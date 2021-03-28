世界杯欧洲区预选赛E组第2轮比利时在客场1-1战平捷克，平局也是冷门，因为从两队阵容上看比利时占优，但是比赛中的进攻端都制造了一些威胁，明显比利时是有一些轻敌的。目前在积分榜上，捷克和比利时同积4分排在前两位，白俄罗斯和威尔士少赛一场排在第三和第四位，分别积3分和0分，爱沙尼亚两战皆败排在最后一位，接下来的比赛则是三强争霸，任何球队都不能失分。

因为俄罗斯世界杯的预选赛就有冷门导致豪门无缘决赛圈的比赛，所以比利时也需要防冷。这场对阵捷克的上半场比赛，双方均无建树也说明捷克的针对性做得更好。比利时是想抢开局的，来自阿尔德韦雷尔德的长传球，梅尔滕斯给卢卡库做球，后者在外围射门打高了。随后梅尔滕斯接队友传球一脚射门被门将扑出。

捷克也选择利用长传球撕开防线，科尔门希克的射门击中了立柱，比利时的球门前也出现了险情，这一点也证明球队防线的低迷和不稳。所幸的是博日尔的射门被防守球员化解了，安东宁-巴拉克外围的射门被比利时门将库尔图瓦化解。

梅尔滕斯上半场表现是比较关键的，他给队友做球导致捷克防线解围不彻底，登东克尔完成一脚射门可惜再度被门将化解，可以说捷克门神也是上半场球队不失球的关键。上半场末尾卢卡库和德布劳内连线，后者头球攻门被门将没收。不过随后捷克一次进攻再度击中立柱，可以看出比利时本场的确是走运的，否则球队会更早就失球了。

下半场比赛绍切克前场给普罗沃德做球，后者低射破门为捷克首开纪录，库尔图瓦扑救慢了半拍，门将的比拼也是捷克门神更出色。比赛第61分钟德布劳内中圈送出直塞，卢卡库连续摆脱防守球员起脚低射破门，其实比利时是有反超比分的机会的，遗憾的是德布劳内随后的一次射门击中立柱。

全场比赛中捷克在主场共有14次射门，其中5次射正，获得1粒进球，控球率为44%处于下风。而比利时在控球率为56%的情况下全场共有9次射门，其中4次射正，同样获得1粒进球。此外两队传球次数是捷克335比571，传球成功率73%比80%，犯规次数11比12，黄牌1比2，角球7比3，任意球16比18，越位次数8比4，救球3比3，铲球13比12，带球过人5比10，中柱2比1，成功抢断13比12，阻截次数24比9。

本场比赛过后，卢卡库已经为比利时打进了59粒进球，和哲科、比利亚等球员一切并列排到了欧足联球员国家队进球榜单第八名，距离第7名的伊布只有3球的差距，接下来的赛事如果敢于上演帽子戏法就将再度刷新个人进球纪录。此外相关的数据显示，卢卡库打进这59球一共用了91场比赛，也是高效率的体现。

卢卡库在国家队的征途一直比较顺利，他在24岁的时候就成为了比利时国家队最佳射手。为国家队打进50球的速度甚至比梅西、C罗、伊布和莱万等超级球星还要快。俱乐部方面卢卡库自从转会至国米后有了很大改变，本赛季截至目前，他一共出战了34场比赛，其中4次替补出场，出场总时间为2722分钟，贡献了25粒进球以及7次助攻。

近日的消息是巴萨主帅科曼寄望引进卢卡库，因为球队基本无缘对哈兰德的争夺，不过国米是不可能放走小魔兽的，所以这笔交易也不易达成。更为离谱的是有消息说切尔西想再度纳入卢卡库，之后还要送走维尔纳，这个可信度不足，不过有这样的传闻也是因为卢卡库本赛季俱乐部和国家队比赛的表现都很出色导致的。

德布劳内离开英超后，最终还是选择重返英超，并取得了成功。卢卡库离开英超后也在国米证明了自己，不过球员的意愿更多是希望去其他联系，而不是英超豪门，因为此前他先后效力切尔西、埃弗顿和曼联，两大豪门没能让他迎来大爆发，所以留在意甲或加盟西甲球队的可能性比较高。



