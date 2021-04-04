加载中…

加载中...

新浪博客体育博主 《体育大视野》杂志记者 体育博主 头条文章作者
个人资料
婉约云儿
婉约云儿 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：72,306,336
  • 关注人气：57,421
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
婉约云儿的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

切尔西输保级队有内因，席尔瓦红牌制造难点，图赫尔大考开启

(2021-04-04 15:45:05)
转载
标签：

英超

切尔西

西布朗

普利西奇

蒂亚戈席尔瓦

 分类： 聚焦英超争霸
切尔西输保级队有内因，席尔瓦红牌制造难点，图赫尔大考开启

    国际比赛日后切尔西的第一场比赛就爆冷输球了，蓝军主场2比5不敌西布朗后前四的位置可能不保，图赫尔刚刚获得英超3月最佳主帅就吃到了执教切尔西的首败，这的确是令人不解的。本场吃到红牌的蒂亚戈-席尔瓦是罪人，他32分钟就吃到两张黄牌，这样的不冷静也不是老将所为，也让切尔西刚刚取得一球领先的优势荡然无存。
   值得一提的是蒂亚戈席尔瓦上一次为蓝军首发还是在2月5日英超第22轮切尔西客场1比0热刺的比赛中，至今已经有太长的时间远离赛场，接下来也需要继续替补等待机会。
   图赫尔接管球队之后保持各项赛事14场不败，其中有4场平局，共打进15球，只丢了2球，但是本轮英超却丢了5球，虽然是少打一人，但是防线可以五次被对手洞穿也的确是耻辱一战。缺少了中后卫之后，球队应变的能力不到位也是很明显的。
 切尔西输保级队有内因，席尔瓦红牌制造难点，图赫尔大考开启

  切尔西少一人作战还有一球领先的优势，其实可以全面防守，而不是激进的去不断进攻。西布朗上半场的两粒进球都是在伤停补时5分钟内打进的，一次是门将长传直接到前场，切尔西压得太靠上，回防无力导致失球。可2分钟后的失球就更难原谅了，当时门将不开大脚到中前场，而是交给少一人作战的后防线，来回倒脚导致被断球后形成进攻，若日尼奥回传失误导致佩雷拉打进反超比分的进球。
   可以看出少打一人之后，切尔西没了章法，主帅本场轮换8人也是有点轻视这个对手，或许图赫尔是想为下周中的欧冠留力，可这样的布阵也是埋下了隐患的。加上国际比赛日期间很多国脚都有体能上的消耗，所以状态不稳也是必然的。本场主裁是出黄牌次数比较多的人，所以席尔瓦如果能略有收敛或许不至于过早被红牌罚下，因为不少一人作战的话，比分落后也可以追平和反超，而少一人作战则是目前这支蓝军无力应对的。
    本场主裁黄牌太多也和其他主裁不同，也成为赛后热议的焦点，此外本场没有太多伤病拖延时间，5分钟的补时也是令人质疑的，这些都对切尔西不利。如果上半场只是1比1的比分，那么下半场可能平局甚至反超。而半场落后导致球员们下半场心态过于急躁，才会有5比2输球的后果。席尔瓦吃到红牌下场后，克里斯滕森换下齐耶赫补充后防的人员，但是很明显这位小将并没能稳固防线，这一点也是球队需要反思的。
   芒特下半场替换普利西奇出场也是为了进攻端能扭转落后的局面，但是却没想到进攻端威胁不足，反而在第63分钟再度失球，弗尔朗右路传中，罗宾逊直接射门扩大比分，值得一提的是他身边无人防守，切尔西防守的漏洞依旧没有改进。
切尔西输保级队有内因，席尔瓦红牌制造难点，图赫尔大考开启

   随后的西布朗利用反击再下一城，阿隆索传中维尔纳得球后横传助攻芒特打进一球，伤停补时佩雷拉直传球撕开防线助攻罗宾逊单刀球锁定胜局。切尔西牢固的防线在这场比赛中完全消失了，图赫尔遭遇了雷击，接下来欧冠客战波尔图也被蒙上了一层阴影，因为这支球队可是爆冷淘汰尤文的，切尔西这个时间吃到如此败仗的确很伤士气。
    回看图赫尔执教切尔西之后的比赛的4场平局，首战狼队是凌晨开战，0比0的比分是可以理解的，毕竟他还没将球队磨合成型。在取得5连胜后的平局就是早场的比赛，切尔西客场1比1被南安普敦逼平，其实本赛季球队早场的比赛战绩就很差。此后先后平曼联和利兹联，对阵升班马的比赛还是早场，比分是0比0，可以看出蓝军早场对阵中下游球队的无力感很明显。本轮比赛也是早场，时间更早一些，这个时间的切尔西或许是没睡醒，所以才会遭遇惨败。
   西布朗赛前排名英超倒数第二，急需要拿分保级，而切尔西近几个赛季都有送温暖的习惯，图赫尔的蓝军也难以幸免。看看他执教蓝军后失分的5场比赛，只有一场是0比0曼联，其他对手都是弱旅和排名靠后的球队，的确是习惯性的送温暖。欧冠八强的球队中波尔图也是最弱的球队，下周中切尔西必须全力以赴，否则还有可能爆冷。
   本场蓝军的两粒进球都和阿隆索有关，这位大将还是可以提升进攻端的威胁的，只是他防守端的不足也需要协防来弥补。第一球是，阿隆索开出的任意球直接打中立柱后弹回，普利西奇补射空门取得领先，下半场的进球还是阿隆索左侧传中，维尔纳晃过防守后横传球助攻芒特破门。维尔纳在国家队赛事期间备受质疑，但是这次助攻脚下的功力还是得到认可的。
   太长的不败纪录和连胜纪录也是负担，输球后更能考验切尔西和主帅图赫尔的能力，4月8日凌晨03:00冠军客战波尔图的比赛需要球队交出合格的成绩单，主帅首发的部署也是关键。坎特国家队赛事期间受伤，将无缘首回合对阵波尔图的比赛，他的位置的确需要好好考量。
我的更多文章：
西甲巴萨战弱旅无冷，格列兹曼双线发威，马竞可能失分
西甲巴萨战弱旅无冷，格列兹曼双线发威，马竞可能失分
巴萨转会运筹更见效，哈兰德离心已定，多特争四战输不起
巴萨转会运筹更见效，哈兰德离心已定，多特争四战输不起
莱万伤停拜仁防平，莱比锡大将复出，德甲榜首战可倚重双核
莱万伤停拜仁防平，莱比锡大将复出，德甲榜首战可倚重双核
德国队主战弱旅可小胜，哈弗茨或连场建功，勒夫轮换阵容忌轻敌
德国队主战弱旅可小胜，哈弗茨或连场建功，勒夫轮换阵容忌轻敌
西班牙险胜弱旅存不足，战科索沃需抢开局，小将仍是关键
西班牙险胜弱旅存不足，战科索沃需抢开局，小将仍是关键
世预赛G组土耳其占优，荷兰战弱旅无冷，双核可延续关键性
世预赛G组土耳其占优，荷兰战弱旅无冷，双核可延续关键性
比利时平局后需防冷，卢卡库强势可延续，两大豪门抛橄榄枝
比利时平局后需防冷，卢卡库强势可延续，两大豪门抛橄榄枝
凯恩被雪藏为联赛留力，热刺欧战出局，穆帅恐被杰拉德取代
凯恩被雪藏为联赛留力，热刺欧战出局，穆帅恐被杰拉德取代

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇西甲巴萨战弱旅无冷，格列兹曼双线发威，马竞可能失分
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有