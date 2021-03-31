世界杯欧洲区预选赛J组第三轮德国将主场迎战北马其顿，这场比赛在4月1日凌晨2:45开战，德国队目前排在小组第一位，但是本场比赛仍需取胜能稳定榜首的位置。世预赛前两场比赛德国队主场3比0冰岛、客场1比0罗马尼亚，两场没有失球，不过客战是险胜，还是存在不足的。

目前J组第二位的北亚美尼亚只是因为净胜球的劣势排在德国身后，所以第三轮如果大胜还是有望争夺小组第一的位置。北马其顿是鱼腩队，球队实力和德国队不是一个档次，不过因为本次世预赛冷门不断，所以德国仍需要全力出战才能稳赢。北马其顿目前排在国际足联第65位，小组赛前两轮的战绩是1胜1负，这其中在主场5比0列支敦士登，第二轮客场2比3不敌罗马尼亚，也是惜败，所以对阵这样的对手不能轻敌。

这场比赛德国队有主场之利，进攻端的表现很重要，因为北马其顿进攻端火力很猛，所以德国队不能先失球。这场比赛德国队率先破门的话，这场比赛就可以掌控在自己的手里，所以这场比赛德国队的防线也是重点，所幸的是前两场比赛球队都保持零失球，这一战也可能完成三场零封。

德国在第二轮客场1-0小胜罗马尼亚的比赛后，球队已经连续35场世预赛保持不败，上一次德国队在世预赛输球还是在2001年9月，那场比赛德国队1-5惨败英格兰。这也是德国队史第二长的世预赛连续不败纪录，仅次于1934年3月至1985年9月创造的连续36场不败纪录。

第二轮战罢积分榜上两战皆胜的德国与亚美尼亚积6分排在第一和第二位，北马其顿和罗马尼亚1胜1负积3分排在第三、第四位，冰岛和列支敦士登两战皆败积0分排在后两位。

德国小胜罗马尼亚的比赛，上半场吕迪格得球后过顶挑传，哈弗茨反越位前插得球传到中路助攻格纳布里推射破门。随后京多安右路下底传中被波佩斯库头球解围，格纳布里外围将球一做，基米希跟进远距离一脚抽射击中球门横梁弹出，德国错失绝佳进球机会。下半场萨内带球突破到禁区内盘带失误，皮球被防守球员及时倒地解围。第80分钟京多安前场带球送出直塞，维尔纳反越位前插形成准单刀机会，随后一脚推射太正被尼塔倒地扑出。

全场比赛罗马尼亚在主场共有9次射门，其中2次射正，没有进球，控球率为34%。德国全场共有17次射门，其中8次射正，还有1次射中门柱，获得1粒进球，控球率为66%占据优势。罗马尼亚传球次数358比698，传球成功率76%比89%，犯规次数10比11，黄牌1比1，角球3比6，越位次数2比5，任意球18比12，救球8比2，铲球10比14，带球过人10比14，成功抢断10比14，阻截次数16比17。

比赛中打入全场唯一进球的是拜仁球员格纳布里，据统计，自从2018年世界杯之后，格纳布里已经参加了17场德国国家队的比赛，直接参与了18个进球，同期比其他球员至少要多8个。本赛季格纳布里一共出战了33场比赛，其中贡献了10粒进球，外加5次助攻。接下来第三轮的赛事，这位大将仍是比赛的关键。

此前德国队的核心球员克罗斯因为内收肌的问题离开德国队已经返回皇马，球队中场实力下降。近日的消息是克罗斯考虑在欧洲杯后退出德国队，专注于皇马的比赛，所以今夏的欧洲杯也是老将最后的疯狂。31岁的克罗斯目前与俱乐部的合约至2023年6月30日到期，那时他就将年满33岁，克罗斯接受某次采访时曾说过也许会在33岁或者34岁退役。

接下来德国队必须全力赢球，按照两队的实力和发挥，虽然赢球不易，但是最终德国队可以小胜这个对手。这场比赛勒夫可能轮换阵容，但是不太可能大面积轮换，因为那样可能会有爆冷的可能，此外上一轮建功的哈弗茨表现稳定，本场也可能连场建功。



