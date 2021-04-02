近日哈兰德的父亲和经纪人和巴萨高层进行了2个小时的交流，这也预示着巴萨先其他豪门球队一步，今夏也可能更接近哈兰德。这样的举措和进度也会令梅西满意，俱乐部高层也是希望尽早地挽留梅球王。此前的国家队比赛期间，各大豪门都加快了引援的脚步，哈兰德和姆巴佩都是今夏的热门。

巴萨主席拉波尔塔上任之后的动作的确不小，对几位自由之身加盟的球员也都有一些行动，这其中阿圭罗最为接近。因为此前一些炙手可热的球星加盟巴萨之后就黯淡了，所以很多球员都会做更多的考量。哈兰德现在才20岁，诸多豪门球队都在追逐，经纪人和哈兰德的父亲也应该会给其他球队交流的机会。

目前除了巴萨外，曼城、皇马和巴黎等豪门都对哈兰德有意，球队和多特的合约要到2024年6月30日才会到期，所以纳入这位强援需要过亿的资金支持，这其中曼城和巴黎在资金上更为充足。哈兰德的合同里有7500万欧元的解约条款，本赛季为多特出战31场比赛只有1次替补，他在2642分钟打进33球，送出8次助攻，的确高效。

曼城此前刚刚宣布阿圭罗将在本赛季结束后以自由身离队，在他离队后球队在中锋位置上势必要进行补强。而哈兰德正是曼城在中锋位置上的引援首选，有传闻称多特蒙德将要求1.8亿欧元的转会费，这对于曼城来说不是问题，不过俱乐部高层还是会寄望于减少一些金额。

对于曼城而言，如果最终买不到这位多特前锋，球队将会转而向热刺求购凯恩，今年27岁的凯恩在热刺十分高效，234场联赛中一共打进了160粒进球，所以对于曼城来说是有备选的，目前是在观望中。此前的消息是除了曼城之外，西甲双雄也都在努力说服这位大将来投，甚至有消息称，哈兰德的家人已经在西班牙马贝拉买了一座房子。

此外皇马主席弗洛伦蒂诺和多特蒙德之间的关系极为紧密，巴萨则和哈兰德身边的人有一些关联，所以西甲双雄的确都有一些有利面，不过最终的一切还要取决于球员本人是想到英超，还是希望在西甲征战。老佛爷希望能将哈兰德带到银河战舰，让哈兰德成为球队新一代的核心球员。同时巴萨也想引进哈兰德，最终留住梅西。不过资金上的问题，还需要在夏窗出售队内的一些球员，这样才能有足够的薪资空间用于签下哈兰德。

对于多特来说，出售哈兰德固然能够增加俱乐部的资金，但是球队的战绩一定受到很大影响，所以俱乐部目前的策略是想利用高额的转会费让其他球队放弃争夺哈兰德。

多特蒙德本赛季联赛战绩不佳，所以球队也会寄望离队，加盟到更能触及联赛和欧冠奖杯的球队中。目前在德甲积分榜上，26轮联赛后，多特蒙德取得13胜4平9负的成绩，只排在第5位，球队积43分，落后第四名的法兰克福4分。接下来多特蒙德将在4月3日21： 30在主场迎战法兰克福，周末的这场联赛对于球队来说是至关重要的，如果赛季末没拿到欧冠资格，哈兰德几乎会铁定离队。

目前的法兰克福26轮积47分，战绩是12胜11平3负，打进53球，失36球。国际比赛日前球队近6场比赛的战绩不理想，球队取得3胜2平1负的战绩，近4场比赛1胜2平1负，先后在不莱梅、斯图加特和莱比锡的身上失分，所以多特也有赢球的把握。



