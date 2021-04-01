世预赛的赛程结束后，本周末五大联赛将开战，德甲的强强对话是拜仁客场对阵莱比锡，因为莱万国家队第二场比赛受伤，将伤停4周，所以此役球队没有必胜的把握。巧合的是莱比锡方面前受伤的乌帕已经伤愈，本场关键战他可以复出战拜仁，所以莱比锡是有拿分的信心的。

目前的德甲积分榜上拜仁26轮联赛积61分，战绩是19胜4平3负，打进78球，失35球。排名第二的莱比锡26轮积57分，战绩是17胜6平3负，打进48球，失21球。拜仁有4分优势，本场比赛赢球的话就能扩大分差。

莱万接下来将缺席巴黎圣日耳曼的两回合的比赛，所以本轮联赛主帅也可能会进行一定的轮换，首发阵容如何安排还需要在赛前确定。拜仁前锋莱万此前在世预赛的比赛中右膝副韧带损伤，国家队方面考虑到各种因素，最终还是让莱万会俱乐部养伤。当时预计这个伤病只需要5-10天的调整时间，遗憾的是拜仁队医确定伤情之后，预计锋霸要伤停4周，这的确令拜仁腹背受敌，因为联赛和欧冠1/4决赛都是关键战，波兰世预赛第三场比赛也因为没有莱万而1比2不敌英格兰。

值得一提的是在世预赛第二轮波兰3-0战胜安道尔的比赛中，莱万在上半场比赛中为波兰打破僵局，到了下半场还是锋霸凭借自身的实力再下一城，表现是极其出色的。终场前斯维德斯基再入一球为波兰队锁定胜局，这场比赛莱万是极其关键的一员，他的缺席令球队实力打折才输球的。

在世预赛的小组积分榜上，英格兰两战全胜积9分排在榜首，匈牙利队2胜1平积7分排名小组第2位。阿尔巴尼亚队2胜1负拿到6分排名第3，波兰1胜1平1负积4分排在小组第4位，安道尔和圣马力诺两支球队都积0分，分别排在第5和第6位。

波兰客场对阵英格兰的比赛是这个小组中的最强对决，缺少了莱万的帮助，波兰队只是憾负英格兰，这也让球迷更想念莱万。世预赛对阵安道尔的比赛中莱万打进两球后，成为了2021年第一位打进25球的球员，达到这一数据莱万只用了20场比赛，可谓高效。最近10场俱乐部和国家队比赛，莱万场场进球，一共轰入了惊人的16球，可惜伤病让锋霸的进球纪录戛然而止。

波兰对阵英格兰的比赛中，第18分钟斯特林突破中制造点球，凯恩主罚命中，第57分钟斯通斯失误，莫德尔抽射破门扳平比分。遗憾的是第84分钟马奎尔打进制胜球。没有了莱万，波兰进攻端的威胁不足，所以输球也是必然的。

本赛季莱万多夫斯基截至目前一共出战了36场比赛，其中只有2次不是首发登场，出场总时间为3029分钟，贡献了42粒进球外加10次助攻。无论是国家队还是拜仁对于莱万的依赖也是很明显的，接下来的三场比赛将考验拜仁主帅的应变能力。本赛季拜仁第一次对阵莱比锡是去年12月6日，球队在主场3比3莱比锡红牛，两队未见高低，本场客战拜仁也可能再度平局。

联赛对阵莱比锡的比赛中门将诺伊尔和博阿滕无法出战，聚勒、阿拉巴、聚勒、帕瓦尔有望首发出战，中前场选择基米希、格雷茨卡、穆勒前腰、萨内、格纳布里、科曼也会得到先发的机会。自然这其中的几位也可能得到休息的时间，或打多半场比赛被换下，留体力打欧冠的比赛。

拜仁主帅从上任以来取得佳绩，本赛季目前的情况也是之前没遇到的，所以未来4周的赛事是最大的考验，进攻端的其他球员则需要站出来解决问题。射手榜上莱万打进35球位列榜首，第二是打进21球的多特球员哈兰德，此外拜仁的穆勒打进10球排名第9位，格纳布里打进9球，本场比赛这两人的表现是关键。莱比锡队内打进6球的是恩昆库、福斯贝里、萨比策、鲍尔森，球队多点开花也会令对手难以限制。

拜仁这一战则需要穆勒和格纳布里发挥威力，回看本赛季第一次交手3比3握手言和的比赛，科曼助攻帽子戏法，穆勒打进两球，两人的表现的确是到位的。这场比赛开场不久萨比策外围远射击中了横梁，拜仁在第19分钟先失球，当时恩昆库过掉诺伊尔将球打进，第30分钟替补出场的穆夏拉远射破门，双方战成1比1平。上半场末尾科曼助攻穆勒低射破门，莱比锡的尤斯廷-克鲁伊维特还以颜色，半场2比2平。

下半场第48分钟莱比锡左路传中助攻福斯贝里头球破门，第74分钟科曼助攻穆勒头球进球，最终平局收场。可以看出拜仁全主力出战并没有占得先机，接下来的联赛没有莱万，想赢球的确不易。



