4月1日02:45世预赛欧洲区B组第三轮的比赛西班牙将在主场迎战科索沃，对手是鱼腩队，很难在西班牙身上拿分，主帅也可能轮换阵容，给年轻球员一些表现的机会。回看B组第2轮的比赛，西班牙在客场2-1险胜格鲁吉亚还是暴露了一些不足的，毕竟这样的对手本应该大胜，险胜就证明球队攻防两端都存在问题。

世预赛第二轮比赛过后，西班牙成为了第一支连续37场世预赛都有进球的球队，这个数据也打破了前西德在1934-1985年所保持的纪录。除此之外，西班牙队也成为了第一支连续65场世预赛都没有输球的球队。目前在积分榜上，两战全胜的瑞典积6分排在首位，西班牙1胜1平积4分排在第二位，接下来第三轮的比赛必须赢球。

这场对阵格鲁吉亚的上半场比赛中，对手开场不久就断球形成反击，略伦特战术犯规吃到黄牌，这次犯规也是及时的，否则开场失球的话有平局的可能。近期的世预赛冷门不断，其中的原因就是因为防线不稳导致先失球，随后遭遇平局的场次比较多。

令人不解的是西班牙开场阶段并未组织起有效攻势，这段时间有点尴尬，所以才导致先失一球的被动局面，开场慢热也是因为对手防线限制了核心球员的发挥，这一点也必须在第三轮的赛事中注意，因为此役不容失分。西班牙的失球是20岁的克瓦拉茨克赫利亚低射破门，所有人都没有想到这样的小将可以为格鲁吉亚队取得领先。

值得一提的是克瓦拉茨克赫利亚在上半场比赛中的表现十分活跃，西班牙防守没能很好地限制这位球员，也揭示了这方面的不足，这期间这名球员也让西班牙队的波罗和略伦特先后吃到黄牌。克瓦拉茨克赫利亚目前效力喀山红宝石，本赛季他在俄超的数据为20场打进3球，送出8次助攻。

下半场比赛禁区前点莫拉塔脚后跟做球，费兰托雷斯后点包抄轻松打空门得手为西班牙扳平比分，这也是球员个人实力的体现，接下来进攻端的变化还需要增多，在面对严防的情况如何快速撕开防线也是很重要的。比赛进入补时阶段，替补登场的奥尔莫远射破门完成绝杀，阿尔巴助攻双响，这同样是球员实力上占优才能逆转对手。

比赛末尾格鲁吉亚球员圣利亚正面飞铲佩德里被直红罚下，西班牙2-1赢下这场关键战。全场比赛中格鲁吉亚在主场共有5次射门，其中2次射正，获得1粒进球，控球率为21%完全处于劣势。而西班牙在控球率高达79%的情况下全场共有10次射门，其中3次射正，获得2粒进球。

其他数据方面格鲁吉亚传球次数228比865，传球成功率68%比90%，犯规次数12比8，红牌1比0，黄牌1比2，角球3比6，任意球10比14，越位次数2比2，救球1比1，铲球27比14，带球过人11比13，成功抢断27比14，阻截次数16比11。

值得一提的是这场比赛中西班牙阵中没有任何一名皇马球员出场，这也是西班牙时隔41场比赛后，首次在正式比赛中没有皇马球员出场，上一次还要追溯到2015年10月9日与卢森堡的欧洲杯预选赛中。这样的情况也揭示了皇马对于年轻的本土球员的培养不到位，也没有涌现绝对可堪当重任的国脚，本次西班牙的球员大名单中也只有拉莫斯这一名皇马球员，也的确有一些可悲。

在比赛中为西班牙打进第一球的费兰-托雷斯全场共有4次射门，其中2次射正，获得1粒进球，30次传球中有24次成功，传球成功率为89%，还有3次带球过人、1次争顶成功、1次精准横传以及3次精准长传。费兰-托雷斯作为一名边锋，虽然在速度和技术等方面不算突出，但是在射门能力和抢点能力上还是值得肯定的，这位小将也可能成为今夏转会窗口的热门人物。