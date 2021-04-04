国际比赛日后切尔西的第一场比赛就爆冷输球了，蓝军主场2比5不敌西布朗后前四的位置可能不保，图赫尔刚刚获得英超3月最佳主帅就吃到了执教切尔西的首败，这的确是令人不解的。本场吃到红牌的蒂亚戈-席尔瓦是罪人，他32分钟就吃到两张黄牌，这样的不冷静也不是老将所为，也让切尔西刚刚取得一球领先的优势荡然无存。

值得一提的是蒂亚戈席尔瓦上一次为蓝军首发还是在2月5日英超第22轮切尔西客场1比0热刺的比赛中，至今已经有太长的时间远离赛场，接下来也需要继续替补等待机会。

图赫尔接管球队之后保持各项赛事14场不败，其中有4场平局，共打进15球，只丢了2球，但是本轮英超却丢了5球，虽然是少打一人，但是防线可以五次被对手洞穿也的确是耻辱一战。缺少了中后卫之后，球队应变的能力不到位也是很明显的。

切尔西少一人作战还有一球领先的优势，其实可以全面防守，而不是激进的去不断进攻。西布朗上半场的两粒进球都是在伤停补时5分钟内打进的，一次是门将长传直接到前场，切尔西压得太靠上，回防无力导致失球。可2分钟后的失球就更难原谅了，当时门将不开大脚到中前场，而是交给少一人作战的后防线，来回倒脚导致被断球后形成进攻，若日尼奥回传失误导致佩雷拉打进反超比分的进球。

可以看出少打一人之后，切尔西没了章法，主帅本场轮换8人也是有点轻视这个对手，或许图赫尔是想为下周中的欧冠留力，可这样的布阵也是埋下了隐患的。加上国际比赛日期间很多国脚都有体能上的消耗，所以状态不稳也是必然的。本场主裁是出黄牌次数比较多的人，所以席尔瓦如果能略有收敛或许不至于过早被红牌罚下，因为不少一人作战的话，比分落后也可以追平和反超，而少一人作战则是目前这支蓝军无力应对的。

本场主裁黄牌太多也和其他主裁不同，也成为赛后热议的焦点，此外本场没有太多伤病拖延时间，5分钟的补时也是令人质疑的，这些都对切尔西不利。如果上半场只是1比1的比分，那么下半场可能平局甚至反超。而半场落后导致球员们下半场心态过于急躁，才会有5比2输球的后果。席尔瓦吃到红牌下场后，克里斯滕森换下齐耶赫补充后防的人员，但是很明显这位小将并没能稳固防线，这一点也是球队需要反思的。

芒特下半场替换普利西奇出场也是为了进攻端能扭转落后的局面，但是却没想到进攻端威胁不足，反而在第63分钟再度失球，弗尔朗右路传中，罗宾逊直接射门扩大比分，值得一提的是他身边无人防守，切尔西防守的漏洞依旧没有改进。

随后的西布朗利用反击再下一城，阿隆索传中维尔纳得球后横传助攻芒特打进一球，伤停补时佩雷拉直传球撕开防线助攻罗宾逊单刀球锁定胜局。切尔西牢固的防线在这场比赛中完全消失了，图赫尔遭遇了雷击，接下来欧冠客战波尔图也被蒙上了一层阴影，因为这支球队可是爆冷淘汰尤文的，切尔西这个时间吃到如此败仗的确很伤士气。

回看图赫尔执教切尔西之后的比赛的4场平局，首战狼队是凌晨开战，0比0的比分是可以理解的，毕竟他还没将球队磨合成型。在取得5连胜后的平局就是早场的比赛，切尔西客场1比1被南安普敦逼平，其实本赛季球队早场的比赛战绩就很差。此后先后平曼联和利兹联，对阵升班马的比赛还是早场，比分是0比0，可以看出蓝军早场对阵中下游球队的无力感很明显。本轮比赛也是早场，时间更早一些，这个时间的切尔西或许是没睡醒，所以才会遭遇惨败。

西布朗赛前排名英超倒数第二，急需要拿分保级，而切尔西近几个赛季都有送温暖的习惯，图赫尔的蓝军也难以幸免。看看他执教蓝军后失分的5场比赛，只有一场是0比0曼联，其他对手都是弱旅和排名靠后的球队，的确是习惯性的送温暖。欧冠八强的球队中波尔图也是最弱的球队，下周中切尔西必须全力以赴，否则还有可能爆冷。

本场蓝军的两粒进球都和阿隆索有关，这位大将还是可以提升进攻端的威胁的，只是他防守端的不足也需要协防来弥补。第一球是，阿隆索开出的任意球直接打中立柱后弹回，普利西奇补射空门取得领先，下半场的进球还是阿隆索左侧传中，维尔纳晃过防守后横传球助攻芒特破门。维尔纳在国家队赛事期间备受质疑，但是这次助攻脚下的功力还是得到认可的。