯射门得手，西汉姆早早两球领先也是很强势的。林加德贡献1射1传是第一功臣，随后还是西汉姆的一次反击机会，林加德接球突破然后选择直塞球助攻鲍文小角度抽射破门，半场基本就锁定胜局了。

第44分钟特劳雷后场带球过人后选择传中，登东科尔破门帮助狼队扳回一球。第69分钟佩德罗-内托左脚长传，法比奥-席尔瓦再入一球，比分被改写为2比3，不过随后两队均无建树，西汉姆得以全取三分。

全场比赛中狼队在主场共有20次射门，其中5次射正，还有1次射中门柱，获得2粒进球，控球率为66%占据优势。反观西汉姆在控球率仅为34%的情况下全场共有9次射门，其中6次射正，获得3粒进球。此外，这还是西汉姆自2012年升超以来首次在客场比赛的上半场打入三球。此外传球次数606比307，传球成功率88%比74%，犯规次数9比9，黄牌1比4，角球4比2，任意球10比10，越位次数1比1，救球3比3，铲球20比10，带球过人14比9，成功抢断19比10，阻截次数8比11。

这场比赛后相关的数据显示，林加德贡献1射1传，还有1次组织，他参与了球队的全部进球，表现十分抢眼，赛后林加德也是当选了本场比赛的最佳球员。比赛中林加德共有49次触球，2次射门2次射正，射门准确率为100%。除此之外还有7次夺回球权、3次对抗成功、3次对方禁区触球、2次被犯规、1次创造机会、1次过人以及16次冲刺。

自从林加德2月3日在西汉姆首秀以来，在8场比赛中他一共参与了球队的9粒进球，这个数据是全队最多，也是英超其他球队内的核心球员做不到的。林加德近期的具体数据是打进6球和3次助攻，与凯恩的7球2助攻并列成为英超直接参与进球最多的球员。林加德连续三场英超比赛进球，这还是他职业生涯中的第一次。

有趣的是凯恩的强势并没能带给热刺佳绩，球队近4场比赛1胜1平2负，排名联赛第6位。西汉姆近期连续对阵争冠集团的球队，但是仍可能提升排名，这也说明林加德的高效起到了关键性的作用。接下来西汉姆将在4月11日主场迎战莱斯特城，

切尔西4月8日和11日分别对阵波尔图和水晶宫，双线作战难度大。热刺4月11日和17日先后对阵曼联和埃弗顿，也比较难连胜。利物浦4月7日和10日要对阵皇马和维拉，红蓝两军有欧冠影响，联赛必须拒绝爆冷失分，相比之下没有欧战资格的其他豪门球队在争四大战中更为有利。







