3月31日世预赛欧洲区G组第三轮的赛事即将开战，这其中直布罗陀对阵荷兰，土耳其对阵拉脱维亚，黑山对阵挪威。荷兰因为首轮爆冷输球，所以本轮比赛也必须全取三分才行。同组的土耳其的表现最为出色，末战的对手也比较弱，所以看好球队赢球在小组排名中占据第一的位置。

在荷兰队所在的小组对手有土耳其、挪威、黑山、直布罗陀、拉脱维亚，从目前的形势上看土耳其有望以小组第1晋级世界杯决赛，荷兰赢球的同时还希望土耳其爆冷不敌弱旅，这样的话才可能最终拿到小组第一。世预赛期间小组第二的球队要打世预赛附加赛，所以接下来的比赛哪支球队都不容有失。

回看世预赛欧洲区G组第2轮的比赛，荷兰2-0击败拉脱维亚拿到宝贵的三分，赢得世预赛的第一场胜利。目前G组的积分榜上，两战全胜的土耳其和黑山同积6分排第一和第二，荷兰和挪威1胜1负积3分排在第三、第四位，拉脱维亚以及直布罗陀输球垫底，所以荷兰第三轮战直布罗陀必须大胜。

值得一提的是荷兰拿下拉脱维亚的比赛有一些独特面，本场比赛的主裁斯蒂芬妮-福莱拜特成为了历史上第一位吹罚男子世预赛的女性裁判。上半场比赛，德佩得球传后点，邓弗里斯头球回摆，博古伊斯传到门前，克拉森冲顶击中横梁很是可惜。第32分钟荷兰赢得反击机会，博古伊斯禁区外弧线世界波破门为荷兰取得领先，这个时间进球的确是及时的，因为首轮输球的压力让球队上下都渴望胜局，能尽早的破门才不会被弱旅逼平。

上半场第40分钟吕克-德容门前近距离头球攻门，皮球再度中框，球队的运气也有一些不济，否则这次机会可能斩获进球的。下半场荷兰队开出角球，吕克-德容抢点头球破门，进一步为球队拉大了比分差距，这位大将及时发威，的确可以成为第三轮的关键先生，因为本轮荷兰输不起也平不起。

荷兰对阵拉脱维亚的比赛数据占优，全场的射门次数高达35次，其中9次射正，还有2次射中门柱，获得2粒进球，控球率也高达75%占据绝对优势。而拉脱维亚全场仅有4次射正，其中0射正，有1次射中门柱，控球率也仅有25%。传球次数745比228，传球成功率89%比62%，犯规次数5比11，黄牌2比2，角球16比0，任意球12比7，越位次数2比1，救球1比7，铲球11比16，带球过人17比3，成功抢断11比16，阻截次数11比15。

比赛中的第2个进球是荷兰在世预赛历史上的第300个进球，也是很有意义的一粒进球。同时荷兰也成为了第一支达成在世预赛的历史上打进300球这一成就的欧洲球队，的确是提升士气的一战，同时进攻端有了新的目标。

荷兰后卫德里赫特在本场比赛中也迎来了自己代表国家队的第25场比赛。在荷兰国家队历史上，只有西多夫和巴贝尔比德里赫特出战第25场国家队比赛时更加年轻，而排在德里赫特之后的则是范德法特和斯内德。荷兰队目前的阵容也是累积经验的一代，所以世预赛储存的经验也可以用于今夏的欧洲杯正赛中。

荷兰在首轮比赛中客场爆冷2-4不敌土耳其，本场比赛是球队世预赛的第一场胜利。而土耳其方面，首轮4比2荷兰，第2轮客场3-0完胜挪威后取得世预赛开局两连胜，这是土耳其首次在世预赛的开局前两场比赛全部取胜，所以第三轮的赛事赢面也大，不过荷兰则希望对手失分。



