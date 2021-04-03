本周末西甲再度开战，巴萨将于4月6日03:00在主场迎战巴利亚多利德，球队国脚众多，因为世预赛的影响，球员归队后都有体能上的不足，这一点也是需要留意的。巴利亚多利德目前排名第16位，28轮积27分，战绩是5胜12平11负，打进26球，丢了38球，的确是极其的低迷的表现，巴萨坐镇主场还是有望轻取对手的。

巴萨目前排名联赛第二，28轮积62分，战绩是19胜5平4负，打进67球，丢了24球。巴萨比榜首的马竞少4分，还有追分的可能。本轮马竞将客战塞维利亚，这是前四之间的碰撞，如果平局的话，巴萨就能缩小分差，所以本轮对阵弱旅不容有失。

世预赛期间格列兹曼表现极其关键，第三轮的赛事中更是打进唯一进球，帮助球队全取三分，接下来俱乐部的赛事也可延续强势的表现。这场法国1比0波黑的比赛中，对手排出了五后卫阵型，所以法国队的进攻很是困顿，所以格列兹曼的进球很是可贵。

这场比赛后法国队取得客场的8连胜，这样的战绩也能提升士气，毕竟今夏还有欧洲杯的赛事，法国队是寄望夺冠的，所以格列兹曼在国家队的关键性和成熟也会对巴萨赛季末尾冲击联赛冠军有利。

法国队本届世预赛小组赛3战2胜1平，积7分位居D组第1，关键战姆巴佩、格列兹曼、博格巴首发，遗憾的是只有格列兹曼祭出了关键性。姆巴佩在这场比赛中错失了单刀球机会，虽然击中立柱很可惜，但是整体发挥是不到位的，这更反衬出格列兹曼的高效。

格列兹曼在法国队世预赛中的沙场比赛中打进2球，巧合的是这2球都都是单场比赛中的唯一进球，的确是十足的定海神针。此前总有一些质疑格列兹曼的能力，尤其是俱乐部的赛事中，而本赛季这员大将证明了双线作战的表现都优于上赛季，末尾冲击冠军还需格列兹曼有出色的发挥。

法国队格列兹曼作为进攻的主线，他的活动范围也比较多元化，所以可以制造杀机也可以助攻队友，就近三场比赛的效果来看，他直接左右比赛的能力提升了，这也是领军人物所必备的特质。格列兹曼这三场比赛都有关键的表现，脚下的感觉也很好，对阵乌克兰的比赛一脚漂亮的世界波破门。对阵波2次射门就打进1球，5次脚下对抗4次成功，整体的感觉很到位。

谁都知道一旦在联赛表现不佳，国际赛事期间则可以提升信心，格列兹曼在世预赛的强势也可以延续到联赛中，必须承认的是本赛季格列兹曼在各个赛场上的表现都优于上赛季和去年。回看世预赛的比赛也可以看出格列兹曼对于法国队的重要性。法国在客场1-0小胜波黑后，本组的另外一场比赛乌克兰在主场1-1战平哈萨克斯坦。赛后积分榜上，法国队2胜1平积7分排在第一位，乌克兰三战皆平积3分排在第二位，其他三支球队皆少赛一场暂时排在后三位，很明显世预赛法国占得先机。

这场小胜波黑的比赛，上半场前20分钟法国虽然在控球率上占优但并没有破门良机。第21分钟，哲科前场左侧带球突进，格列兹曼1V1防守将其铲断，比赛进行到30分钟法国队仍然只有一脚射正。下半场比赛，法国做出换人调整，吉鲁换下科曼，第61分钟拉比奥特前场左路传中，格列兹曼小禁区头球抢点破门法国取得领先。第78分钟博格巴禁区前沿犯规，被吹罚黄牌一张，格列兹曼力压队内双核成为关键先生。

波黑在全场比赛中仅有4次射门，其中2次射正，没有进球产生，控球率为44%。而法国队全场共有13次射门，其中同样只有2次射正，获得1粒进球，控球率为56%。其他数据如下：传球次数427比536，传球成功率84%比88%，犯规次数12比10，黄牌3比3，角球4比8，任意球13比13，越位次数1比3，救球1比2，铲球9比18，带球过人6比10，成功抢断9比18，阻截次数8比7。

本场比赛是洛里第123次为法国国家队出场，他成功追平了亨利成为了法国国家队历史出场并列第二多的球员，仅次于利安-图拉姆的142次出场。 作为法国国家队真大腿的格列兹曼在下半场比赛为球队打进了全场唯一进球，帮助球队全取三分。这粒进球同时也是格列兹曼为法国打进的第35个进球，他成功超过了特雷泽盖的34粒进球，独自排名法国历史射手榜的第4位。

值得一提的是，本场比赛过后，法国国家队已经取得客场8连胜，这是法国队史最长的客场连胜纪录。近8场客场比赛分别是，法国队1-0波黑、法国2-0哈萨克斯坦、法国1-0葡萄牙、法国2-1克罗地亚、法国1-0瑞典、法国2-0阿尔巴尼亚、法国1-0冰岛以及法国4-0安道尔。

西甲争霸已经到了关键期，巴萨本轮对阵巴利亚多利德必须大胜，格列兹曼的表现也是关键点。



