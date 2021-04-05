英超本轮两场冷门，切尔西爆冷输球，热刺意外平局，接下来两队都要承受更大的压力。如果末尾开战的西汉姆不胜的话，切尔西仍可以稳居第四，本轮平局的热刺和利物浦同分，并以2分差距排在切尔西身后，这样的情况也让随后的争四大战更为激烈。切尔西输球并不会引发更衣室混乱，但是热刺平局后主帅的一些言论被认为可能引发更衣室失和，这样的话穆帅会更难。

热刺本赛季的问题是在领先比分之后无法全取三分，这样的次数不断增多也会伤士气，穆帅的战术体系注重防守，所以防线一向是比较稳固的，但是在执教热刺期间却没办法弥补防线上的不足，这也让凯恩和孙兴慜这对最强进攻组合的努力浪费了。因为近期拜仁有意引进孙兴慜，而凯恩更是几大豪门球队都有意的球员，本赛季如果没有欧冠资格，这些人可能离队。

纽卡斯尔本赛季并没有爆冷很多豪门，所以这场平局的确是很意外的，热刺球员表现不稳定也和国际比赛日有关，国脚有一些疲惫，在俱乐部备战的球员也有一些松懈，这也是国际比赛日后冷门比较多的主因。值得一提的是热刺和纽卡本赛季第一次交手就是1比1平局收场，第二次交战再平也说明主帅运筹上也是势均力敌，穆帅并没有做出有针对性的部署。

英超进入赛季末冲刺阶段的时候，保级区的球队造冷的能力是会增强的，本轮的西汉姆和纽卡斯尔都是排名在榜尾的球队。西布朗在拿下切尔西之后仍排在倒数第二的位置，纽卡平热刺后也只排在联赛倒数第四位，比降级区的富勒姆多3分，接下来仍有落入降级区的可能。

这场比赛上半场热刺错失了一些机会，小卢卡斯传威胁球，禁区中路没人跑位所以浪费了机会。凯恩突破至禁区的射门也被门将扑出。纽卡的防守是到位的，所以凯恩的威胁才无法斩获进球，不过维尼修斯的进球被判罚越位了，不过这个判罚是没有异议的。

强队和弱旅交手有两种可能，一是强队率先破门，第二就是久攻不下先失球，热刺的失球是桑切斯后场传球失误，朗斯塔夫得球后助攻若埃林通推射破门。所幸的是热刺2分钟后进球，罗萨尔索传球助攻凯恩空门得手，这是凯恩的个人能力过掉两位球员后得手，4分钟还是凯恩接恩东贝莱的传球反超了比分。

领先只要保持防线的稳固，其实就能锁定胜局，遗憾的是热刺进攻端错失一次绝佳的机会后就被惩罚了。孙兴慜替补登场在反击中传球给拉梅拉，后者给凯恩做球，可惜射门击中立柱，这的确是运气不济。良机错失后1分钟热刺就失球了，乔林顿禁区右侧头球摆渡，阿尔米隆头球攻门被挡，威洛克补射入网扳平比分。热刺的防线有人漏防了后插上的进球功臣，这样的疏漏的确是会被惩罚的。

赛后的数据也是令人意外，因为纽卡射门22比11，射正6比5，比分是2比2，角球7比3，越位1比3，热刺只有控球率占优，但是59%比41%的控球率不足以弥补平局的尴尬。穆帅的战术打法单一是外界所一直质疑的，接下来球队联赛不能再失分了，因为利物浦已经提升了排名，也进入了争四的行列，所以热刺的压力的确很大。本赛季没有欧冠资格的话，穆帅也可能下课。

值得一提的是平局后，穆帅公开指出阿尔德韦雷尔德和奥利耶周到周五都没有参加训练，但是随后就被驳斥了。因为阿尔德韦雷尔德参与了周四、周五的训练，相关的媒体还发了他训练时的照片，并证明阿尔德韦雷尔德上周三就已经回归球队也通过了新冠测试，这样的事情也令穆帅尴尬，也可能会引发更衣室的内乱，这也是一个热刺的隐忧。