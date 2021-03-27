近日的世预赛英格兰5比0大胜圣马力诺，沃德-普劳斯先拔头筹打进处子球，里斯-詹姆斯和芒特分别助攻勒温、斯特林破门，林加德助攻勒温再下一城，沃特金斯替补登场打进处子球。可以说新锐和核心都有建功，唯一不解的是主帅让凯恩在板凳上备战，本场没有出场。虽然给予休息对俱乐部的赛事有利，但是球员想保持好状态还是需要踢比赛的，打多半场的比赛更有利。

不过这场比赛没有登场的还有卢克肖、马奎尔、戴尔和亨德森，所以主帅也是想将核心球员用在对阵强队的比赛中。热刺目前陷入了困境，因为欧联杯次回合意外的被弱旅3球零封出局，主帅的帅位也不稳了。因为之前执教曼联还给球队带来一座欧联杯的冠军，本赛季却无缘八强，还被萨格勒布迪纳摩2比0和3比0双杀出局，的确是跌入了尘埃。

欧战不给力，联赛战绩也不佳，目前热刺排名英超的第6位，比第四的切尔西少3分。值得一提的是上赛季欧冠1/8决赛热刺也是被莱比锡1比0和3比0零封出局，本赛季首回合赢球次回合再度爆冷出局的确很悲惨，所以本赛季结束后如果没有欧战的席位，穆帅的确可能下课。

近日的消息是杰拉德有可能会接替穆里尼奥，这样的说法的确令人啼笑皆非，个人认为这样的可能性很低。兰帕德此前执教切尔西就是例子，杰拉德的能力也不还不到执教豪门球队的地步，如何能帮助热刺实现的夺冠的梦想呢。目前热刺当地球迷很反对这样的提议，因为球队必须要有经验的世界级名帅才行，否则不如给穆帅更多的时间。

目前杰拉德已经执教格拉斯哥流浪者队三个赛季，并带领球队拿到苏超联赛冠军，本赛季所有赛事还没有输过。但是这个联赛如何可以和英超相比，所以这也仅仅是传闻，并不是俱乐部的意思。杰拉德本人的意思更想在未来执教利物浦，而不是争冠对手热刺。

欧联杯1/8决赛首回合对阵萨格勒布迪纳摩的比赛，拉梅拉射门击中立柱，凯恩补射破门，热刺主场拿下对手，但是令人没有想到的次回合客场丢三球出局。欧联杯首回合比赛热刺射门12比5，角球6比1，数据优势很明显，凯恩获得8.9分成为当场最佳，但是次回合被奥尔什奇打进三球，凯恩也很低迷。

本赛季凯恩和孙兴慜是球队的晴雨表，两人低迷的话，球队很难赢球。目前对于热刺来说联赛争取重返前四是最重要的任务，所幸的是上轮补赛热刺客场2比0维拉终结了联赛和欧联杯的两连败，所以国际比赛日之后球队有望回暖，因为接下来的赛程是客战纽卡，穆帅还有可能率队取得连胜。提升士气后，回到主场决战曼联才可能有胜算。

回看热刺补赛对阵维拉的比赛，对手赛后4轮不胜，的确是表现不佳的球队。热刺在过去的5场英超比赛中赢了4场，只输1场，联赛战绩是有所起色的，只是从欧联杯出局太过于冷了。

目前英超的积分榜上，曼城积71分继续领跑英超，曼联积57分位居次席，莱斯特城积56分排名第三，切尔西和西汉姆分列四至五位。热刺积48分超越利物浦和埃弗顿升至第六位，距离第四名切尔西有三分的差距。阿斯顿维拉积41分排在第十位。

这场比赛对手解围不彻底，凯恩得球送直塞球帮助小卢卡斯下底横敲到门前，维尼修斯空门得手帮助球队取得领先。比赛第41分钟小卢卡斯开角球开出被马丁内斯双拳击出，恩东贝莱外围凌空扫射高出横梁。下半场开始不久雷吉隆因伤离场，第66分钟凯恩禁区内被卡什铲倒，裁判判罚点球，凯恩主罚点射命中帮助球队赢球。

可以看出凯恩对于球队的重要性，所以国家队让凯恩得到休息，热刺主帅也是很满意的，因为英超的魔鬼赛程是导致豪门球队频繁受伤的主因，所以国家队的赛事中可以得到一定的休息，的确可以避免受伤。

热刺对阵维拉的数据占优，小卢卡斯在本场比赛表现出色，赛后成功当选为本场比赛的最佳球员。比赛中小卢卡斯助攻维尼修斯打入第一球，除此之外还有四项数据均为全场最多，分别是4次创造机会、85次触球、8次过人和6次被犯规。维尼修斯在各项赛事为热刺首发的9场比赛中已经打进了9个进球，而完成这9个进球他只用了12脚中目标的射门。

凯恩参与了对阵维拉的两个进球，第一球是送直塞球给小卢卡斯，第二球是凯恩赢得的点球。据统计，凯恩本赛季英超已经参与了30个进球，具体为17粒进球以及13次助攻，他比排在第二位的曼联的B费多参与了4个进球。英格兰随后的赛程是3月29日零点客战阿尔巴尼亚，也是弱旅，主帅还可能让凯恩休战。











